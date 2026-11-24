Pierfrancesco Favino confessa a Belve un retroscena sulla scena piccante in Suburra: "Mi dava fastidio"
Pierfrancesco Favino racconta a Belve il disagio profondo vissuto durante la scena piccante di Suburra con Stefano Sollima: "Sono stato malissimo".
Ci sono momenti nella carriera di un attore che restano impressi non per il successo ottenuto, ma per il disagio provato. Pierfrancesco Favino, ospite di Francesca Fagnani nel programma Belve su Rai 2, ha scelto di tornare su uno degli episodi più difficili della sua vita professionale: la scena piccante girata per Suburra, il film di Stefano Sollima uscito nell'ottobre del 2015. A distanza di oltre undici anni da quelle riprese, l'attore ha confessato di aver vissuto un malessere profondo, compreso soltanto dopo aver terminato il lavoro sul set.
Nel film tratto dal romanzo di Carlo Bonini e Giancarlo De Cataldo, Favino interpreta Filippo Malgradi, un parlamentare corrotto. La scena incriminata si svolge in una camera d'albergo e vede il protagonista coinvolto in un incontro a tre con due escort, interpretate dalle attrici Giulia Elettra Gorietti e Yulia Kolomiets. Un momento narrativo cruciale, destinato a innescare il meccanismo del ricatto che trascinerà il personaggio sempre più in profondità nel vortice criminale che circonda il progetto di riqualificazione del litorale romano.
"Sono amico di Stefano, però mi dava fastidio la situazione", ha spiegato Favino riferendosi al regista Sollima. Quando Fagnani gli ha chiesto di precisare quale aspetto lo avesse turbato, l'attore ha individuato con chiarezza il motivo del proprio disagio: "L'utilizzo del corpo. Era una scena di potere". Una riflessione che va oltre il semplice imbarazzo fisico e tocca una questione più profonda, quella della rappresentazione del corpo come strumento di sopraffazione e dominio, perfettamente coerente con la natura di un personaggio spregiudicato come Malgradi, ma difficile da sostenere per chi è chiamato a incarnarlo.
La capacità di Favino di tornare su quell'esperienza con onestà, ammettendo di non aver compreso immediatamente il proprio disagio, dimostra una maturità artistica e umana che va oltre la semplice tecnica interpretativa. Riconoscere pubblicamente di essere stato male, di aver provato vergogna, di aver accettato una situazione della quale solo dopo ha compreso la portata emotiva, significa rifiutare la narrazione eroica e infallibile dell'attore-divo per abbracciare una dimensione più umana e vulnerabile. La puntata di Belve ha visto gli interventi anche di altri ospiti, tra cui Francesco Totti e l'ormai esilarante gag degli acronimi.