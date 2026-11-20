Doc 4, Luca Argentero morirà a fine stagione? Errore in Rai, in onda promo che mostra troppo
Doc 4 finale drammatico. Chi è il killer della morfina? Sospetti su Paola Grandi. Tutto sull'ultima puntata del 26 novembre.
Il conto alla rovescia per il gran finale di Doc – Nelle tue mani 4 è ormai iniziato e l'epilogo potrebbe essere drammatico. Manca solo una settimana all'ultimo appuntamento, in programma giovedì 26 novembre, e la tensione tra i fan della fiction è palpabile. A far scattare l'allarme è soprattutto il promo della puntata finale andato in onda al termine dell'appuntamento di ieri, 19 novembre 2026, un'anteprima che ha letteralmente gelato il sangue agli spettatori.
Per il 'doc' Andrea Fanti potrebbe essere in arrivo l'ennesima terribile prova. Dopo la diagnosi di meningioma, l'intervento chirurgico affrontato con il rischio di perdere nuovamente la memoria e il coma, il medico potrebbe essere finito nel mirino dell'assassino che terrorizza l'ospedale. Eppure, l'ipotesi della morte del personaggio interpretato da Luca Argentero appare poco convincente agli occhi degli spettatori più attenti.
L'attore, infatti, ha recentemente manifestato la disponibilità a tornare anche nella quinta stagione, a patto che ci siano idee forti e una sceneggiatura all'altezza. "Sarò felicissimo di esserci", ha dichiarato, facendo marcia indietro rispetto a precedenti dichiarazioni che sembravano annunciare un addio. Difficile, dunque, immaginare che la produzione voglia rinunciare al suo protagonista più amato, quello che ha trascinato la fiction a record d'ascolti stagione dopo stagione, sfiorando e spesso superando i 4 milioni di spettatori con uno share del 25,4 per cento.
Tuttavia c'è chi, dalla promo mandata in onda, avrebbe capito che non verrà svelato nemmeno sul finale di stagione chi sia l'identità del killer. Si vedrebbe, infatti, Fanti risvegliarsi dal coma e non sapere ancora chi sia il cattivo tanto temuto. A preoccupare maggiormente sui social, però, è soprattutto la sorte di Andrea Fanti. "Vabbè, abbiamo capito che vogliono far morire Fanti", si legge tra i commenti.
"Insomma, cos'altro può succedere ad Andrea Fanti? Un meteorite in testa?", ironizza qualcuno elencando mentalmente tutte le disgrazie che hanno colpito il personaggio nel corso di quattro stagioni. Tra paura e affetto, prevale comunque l'entusiasmo per il cast e la qualità della serie: "Comunque Luca Argentero è strepitoso, interpreta il personaggio Doc in modo unico, meraviglioso, semplicemente fantastico".
Ora non resta che aspettare giovedì prossimo per scoprire se Andrea Fanti si salverà, chi è davvero il killer della morfina e quale futuro attende il Policlinico Ambrosiano. Una cosa è certa: milioni di italiani saranno davanti alla tv, con il cuore in gola, pronti a salutare i loro beniamini in camice bianco. Almeno fino alla prossima stagione.