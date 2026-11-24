Pubblicazione: 24 novembre alle 19:30

Oggi, martedì 24 novembre 2026 alle 21:30 debutta su Rai 1 Una finestra vista lago, la nuova fiction che porta sul piccolo schermo l'universo narrativo di Andrea Vitali. Tra misteri di paese, personaggi eccentrici e atmosfere dell'Italia degli anni Trenta, la serie promette di conquistare il pubblico con storie che mescolano indagine e umanità. Ma quante puntate sono previste? Quando finisce? E soprattutto, come orientarsi tra episodi e serate? La miniserie conta otto episodi distribuiti in quattro appuntamenti serali, ciascuno dei quali propone due episodi consecutivi. Non serve quindi aspettare la settimana successiva per vedere come si conclude un caso: ogni serata adatta un romanzo completo di Vitali, garantendo una narrazione autoconclusiva. Dopo il debutto con Nome d'arte Doris Brilli, seguiranno Certe fortune, Un uomo in mutande e infine La signorina Tecla Manzi.





. La prima puntata va in onda il 24 novembre 2026 alle 21:30, e per gli appuntamenti successivi. La serie si conclude quindi nell'arco di quattro settimane, offrendo un appuntamento settimanale fisso che accompagna gli spettatori fino alla risoluzione dell'ultimo caso.. Al suo fianco c'è Giulia D'Aloia nel ruolo di Maristella, la moglie che deve abbandonare la vita al Sud per seguire il marito in questa nuova avventura., è il punto di partenza per una serie di indagini che rivelano tanto sui crimini quanto sulla comunità che li ospita., un'attrice conosciuta come Doris Brilli. Il maresciallo Maccadò la incontra all'imbarcadero quando lei rientra da Milano, e da questo incontro si dipana un mistero che intreccia ambizioni artistiche, segreti di provincia e quel mix di provincialismo e modernità tipico degli anni Trenta.che valorizza i paesaggi lacustri.. I suoi romanzi, pur essendo opere di fantasia, riflettono atmosfere, caratteri e dinamiche sociali che l'autore ha conosciuto o sentito raccontare nella sua terra d'origine.

Bellamo, il paese immaginario della fiction, è chiaramente ispirato a Bellano, e le riprese si sono svolte proprio in quella zona, tra il lago di Como e altre location del Piemonte e della Lombardia, per restituire la magia di un'Italia rurale e sospesa nel tempo. Per chi desidera seguire la serie in streaming, è possibile farlo in diretta tramite RaiPlay, aprendo la diretta di Rai 1. Chi perde la messa in onda può recuperare gli episodi sulla scheda ufficiale di Una finestra vista lago su RaiPlay, dove vengono caricati dopo la trasmissione televisiva. È importante non confondere le clip d'anteprima, già disponibili nella scheda, con le puntate intere, che vengono pubblicate solo dopo la messa in onda. La scelta di adattare quattro romanzi in otto episodi permette alla fiction di mantenere un ritmo sostenuto senza diluire le trame.

Ogni coppia di episodi funziona come un film per la televisione, con un inizio, uno sviluppo e una conclusione. Questo formato, che ricorda le grandi fiction italiane del passato, si adatta perfettamente al tipo di narrazione di Vitali: storie brevi, dense di personaggi e colpi di scena, dove l'indagine è solo il pretesto per esplorare l'animo umano.. La decisione dipenderà dagli ascolti e dal gradimento del pubblico, ma il materiale non manca: Andrea Vitali ha scritto numerosi romanzi ambientati a Bellano e dintorni, molti dei quali vedono protagonista proprio il maresciallo Maccadò.