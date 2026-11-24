Pubblicazione: 24 novembre alle 12:40

Ci sono momenti nella carriera di un attore che restano impressi non per il successo ottenuto, ma per il disagio provato. Pierfrancesco Favino, ospite di Francesca Fagnani nel programma Belve su Rai 2, ha scelto di tornare su uno degli episodi più difficili della sua vita professionale: la scena piccante girata per Suburra, il film di Stefano Sollima uscito nell'ottobre del 2015. A distanza di oltre undici anni da quelle riprese, l'attore ha confessato di aver vissuto un malessere profondo, compreso soltanto dopo aver terminato il lavoro sul set.





"C'è una scena in cui si è vergognato molto?" gli ha domandato la conduttrice."In Suburra. Sono stato malissimo". Parole che pesano come pietre, pronunciate da uno degli interpreti più apprezzati del cinema italiano contemporaneo, abituato a confrontarsi con ruoli complessi e stratificati. Eppure,diverso rispetto alle tante altre che hanno costellato la sua filmografia.tratto dal romanzo di Carlo Bonini e Giancarlo De Cataldo,. La scena incriminata si svolge in una camera d'albergo e, interpretate dalle attrici Giulia Elettra Gorietti e Yulia Kolomiets. Un momento narrativo cruciale, destinato a innescare il meccanismo del ricatto che trascinerà il personaggio sempre più in profondità nel vortice criminale che circonda il progetto di riqualificazione del litorale romano.

"Sono amico di Stefano, però mi dava fastidio la situazione", ha spiegato Favino riferendosi al regista Sollima. Quando Fagnani gli ha chiesto di precisare quale aspetto lo avesse turbato, l'attore ha individuato con chiarezza il motivo del proprio disagio: "L'utilizzo del corpo. Era una scena di potere". Una riflessione che va oltre il semplice imbarazzo fisico e tocca una questione più profonda, quella della rappresentazione del corpo come strumento di sopraffazione e dominio, perfettamente coerente con la natura di un personaggio spregiudicato come Malgradi, ma difficile da sostenere per chi è chiamato a incarnarlo.



