Pubblicazione: 22 novembre alle 08:45

Dopo una settimana di polemiche, dichiarazioni incrociate e tensioni che hanno coinvolto persino il Tg1, Milly Carlucci ha deciso di aprire la nuova puntata di Ballando con le Stelle con un discorso dedicato al caso tra Guillermo Mariotto e Barbara d'Urso. La conduttrice, durante la diretta del 21 novembre 2026 su Rai 1, ha scelto di affrontare immediatamente l'argomento, cercando di riportare l'attenzione sulla gara. Ma a sorprendere è stato soprattutto il riferimento ad Antonella Clerici e Stefano De Martino, che potrebbe essere interpretato come una risposta alle recenti critiche sulla televisione troppo urlata.

L'apertura della serata è stata inevitabilmente condizionata da quanto accaduto nella puntata precedente, quandoavevadurante, lamentando la presenza di un cattivo odore. Un gesto che la conduttrice aveva interpretato come un'offesa personale, dando origine a una discussione proseguita anche nei giorni successivi. Tra interviste, richieste di scuse e differenti ricostruzioni dell'accaduto, ilè diventato uno degli argomenti più discussi della settimana.

Una situazione che Milly Carlucci ha deciso di commentare con una battuta durante i primi minuti della nuova puntata. “È stata una settimana piena piena di notizie, dappertutto. Aprivi il frigo e usciva una notizia di Ballando con le Stelle”, ha esordito, ironizzando sull'enorme attenzione mediatica ricevuta dal programma. Milly ha quindi ringraziato chiunque avesse parlato della trasmissione, sottolineando però che la discussione tra Mariotto e d'Urso aveva occupato soltanto una piccola parte dello spettacolo. A suo giudizio, il rischio era quello di dimenticare il lavoro dei concorrenti e dei maestri, che rappresentano il vero cuore di Ballando con le Stelle.

Milly Carlucci a Ballando con le Stelle, fonte: YouTube

“Noi ringraziamo tutti quelli che hanno parlato di noi, ma è stato un momento televisivo che è durato un minuto”, ha spiegato, ricordando che sono le esibizioni e la passione dei protagonisti a rendere speciale il programma. Un intervento che sembra voler mettere un punto alla vicenda, soprattutto dopo le accuse secondo cui la produzione avrebbe sfruttato volontariamente lo scontro per ottenere maggiore visibilità. Ma il passaggio più interessante è arrivato subito dopo, quando Milly Carlucci ha citato due volti molto importanti della televisione pubblica: Antonella Clerici e Stefano De Martino.

“Noi siamo qui, facciamo parte di una grande famiglia. Così come Antonella Clerici e Stefano De Martino, facciamo parte del grande varietà di Rai 1”,. Parole apparentemente concilianti, ma che assumono un significato particolare alla luce delle dichiarazioni rilasciate proprio dadurante. Laaveva infatti espresso alcune considerazioni sulla televisione contemporanea, criticando la tendenza a privilegiare discussioni e toni accesi rispetto

Un riferimento che era stato collegato anche alla lite tra Mariotto e Barbara d'Urso, sebbene Clerici non avesse necessariamente intenzione di rivolgere un attacco personale ai protagonisti della vicenda. Il richiamo di Milly Carlucci alla grande famiglia di Rai 1 potrebbe quindi essere interpretato come un tentativo di ridimensionare le polemiche e ribadire che programmi molto diversi tra loro condividono comunque lo stesso obiettivo: offrire intrattenimento al pubblico. Non è però possibile stabilire con certezza se le sue parole fossero una frecciata ad Antonella Clerici oppure un semplice messaggio di unità tra i protagonisti del palinsesto Rai.

Milly Carlucci a Ballando con le Stelle, fonte: YouTube

La conduttrice non ha infatti contestato apertamente le dichiarazioni della collega, preferendo utilizzare un tono distensivo. Nel frattempo, Milly Carlucci ha ufficializzato anche il cambiamento più atteso della serata: la nuova disposizione dei posti della giuria. Come anticipato nei giorni scorsi, Barbara d'Urso e Alberto Matano hanno cambiato posizione, permettendo alla conduttrice di sedere lontano da Guillermo Mariotto. Una soluzione pensata per evitare nuovi confronti diretti e riportare maggiore tranquillità all'interno dello studio. La nuova disposizione vede Ivan Zazzaroni, Barbara d'Urso, Carolyn Smith, Alberto Matano e Guillermo Mariotto.

Una modifica che assume un significato particolare considerando quanto la vicinanza tra i due protagonisti avesse contribuito ad. La scelta dirappresenta quindi un tentativo concreto di superare il, senza ulteriori cambiamenti nella composizione della giuria e senza interrompere il percorso televisivo dei protagonisti coinvolti. Resta comunque evidente quanto la vicenda abbia condizionato questa edizione di. Una discussione durata pochi minuti è riuscita a, alimentando interpretazioni differenti e nuove dichiarazioni.

E proprio questo sembra essere il messaggio che Milly ha voluto lanciare durante l'apertura della puntata: Ballando con le Stelle non può essere ricordato soltanto per una lite, perché dietro ogni esibizione c'è il lavoro di persone che dedicano settimane alla preparazione delle coreografie. Il riferimento a Clerici e De Martino, intanto, aggiunge un ulteriore elemento di curiosità a una vicenda che continua a coinvolgere alcuni dei personaggi più conosciuti della televisione italiana. E anche se la conduttrice sembra intenzionata a considerare chiuso il capitolo, sarà il comportamento dei giurati nelle prossime puntate a mostrare se il clima nello studio sia davvero tornato sereno.