Pubblicazione: 20 novembre alle 14:48

Il conto alla rovescia per il ritorno in prima serata di Belve su Rai 2 è appena entrato nel vivo, ma attorno a Francesca Fagnani si rincorrono voci e retroscena che guardano già ben oltre l'appuntamento del 24 novembre. Secondo alcune indiscrezioni il ciclo in partenza in autunno potrebbe rappresentare l'ultimo capitolo del programma in casa Rai, aprendo scenari legati a un possibile passaggio a Mediaset.

Nel mondo televisivo i rumors sul futuro di Fagnani non sono nuovi, ma nelle ultime ore hanno ripreso vigore intrecciando questioni editoriali e produttive. Le fonti citate parlano di revisioni di budget e di un cambio sul fronte produttivo, fattori che avrebbero reso più complesso il quadro per il prosieguo del format nella stessa forma. Con il contratto in via di risoluzione e le finestre di programmazione futura all'orizzonte, nei palinsesti per il 2027 non ci sarebbe una collocazione già definita per lo show in Rai.

Alla vigilia del ritorno in onda, Fagnani ha ribadito di preferire il riserbo sulle dinamiche interne, pur lasciando emergere qualche sassolino nella scarpa sul clima e sulle scelte degli ultimi mesi. Se la pista del Biscione dovesse concretizzarsi, resterebbe da capire quale rete possa accogliere un format identitario e diretto come Belve. Su Canale 5 il rischio sarebbe quello di sovrapporsi ad altri volti e spazi già presidiati, mentre Italia 1 viene spesso indicata come una possibile casa naturale per un linguaggio tagliente e trasversale, più vicino a un pubblico giovane e curioso.

Parallelamente, le indiscrezioni tornano a accostare il nome di Fagnani a quello di Maria De Filippi, con cui in passato ci sono già stati incroci televisivi e scambi di ruolo davanti alle telecamere. Un rapporto di stima reciproca che, secondo i retroscena, potrebbe persino favorire in futuro collaborazioni o progetti condivisi, davanti o dietro le quinte. Al netto delle suggestioni di mercato tv, la realtà immediata parla di una nuova partenza imminente: martedì 24 novembre Belve torna su Rai 2 con la consueta formula fatta di domande serrate, sguardi diretti e ospiti destinati a far discutere.

Tra curiosità per il parterre della stagione e attese sulle prossime mosse della conduttrice, il futuro di Fagnani resta uno dei dossier più osservati della stagione televisiva.