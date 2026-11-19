Pubblicazione: 19 novembre alle 12:30

Il giallo del killer della morfina sta tenendo col fiato sospeso il pubblico di Doc – Nelle tue mani 4 su Rai1, mentre il mistero sulle morti sospette all'ospedale Ambrosiano si avvicina alla resa dei conti prevista per il finale del 26 novembre 2026. A fare luce su come è nata la linea thriller di questa stagione è lo sceneggiatore Francesco Arlanch, che ha scritto il soggetto insieme a Viola Rispoli e ha raccontato a Fanpage.it il legame tra la fiction e la cronaca.

Secondo Arlanch, la scelta di inserire un assassino che si muove tra i reparti nasce da una, con l'intento di difenderne il valore ma anche di metterne in luce le fragilità interne. Per costruire la trama, gli autori non si sono basati su un singolo episodio, ma hanno attinto a diversi casi reali, in Italia e all'estero, in cui operatori sanitari sono stati coinvolti in morti sospette, talvolta legate anche all'ipotesi di liberare posti letto.

Lo sceneggiatore ha inoltre precisato che la storia di Doc 4 è stata scritta quasi due anni fa: non nasce quindi dal recente caso di cronaca che ha visto coinvolto Luca Spada, soccorritore accusato per la morte di pazienti anziani in ambulanza, pur condividendo un terreno inquietante sul piano narrativo. Mentre Andrea Fanti e il team dell'Ambrosiano cercano di fare chiarezza, i fan della serie hanno trasformato la visione in una vera indagine collettiva, analizzando frame, riflessi e turni di servizio per scovare il colpevole.

Tra i nomi che fanno discutere figurano volti noti come Riccardo Bonvegna (Pierpaolo Spollon) e Damiano Cesconi (Marco Rossetti), i vertici Stefano Campigli e Paola Grandi, fino alle teorie sul detenuto Marco Sardoni. Arlanch ha confermato che gli autori hanno seminato volutamente depistaggi per mettere alla prova l'attenzione del pubblico, chiarendo che Lidia Morganti, interpretata da Cristina Marino, era una falsa pista: il furto di morfina ripreso dalle telecamere era legato al marito gravemente malato, non agli omicidi. Con il finale ormai alle porte, la caccia al vero responsabile resta apertissima e promette di accendere il dibattito ben oltre i confini della fiction.