Pubblicazione: 20 novembre alle 15:53

Il conto alla rovescia per il gran finale di Doc – Nelle tue mani 4 è ormai iniziato e l'epilogo potrebbe essere drammatico. Manca solo una settimana all'ultimo appuntamento, in programma giovedì 26 novembre, e la tensione tra i fan della fiction è palpabile. A far scattare l'allarme è soprattutto il promo della puntata finale andato in onda al termine dell'appuntamento di ieri, 19 novembre 2026, un'anteprima che ha letteralmente gelato il sangue agli spettatori.





dopo questa cosa come si poteva non shippare? al 99% Giulia e Doc non saranno endgame ma è l'errore più grande che potevano commettere perché sono stati (per me) i pilastri emozionali della serie e dell'intero ospedale. #DocNelleTueMani #DocNelleTueMani4 https://t.co/Wc7YXvozoO — Paolina (@paolaserra86) November 20, 2026

L'immagine è potente, quasi cinematografica nella sua drammaticità:con una siringa conficcata nel petto. Un fotogramma che ha immediatamente alimentato interrogativi e, dove i fan della serie si sono scatenati in un mix di angoscia, speculazione e indagine collettiva.E soprattutto,che da settimane semina morte tra le corsie del Policlinico Ambrosiano?Per il 'doc' Andrea Fanti potrebbe essere in arrivo l'ennesima terribile prova. Dopo la diagnosi di meningioma, l'intervento chirurgico affrontato con il rischio di perdere nuovamente la memoria e il coma,. Eppure,appare poco convincente agli occhi degli spettatori più attenti.

L'attore, infatti, ha recentemente manifestato la disponibilità a tornare anche nella quinta stagione, a patto che ci siano idee forti e una sceneggiatura all'altezza. "Sarò felicissimo di esserci", ha dichiarato, facendo marcia indietro rispetto a precedenti dichiarazioni che sembravano annunciare un addio. Difficile, dunque, immaginare che la produzione voglia rinunciare al suo protagonista più amato, quello che ha trascinato la fiction a record d'ascolti stagione dopo stagione, sfiorando e spesso superando i 4 milioni di spettatori con uno share del 25,4 per cento.





Ma è, spostando i sospetti su un personaggio insospettabile. La, interpretata da Irene Ferri, vieneche avrebbero potuto ostacolare la vendita del Policlinico a una holding privata. Un gesto che potrebbe nascondere molto più di una semplice irregolarità amministrativa.

Tuttavia c'è chi, dalla promo mandata in onda, avrebbe capito che non verrà svelato nemmeno sul finale di stagione chi sia l'identità del killer. Si vedrebbe, infatti, Fanti risvegliarsi dal coma e non sapere ancora chi sia il cattivo tanto temuto. A preoccupare maggiormente sui social, però, è soprattutto la sorte di Andrea Fanti. "Vabbè, abbiamo capito che vogliono far morire Fanti", si legge tra i commenti.

Bene ci hanno spoilerato non volutamente che Andrea si sveglia dall'operazione e ricorda tutto. Sviene per la terza volta ma a questo giro senza scale di mezzo e non abbiamo ancora capito chi sia l'assassino. Al 26 non ci arrivo #DocNelleTueMani4 https://t.co/l65UTAKbcx — Ali🌤/🪻 (@Demaa017) November 18, 2026

"Insomma, cos'altro può succedere ad Andrea Fanti? Un meteorite in testa?", ironizza qualcuno elencando mentalmente tutte le disgrazie che hanno colpito il personaggio nel corso di quattro stagioni. Tra paura e affetto, prevale comunque l'entusiasmo per il cast e la qualità della serie: "Comunque Luca Argentero è strepitoso, interpreta il personaggio Doc in modo unico, meraviglioso, semplicemente fantastico".



