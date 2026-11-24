Pubblicazione: 24 novembre alle 12:47

Pierfrancesco Favino si è seduto davanti a Francesca Fagnani per una delle interviste più sorprendenti della nuova stagione di Belve, il programma che continua a regalare confessioni inaspettate e momenti di autentica vulnerabilità. L'attore, ospite della prima puntata trasmessa martedì 24 novembre su Rai 2, ha aperto le porte di un lato poco conosciuto della sua personalità, rivelando di percepire presenze misteriose fin dall'adolescenza.





Pierfrancesco Favino a Belve

"Fin da ragazzo sento delle presenze. Capita ancora oggi. Una volta con la mia amica Sabrina Impacciatore", ha raccontato l'attore con una naturalezza che ha reso la rivelazione ancora più intrigante. Non si tratta di sensazioni del passato, archiviate tra i ricordi della giovinezza, ma di. Una confessione chedi uno degli interpreti più versatili e rispettati del panorama cinematografico italiano., ospite di Belve il 29 aprile 2025 insieme a Nathalie Guetta e Marcell Jacobs,. Francesca Fagnani, con la memoria affilata che contraddistingue la sua conduzione, ha subito colto il collegamento: "Lei infatti qui a Belve ci ha riferito di una serata spaventosa", ha ricordato la giornalista.: "Eravamo insieme".

Questo particolare getta nuova luce sulla testimonianza di Impacciatore, rivelando che l'esperienza fu condivisa da entrambi. I due attori si conoscono da molti anni e hanno lavorato insieme in diverse occasioni, dai film di Gabriele Muccino L'ultimo bacio e Baciami ancora ad altri progetti che hanno cementato un'amicizia professionale e personale. Quale fosse la natura di quella serata e cosa abbiano effettivamente percepito rimane avvolto nel mistero, ma la conferma di Favino aggiunge credibilità e fascino al racconto.



