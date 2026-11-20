Belve torna su Rai2 dal 24 novembre: Totti, Favino e Gemma tra i primi ospiti, Fagnani svela i retroscena
Francesca Fagnani annuncia Totti, Favino e Gemma a Belve dal 24 novembre su Rai2 e parla delle presunte tensioni Rai. Le dichiarazioni inattese della giornalista.
La nuova stagione di Belve riparte martedì 24 novembre su Rai2 con un tris di nomi destinato a far discutere: Francesco Totti, Pierfrancesco Favino e Gemma Galgani. A confermarlo è Francesca Fagnani in un'intervista concessa al Venerdì di Repubblica, in cui la giornalista affronta senza giri di parole sia il cast iniziale del programma sia le tensioni vissute negli ultimi mesi con Viale Mazzini.
Nell'intervista, Fagnani torna sulla richiesta di rescissione del contratto avanzata in estate, spiegando che ci sono stati "comportamenti scorretti"nei suoi confronti a cui ha scelto di reagire. Allo stesso tempo, la conduttrice chiarisce che non si è trattato di un problema di libertà d'espressione e che le questioni interne restano tali. Spunta anche un retroscena televisivo rilevante: prima dell'estate a Fagnani era stata proposta la guida di Chi l'ha visto?, un incarico che aveva accettato subito con entusiasmo, immaginando di portarvi la propria personalità senza stravolgerne l'identità, ma che alla fine non si è concretizzato.
Sul fronte politico, rivendica la propria indipendenza dai partiti e spiega il perché di due assenze eccellenti: con Beppe Grillo non si è trovato l'accordo sulle domande, mentre per Roberto Vannacci la proposta era arrivata in una fase promozionale in cui Fagnani non voleva che il programma diventasse uno strumento per nessuno.
Con l'esordio fissato al 24 novembre, la nuova edizione di Belve si presenta così tra interviste ad alta tensione, retroscena editoriali e la consueta curiosità del pubblico per lo stile diretto della sua conduttrice.