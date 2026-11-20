Pubblicazione: 20 novembre alle 13:33

La nuova stagione di Belve riparte martedì 24 novembre su Rai2 con un tris di nomi destinato a far discutere: Francesco Totti, Pierfrancesco Favino e Gemma Galgani. A confermarlo è Francesca Fagnani in un'intervista concessa al Venerdì di Repubblica, in cui la giornalista affronta senza giri di parole sia il cast iniziale del programma sia le tensioni vissute negli ultimi mesi con Viale Mazzini.

L'avvio del nuovo ciclo riunisce mondi diversissimi davanti allo sgabello più temuto della televisione italiana: lo sport e la cronaca rosa con l'ex capitano della Romae il pop televisivo di Uomini e Donne con Gemma Galgani. Un mix pensato per tenere alta l'attenzione fin dalla prima puntata, in una fase in cui il format continua a catalizzare commenti e clip sui social.

Nell'intervista, Fagnani torna sulla richiesta di rescissione del contratto avanzata in estate, spiegando che ci sono stati "comportamenti scorretti"nei suoi confronti a cui ha scelto di reagire. Allo stesso tempo, la conduttrice chiarisce che non si è trattato di un problema di libertà d'espressione e che le questioni interne restano tali. Spunta anche un retroscena televisivo rilevante: prima dell'estate a Fagnani era stata proposta la guida di Chi l'ha visto?, un incarico che aveva accettato subito con entusiasmo, immaginando di portarvi la propria personalità senza stravolgerne l'identità, ma che alla fine non si è concretizzato.

Sul fronte politico, rivendica la propria indipendenza dai partiti e spiega il perché di due assenze eccellenti: con Beppe Grillo non si è trovato l'accordo sulle domande, mentre per Roberto Vannacci la proposta era arrivata in una fase promozionale in cui Fagnani non voleva che il programma diventasse uno strumento per nessuno.

Tra i passaggi più personali dell'intervista c'è anche il raccontoFagnani osserva come l'amore e le esigenze cambino nel tempo, distinguendo la fase iniziale dell'innamoramento, breve per natura, da ciò che tiene unita una coppia sul lungo periodo, ovvero «un'idea di famiglia».

Con l'esordio fissato al 24 novembre, la nuova edizione di Belve si presenta così tra interviste ad alta tensione, retroscena editoriali e la consueta curiosità del pubblico per lo stile diretto della sua conduttrice.