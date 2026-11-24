Pierfrancesco Favino si apre a Belve: "Sento delle presenze sin da ragazzo"
Pierfrancesco Favino a Belve confessa di percepire presenze misteriose fin da ragazzo. Racconta l'esperienza con Sabrina Impacciatore.
Pierfrancesco Favino si è seduto davanti a Francesca Fagnani per una delle interviste più sorprendenti della nuova stagione di Belve, il programma che continua a regalare confessioni inaspettate e momenti di autentica vulnerabilità. L'attore, ospite della prima puntata trasmessa martedì 24 novembre su Rai 2, ha aperto le porte di un lato poco conosciuto della sua personalità, rivelando di percepire presenze misteriose fin dall'adolescenza.
La stessa attrice, ospite di Belve il 29 aprile 2025 insieme a Nathalie Guetta e Marcell Jacobs, aveva raccontato di aver vissuto una serata particolarmente spaventosa. Francesca Fagnani, con la memoria affilata che contraddistingue la sua conduzione, ha subito colto il collegamento: "Lei infatti qui a Belve ci ha riferito di una serata spaventosa", ha ricordato la giornalista. E Favino ha confermato, aggiungendo un tassello fondamentale al racconto: "Eravamo insieme".
Questo particolare getta nuova luce sulla testimonianza di Impacciatore, rivelando che l'esperienza fu condivisa da entrambi. I due attori si conoscono da molti anni e hanno lavorato insieme in diverse occasioni, dai film di Gabriele Muccino L'ultimo bacio e Baciami ancora ad altri progetti che hanno cementato un'amicizia professionale e personale. Quale fosse la natura di quella serata e cosa abbiano effettivamente percepito rimane avvolto nel mistero, ma la conferma di Favino aggiunge credibilità e fascino al racconto.
Per quanto riguarda se stesso, Favino ha ammesso di non piacersi particolarmente a livello fisico, senza nascondersi dietro l'immagine pubblica costruita negli anni. Una sincerità che contrasta con la narrazione dominante dello star system e che rende l'attore ancora più umano e vicino al pubblico.
La prima puntata della nuova stagione di Belve, ideata e condotta da Francesca Fagnani e prodotta da Our Films, ha visto come altri ospiti Francesco Totti e Gemma Galgani, confermando ancora una volta la capacità del programma di alternare interviste a personaggi di mondi diversi, dal calcio alla televisione al cinema. La formula vincente di Belve risiede proprio nella capacità di Fagnani di porre domande dirette, a volte spiazzanti, che fanno cadere le difese degli ospiti e li portano a rivelarsi in modo autentico.