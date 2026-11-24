Affari Tuoi, la concorrente perde quasi tutto, ma Stefano De Martino interviene e salva la partita
Ad Affari Tuoi la concorrente perde i premi più alti e rischia una serata disastrosa. Stefano De Martino cerca di incoraggiarla, ma il finale riserva una sorpresa.
Una partita cominciata nel peggiore dei modi, una serie di offerte rifiutate e un finale che sembrava ormai destinato a lasciare l'amaro in bocca. La puntata di Affari Tuoi di lunedì 23 novembre 2026 ha regalato al pubblico di Rai 1 una sfida particolarmente complicata, con Stefano De Martino impegnato a incoraggiare una concorrente che sembrava aver perso ogni possibilità di conquistare una cifra importante. Protagonista della serata è stata Maria Carmela, arrivata dalla Puglia insieme alla sorella Anna, che ha affrontato una successione di colpi di scena prima di scoprire cosa nascondeva il suo pacco.
A volte le partite che iniziano in questo modo riservano sorprese, ha osservato il conduttore, provando a convincere Maria Carmela che il destino della serata non fosse ancora scritto. Le sue parole hanno assunto un significato particolare nel corso della puntata, quando il Dottore ha proposto alla concorrente un cambio di pacco. Dopo aver valutato la situazione insieme alla sorella, Maria Carmela ha deciso di abbandonare il numero 4 e scegliere il numero 8, sperando che il nuovo pacco potesse nascondere qualcosa di più interessante.
La partita, tuttavia, ha continuato a riservare brutte sorprese. Poco dopo è arrivata una proposta economica da 20mila euro, una cifra che avrebbe permesso alle due sorelle di concludere la serata con una vincita sicura. Maria Carmela, però, non se l'è sentita di fermarsi e convinta di poter ottenere qualcosa di più, ha preferito rifiutare l'assegno e proseguire nella speranza di trovare una somma ancora più importante. La decisione ha reso i tiri successivi particolarmente delicati, visto che tra i pacchi eliminati è comparso anche quello da 300mila euro, il premio più alto della serata, facendo precipitare ulteriormente le possibilità di una grande vincita.
Quando sul tabellone era ancora presente la cifra da 200mila euro, il conduttore ha dichiarato: L'obiettivo è tornare a casa con 200mila euro. Un auspicio che, però, non si è realizzato. Maria Carmela ha infatti eliminato anche il pacco contenente 200mila euro, perdendo così l'ultima possibilità di conquistare una delle somme più alte della serata. A quel punto il clima in studio è diventato particolarmente teso e, nonostante una nuova proposta di cambio e un ulteriore assegno da 20mila euro, la concorrente ha deciso di non arrendersi, continuando a fidarsi delle proprie sensazioni.
Il momento decisivo è arrivato quando sul tabellone sono rimasti soltanto 30mila euro e un pacco blu. Una situazione delicatissima, nella quale una scelta sbagliata avrebbe potuto trasformare una partita difficile in una delusione ancora più grande. Maria Carmela ha deciso di rischiare fino all'ultimo, rifiutando anche l'offerta conclusiva del Dottore. La concorrente ha quindi aperto il proprio pacco, scoprendo finalmente il risultato della sua lunga sfida.
La puntata del 23 novembre si è quindi conclusa con un piccolo riscatto dopo una lunga serie di delusioni. Maria Carmela ha perso alcune delle cifre più importanti, ma non ha rinunciato a giocare fino alla fine, riuscendo a portare a casa una somma superiore alle offerte da 20mila euro ricevute nel corso della serata. Un epilogo che dimostra ancora una volta quanto possa cambiare rapidamente una partita di Affari Tuoi, dove una decisione presa negli ultimi minuti può fare la differenza tra una cocente delusione e una vittoria inattesa.