Pubblicazione: 20 novembre alle 16:34

A pochi giorni dal ritorno di Belve su Rai 2, Francesca Fagnani torna a parlare del suo rapporto con la Rai e conferma le tensioni che negli ultimi mesi hanno fatto discutere il mondo della televisione. La giornalista, pronta a inaugurare una nuova stagione del suo programma di interviste, ha infatti ammesso di aver chiesto la rescissione anticipata del contratto con l'azienda, spiegando che dietro questa decisione ci sarebbero stati alcuni comportamenti che non ha affatto apprezzato.

A raccontarlo è stata proprio la conduttrice in una lunga intervista concessa a, pubblicata il 20 novembre 2026. Fagnani ha spiegato di aver reagito a quelli che considera atteggiamenti poco corretti nei suoi confronti, pur scegliendo di non entrare nei dettagli delle questioni interne all'azienda. “Ci sono stati invece dei comportamenti scorretti nei miei confronti”,, confermando così le indiscrezioni circolate durante l'estate.

Fagnani ha precisato di aver preferito mantenere riservate le comunicazioni con i vertici Rai, sottolineando che non si sarebbe fatta problemi a intervenire pubblicamente se fossero emerse questioni legate alla propria libertà d'espressione. La vicenda risale alla scorsa estate, quando era emersa la notizia di una lettera inviata dalla conduttrice, attraverso i suoi rappresentanti, per chiedere la conclusione anticipata del rapporto contrattuale. Una decisione che aveva alimentato numerose ipotesi sul suo futuro televisivo, compresa la possibilità di un passaggio a Mediaset.

Francesca Fagnani a Belve, fonte: YouTube

La stessa Fagnani ha però chiarito di non aver preparato alternative professionali prima di compiere quel passo. La giornalista ha spiegato di essere ancora legata alla Rai da un contratto di esclusiva e di voler rispettare gli impegni presi, nonostante le divergenze emerse negli ultimi mesi. Ma che cosa avrebbe provocato una frattura così importante tra Francesca Fagnani e la Rai? Tra gli elementi che avrebbero contribuito al malcontento della conduttrice ci sarebbe anche la mancata assegnazione di un programma particolarmente importante: Chi l'ha visto?.

Francesca Fagnani a Belve, fonte: Rai

ha infatti confermato di aver ricevuto una proposta per, accogliendola immediatamente con entusiasmo. Un'opportunità che avrebbe rappresentato un ritorno alle origini giornalistiche della conduttrice, da sempre interessata ai temi della cronaca e dell'approfondimento. “Quando mi è stato proposto ho detto subito di sì con entusiasmo”,, spiegando che non avrebbe cercato di rivoluzionare il programma, ma semplicemente di portare la propria personalità

La possibilità, tuttavia, non si è concretizzata. La Rai ha successivamente deciso di seguire un'altra strada, lasciando Fagnani fuori dal progetto. Pur non attribuendo esplicitamente a questo episodio tutte le responsabilità dello scontro, la giornalista ha lasciato intendere quanto quella proposta fosse importante per lei. Nel frattempo, Belve si prepara a tornare martedì 24 novembre 2026, in prima serata su Rai 2, con una stagione composta da tre puntate e alcuni ospiti particolarmente attesi. Tra i protagonisti annunciati figurano Francesco Totti, Pierfrancesco Favino e Gemma Galgani, volti molto diversi tra loro che promettono di regalare nuove confessioni davanti alle domande della conduttrice.

Nell'intervista Fagnani ha parlato anche di alcuni incontri mai concretizzati, tra cui quello con Beppe Grillo. La giornalista ha spiegato che l'intervista non è andata in porto per questioni legate alle domande, rivendicando ancora una volta la propria autonomia nella gestione del programma. Resta invece aperta la questione del futuro professionale della conduttrice. La richiesta di rescissione confermata da Fagnani non equivale infatti a un addio ufficiale alla Rai, tanto che la giornalista tornerà regolarmente in onda nei prossimi giorni.