Pubblicazione: 25 novembre alle 09:30

Sperava che il secondo intervento chirurgico potesse rappresentare la conclusione di un periodo particolarmente difficile della sua vita, ma per Antonella Elia è arrivato il momento di affrontare una nuova prova. Ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, nella puntata di martedì 24 novembre 2026, la showgirl ha raccontato come stanno realmente le cose dopo le due operazioni alle quali si è sottoposta nelle ultime settimane al Policlinico Gemelli di Roma. Questa volta, però, dietro il sorriso e l'ironia con cui aveva cercato di rassicurare i suoi sostenitori sui social, è emersa anche tutta la paura per un percorso terapeutico che si prospetta ancora lungo.

, il cui inizio sarebbe previsto per lunedì 30 novembre. La showgirl ha spiegato che, quando ha scoperto di essere malata, sperava di. Il secondo intervento e la necessità di proseguire con le cure l'hanno invece costretta a confrontarsi con una realtà diversa da quella che aveva immaginato.ha inoltre accennato alla possibilità di

Nonostante la volontà di affrontare questa nuova fase nel migliore dei modi, Elia non ha nascosto le proprie fragilità davanti a Caterina Balivo. “Ho un tantino paura”, ha ammesso, raccontando come anche procedure apparentemente semplici, quali un prelievo del sangue, rappresentino per lei una fonte di grande agitazione. La paura degli aghi, unita alla difficoltà di individuare le vene durante gli esami, rende infatti particolarmente spiacevoli alcuni degli appuntamenti medici ai quali deve sottoporsi. Il passaggio più delicato dell'intervista è arrivato quando la conduttrice ha cercato di comprendere quali fossero i pensieri che maggiormente accompagnano Antonella in questo periodo.

Antonella Elia, fonte: Mediaset

La showgirl ha raccontato come la malattia abbia cambiato la sua percezione del futuro, rendendola più consapevole della precarietà della vita. “Certamente ci penso alla morte”, ha confessato, senza nascondere il timore che le cose possano non andare come spera. Questo non significa, tuttavia, che nella sua quotidianità non ci sia più spazio per la felicità. Elia ha spiegato di continuare a provare emozioni positive, anche se in maniera differente rispetto al passato, descrivendo la sensazione di vivere all'interno di una sorta di bolla, mentre il mondo continua a scorrere intorno a lei.

Il, quando aveva comunicato attraverso i social di essere stata ricoverata al Policlinico Gemelli per la presenza di una formazione vicino a un ovaio., la showgirl aveva parlato di un tumore borderline, invitando i propri sostenitori a non trascurare la prevenzione e i controlli medici.. Gli accertamenti, rendendo necessario un secondo intervento chirurgico, effettuato il giorno successivo ed anche in quella circostanzaaveva scelto di condividere pubblicamente la propria esperienza, utilizzando l'ironia per raccontare alcuni momenti del ricovero.

Ad accompagnarla durante questa nuova fase sarà ancora una volta Pietro Delle Piane, che le è rimasto accanto fin dalle prime visite. Nello studio di La Volta Buona, Antonella ha raccontato che sarà proprio lui ad accompagnarla in ospedale per l'inizio della terapia, definendolo il suo “angelo custode”. Particolarmente significativo è stato anche il gesto di Anna Moroni, presente in studio, che le ha offerto la possibilità di soggiornare nella propria abitazione, mettendole a disposizione una stanza.

Parole di vicinanza sono arrivate inoltre da Corinne Cléry, mentre nelle scorse settimane anche Adriana Volpe aveva fatto visita alla collega durante il ricovero, mettendo da parte le incomprensioni che in passato avevano caratterizzato il loro rapporto. In attesa di iniziare le nuove cure, Antonella Elia ha dunque scelto di raccontarsi senza nascondere le proprie paure. Una testimonianza che mostra quanto possano convivere, anche nella stessa giornata, la speranza, il desiderio di sorridere e il timore per ciò che riserva il futuro.