Pubblicazione: 22 novembre alle 01:55

La competizione si fa sempre più serrata a Ballando con le Stelle 2026, dove l'ottava puntata, trasmessa sabato 21 novembre su Rai 1, si è conclusa con una nuova eliminazione e una classifica che ha riservato diverse sorprese. Dopo una serata caratterizzata da esibizioni, emozioni e sfide sempre più impegnative, tre coppie si sono ritrovate a contendersi la permanenza nel programma di Milly Carlucci. E questa volta, a differenza di quanto accaduto in altre occasioni, non è arrivato nessun salvataggio dell'ultimo minuto.

Il momento decisivo è arrivato con il, che ha visto tornare sulla pista Riccardo Rossi ed Elisa Terrasi, Alberto Ravagnani ed Erika Martinelli e Manuela Moreno con Carlo Aloia.che, dopo aver affrontato l'intera serata, hanno dovuto esibirsi ancora una volta per convincere il pubblico a casa a concedere loro un'altra possibilità. Ad aprire lo spareggio sono stati, che hanno scelto di cimentarsi in un boogie, cercando di conquistare i telespettatori con un'esibizione vivace e coinvolgente. Una prova particolarmente importante per l'attore, che nelle ultime settimane aveva già dovuto affrontare diverse difficoltà nel proprio percorso all'interno della competizione.

Subito dopo è stato il turno di Alberto Ravagnani ed Erika Martinelli, protagonisti di un paso doble sulle note di Grande Amore. Una coreografia dal carattere intenso, con la quale la coppia ha tentato di assicurarsi il sostegno necessario per proseguire l'avventura televisiva. A chiudere lo spareggio sono stati invece Manuela Moreno e Carlo Aloia, che hanno portato in scena una salsa accompagnata dal celebre brano I Will Survive. Una scelta musicale particolarmente significativa per una prova nella quale la giornalista si giocava la possibilità di rimanere in gara.

Il verdetto del pubblico ha però decretato l'eliminazione di Riccardo Rossi ed Elisa Terrasi, costretti ad abbandonare la competizione dopo settimane di impegno e preparazione. La coppia avrebbe potuto ricevere un'ultima possibilità grazie alla Wild Card, il meccanismo che consente di salvare alcuni concorrenti destinati all'eliminazione. Ma Sara Di Vaira ha deciso di non utilizzare la carta a disposizione, rendendo così definitivo il risultato dello spareggio. Per Riccardo Rossi ed Elisa Terrasi si chiude dunque, almeno per il momento, l'esperienza a Ballando con le Stelle.

I due potranno comunque sperare nell'eventuale, quando alcune delle coppie eliminate avranno l'opportunità di tornare a contendersi un posto nella competizione. Ma. L'ottava puntata ha infatti incoronato Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti come vincitori, confermando il loro ruolo tra le coppie più competitive di questa edizione. Unconsiderando che la classifica tecnica parziale della giuria aveva inizialmente premiato altri protagonisti.

Monica Guerritore e Luca Urso avevano conquistato la prima posizione, seguiti proprio da Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti, mentre Alessandro Matri e Giada Lini avevano occupato il terzo posto. La graduatoria, però, era destinata a cambiare grazie ai tesoretti e soprattutto al voto del pubblico. Simona Ventura ha deciso di assegnare il proprio tesoretto a Ornella Muti e Pasquale La Rocca, premiando il percorso della coppia. Francesca Fialdini ha invece scelto Anna Safroncik e Leonardo Lini, contribuendo a rafforzare la loro posizione nella competizione.

Milly Carlucci a Ballando con le Stelle, fonte: YouTube

Particolarmente importante è stata anche la decisione di Rossella Erra, che ha assegnato il tesoretto del cuore ad Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti. Un riconoscimento che ha assunto un peso significativo nel risultato complessivo, permettendo alla coppia di affrontare la fase conclusiva della serata con un ulteriore vantaggio. Con l'arrivo dei voti del pubblico, la situazione è cambiata ancora una volta. Hanno conquistato il passaggio diretto alla prossima puntata Monica Guerritore e Luca Urso, Noemi Bocchi e Giovanni Pernice, Ornella Muti e Pasquale La Rocca, Anna Safroncik e Leonardo Lini, Andy Diaz e Gioia Giovanatti e Alessandro Matri con Giada Lini.

hanno invece ottenuto il risultato più importante della serata, aggiudicandosi la vittoria dell'ottava puntata di Ballando con le Stelle. Un successo che confermae che potrebbe rivelarsi particolarmente prezioso in vista delle prossime sfide.continuano infatti a dimostrare di poter competere per le posizioni più alte della classifica, anche quando i giudizi tecnici non li collocano inizialmente al primo posto.

Per Riccardo Rossi, invece, il cammino si è interrotto proprio nel momento in cui la competizione entra nella sua fase più delicata. La mancata assegnazione della Wild Card da parte di Sara Di Vaira ha impedito un salvataggio immediato, lasciando all'eventuale ripescaggio l'ultima possibilità di rientrare in gara. L'ottava puntata è stata anche l'occasione per tornare sulle polemiche tra Guillermo Mariotto e Barbara d'Urso, esplose dopo il discusso episodio del profumo. Milly Carlucci ha cercato di riportare la serenità nello studio, intervenendo sulla vicenda e modificando la disposizione dei posti per evitare nuove tensioni tra i protagonisti. La nuova puntata di Ballando con le Stelle è prevista per sabato 28 novembre 2026, sempre in prima serata su Rai 1, quando le coppie rimaste dovranno affrontare nuove prove per avvicinarsi alla fase finale del programma.