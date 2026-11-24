Una finestra vista lago: quante puntate sono e quando finisce la nuova fiction Rai
Una finestra vista lago: 8 episodi in 4 serate su Rai 1 dal 24 novembre 2026. Scopri il calendario completo, il cast con Antonio Folletto e come vedere in streaming.
Oggi, martedì 24 novembre 2026 alle 21:30 debutta su Rai 1 Una finestra vista lago, la nuova fiction che porta sul piccolo schermo l'universo narrativo di Andrea Vitali. Tra misteri di paese, personaggi eccentrici e atmosfere dell'Italia degli anni Trenta, la serie promette di conquistare il pubblico con storie che mescolano indagine e umanità. Ma quante puntate sono previste? Quando finisce? E soprattutto, come orientarsi tra episodi e serate? La miniserie conta otto episodi distribuiti in quattro appuntamenti serali, ciascuno dei quali propone due episodi consecutivi. Non serve quindi aspettare la settimana successiva per vedere come si conclude un caso: ogni serata adatta un romanzo completo di Vitali, garantendo una narrazione autoconclusiva. Dopo il debutto con Nome d'arte Doris Brilli, seguiranno Certe fortune, Un uomo in mutande e infine La signorina Tecla Manzi.
Il primo caso, che occupa l'intera serata del 24 novembre, ruota intorno a Desolina Berilli, un'attrice conosciuta come Doris Brilli. Il maresciallo Maccadò la incontra all'imbarcadero quando lei rientra da Milano, e da questo incontro si dipana un mistero che intreccia ambizioni artistiche, segreti di provincia e quel mix di provincialismo e modernità tipico degli anni Trenta. La regia è affidata a Marco Pontecorvo, che ha saputo restituire le atmosfere vitalianie attraverso location suggestive e una fotografia che valorizza i paesaggi lacustri. Una finestra vista lago non è una storia vera in senso stretto, ma attinge all'esperienza di Andrea Vitali, medico e scrittore originario di Bellano, sul lago di Como. I suoi romanzi, pur essendo opere di fantasia, riflettono atmosfere, caratteri e dinamiche sociali che l'autore ha conosciuto o sentito raccontare nella sua terra d'origine.
Bellamo, il paese immaginario della fiction, è chiaramente ispirato a Bellano, e le riprese si sono svolte proprio in quella zona, tra il lago di Como e altre location del Piemonte e della Lombardia, per restituire la magia di un'Italia rurale e sospesa nel tempo. Per chi desidera seguire la serie in streaming, è possibile farlo in diretta tramite RaiPlay, aprendo la diretta di Rai 1. Chi perde la messa in onda può recuperare gli episodi sulla scheda ufficiale di Una finestra vista lago su RaiPlay, dove vengono caricati dopo la trasmissione televisiva. È importante non confondere le clip d'anteprima, già disponibili nella scheda, con le puntate intere, che vengono pubblicate solo dopo la messa in onda. La scelta di adattare quattro romanzi in otto episodi permette alla fiction di mantenere un ritmo sostenuto senza diluire le trame.