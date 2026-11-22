Pubblicazione: 22 novembre alle 08:30

Il Festival di Sanremo ha accompagnato gran parte della sua carriera, diventando un appuntamento al quale ha sempre guardato con particolare affetto. Questa volta, però, Al Bano Carrisi ha deciso di fare un passo indietro e rinunciare a Sanremo 2027, sorprendendo chi sperava di rivederlo sul palco dell'Ariston. Il cantante di Cellino San Marco ha spiegato i motivi della sua scelta durante un'intervista a Nunzia De Girolamo a Ciao Maschio, chiarendo anche cosa sia realmente accaduto con Carlo Conti. Ma c'è soprattutto una promessa rivolta ad Arisa che lascia aperta una possibilità particolarmente interessante per il futuro.

ha annunciato di essersi preso un anno sabbatico dal, precisando di non aver presentato alcuna canzone per la prossima edizione e di non aver nemmeno preso in considerazione la possibilità di partecipare alla gara. Una decisione che segna una pausa, ma che non deve essere interpretata come un addio definitivo. “Mi sono preso un anno sabbatico da Sanremo”,, aggiungendo che questa volta non ha cercato in alcun modo di rientrare tra i protagonisti della competizione.

Una scelta che potrebbe sorprendere considerando quanto Al Bano abbia sempre desiderato tornare sul palco dell'Ariston, anche negli anni in cui non è riuscito a ottenere un posto tra i Big. Eppure, nelle sue parole non emerge alcuna delusione per l'assenza dalla prossima edizione, quanto piuttosto la volontà di concedersi una pausa. “Io amo Sanremo da quando ero piccolissimo e mi è venuta la Sanremite acuta che non mi è mai passata, ma per quest'anno zero”, ha raccontato, ribadendo che il suo legame con il Festival rimane immutato.

Ma la vera sorpresa è arrivata quando Al Bano ha rivolto un messaggio ad Arisa, anche lei rimasta fuori dalla competizione nonostante avesse manifestato il desiderio di partecipare. Il cantante non si è limitato a esprimerle solidarietà, ma ha immaginato un possibile ritorno condiviso sul palco dell'Ariston. “Non ti preoccupare, il prossimo anno ci saremo insieme”, ha dichiarato. Una promessa che potrebbe far sognare gli appassionati del Festival, anche se al momento non rappresenta naturalmente una conferma ufficiale. Al Bano non ha annunciato un duetto né un progetto musicale già definito con Arisa, ma le sue parole lasciano intendere che l'intenzione di tornare a Sanremo non sia affatto scomparsa.

Carlo Conti, fonte: YouTube

Nel corso dell'intervista a, il cantante ha affrontato anche un'altra questione che negli ultimi tempi aveva attirato l'attenzione del pubblico:. Le precedenti esclusioni dalavevano alimentato diverse ricostruzioni su possibili tensioni tra i due, soprattutto alla luce del desiderio più volte manifestato da. Il diretto interessato, tuttavia, ha deciso di ridimensionare completamente la vicenda. “C'è stato solo un fraintendimento. Conosco bene Carlo non da oggi, da tantissimi anni”, ha chiarito, sottolineando come il rapporto con il conduttore e direttore artistico non debba essere interpretato attraverso le polemiche circolate negli ultimi mesi.

Una precisazione importante, perché arriva dopo un periodo nel quale ogni dichiarazione di Al Bano sul Festival era stata letta anche alla luce delle sue precedenti esclusioni. Il cantante ha quindi scelto di guardare avanti, senza trasformare la mancata partecipazione a Sanremo 2027 in un nuovo motivo di scontro. Quindi dopo anni nei quali Al Bano aveva continuato a manifestare la volontà di partecipare alla manifestazione, questa volta è stato lui stesso a scegliere di non proporsi.

Una pausa volontaria che non cancella il passato e, soprattutto, non chiude le porte al futuro. Perché se da una parte il cantante ha deciso di rinunciare alla prossima edizione, dall'altra la promessa fatta ad Arisa suggerisce che il suo rapporto con l'Ariston abbia ancora qualche capitolo da scrivere. E chissà che proprio quella frase, pronunciata durante l'intervista a Nunzia De Girolamo, non possa trasformarsi un giorno in qualcosa di concreto. Per il momento, però, una cosa è certa: Al Bano non sarà in gara a Sanremo 2027 (che presto vedrà l'annuncio dei big) per una scelta personale, ma non ha alcuna intenzione di smettere di amare il Festival.