Pubblicazione: 24 novembre alle 09:00

Una partita cominciata nel peggiore dei modi, una serie di offerte rifiutate e un finale che sembrava ormai destinato a lasciare l'amaro in bocca. La puntata di Affari Tuoi di lunedì 23 novembre 2026 ha regalato al pubblico di Rai 1 una sfida particolarmente complicata, con Stefano De Martino impegnato a incoraggiare una concorrente che sembrava aver perso ogni possibilità di conquistare una cifra importante. Protagonista della serata è stata Maria Carmela, arrivata dalla Puglia insieme alla sorella Anna, che ha affrontato una successione di colpi di scena prima di scoprire cosa nascondeva il suo pacco.

La concorrente ha iniziato la partita, ma la fortuna non sembrava intenzionata ad accompagnarla. Fin dalle prime chiamate, infatti,, vedendo progressivamente diminuire le possibilità di portare a casa uno dei premi più ambiti. Una situazione che ha immediatamente creato tensione, soprattutto perché ogni pacco aperto sembrava peggiorare ulteriormente le cose, maha cercato di mantenere alto il morale della concorrente, invitandola a

A volte le partite che iniziano in questo modo riservano sorprese, ha osservato il conduttore, provando a convincere Maria Carmela che il destino della serata non fosse ancora scritto. Le sue parole hanno assunto un significato particolare nel corso della puntata, quando il Dottore ha proposto alla concorrente un cambio di pacco. Dopo aver valutato la situazione insieme alla sorella, Maria Carmela ha deciso di abbandonare il numero 4 e scegliere il numero 8, sperando che il nuovo pacco potesse nascondere qualcosa di più interessante.

Stefano De Martino ad Affari Tuoi, fonte: Rai

La partita, tuttavia, ha continuato a riservare brutte sorprese. Poco dopo è arrivata una proposta economica da 20mila euro, una cifra che avrebbe permesso alle due sorelle di concludere la serata con una vincita sicura. Maria Carmela, però, non se l'è sentita di fermarsi e convinta di poter ottenere qualcosa di più, ha preferito rifiutare l'assegno e proseguire nella speranza di trovare una somma ancora più importante. La decisione ha reso i tiri successivi particolarmente delicati, visto che tra i pacchi eliminati è comparso anche quello da 300mila euro, il premio più alto della serata, facendo precipitare ulteriormente le possibilità di una grande vincita.

Ilè quindi tornato alla carica con un'offerta da, ma anche questa volta la concorrente ha scelto di andare avanti. Una decisione coraggiosa, considerando che il tabellone cominciava a essere sempre meno favorevole. A complicare la situazione è arrivata anche, mentre tra le ultime possibilità rimanevano ancora, insieme ad alcune cifre decisamente più basse. Stefano De Martino ha continuato a seguire con attenzione l'andamento della sfida, cercando di trasmettere fiducia alle due sorelle.

Quando sul tabellone era ancora presente la cifra da 200mila euro, il conduttore ha dichiarato: L'obiettivo è tornare a casa con 200mila euro. Un auspicio che, però, non si è realizzato. Maria Carmela ha infatti eliminato anche il pacco contenente 200mila euro, perdendo così l'ultima possibilità di conquistare una delle somme più alte della serata. A quel punto il clima in studio è diventato particolarmente teso e, nonostante una nuova proposta di cambio e un ulteriore assegno da 20mila euro, la concorrente ha deciso di non arrendersi, continuando a fidarsi delle proprie sensazioni.

Stefano De Martino ad Affari Tuoi, fonte: Rai

Il momento decisivo è arrivato quando sul tabellone sono rimasti soltanto 30mila euro e un pacco blu. Una situazione delicatissima, nella quale una scelta sbagliata avrebbe potuto trasformare una partita difficile in una delusione ancora più grande. Maria Carmela ha deciso di rischiare fino all'ultimo, rifiutando anche l'offerta conclusiva del Dottore. La concorrente ha quindi aperto il proprio pacco, scoprendo finalmente il risultato della sua lunga sfida.

All'interno c'erano proprio. Una vincita che, pur essendo molto lontana dai, ha permesso alle due sorelle di concludere la partita con un risultato positivo., che fin dall'inizio aveva cercato di rassicurare, ricordandole che anche le partite apparentemente più sfortunate possono riservare sorprese.

La puntata del 23 novembre si è quindi conclusa con un piccolo riscatto dopo una lunga serie di delusioni. Maria Carmela ha perso alcune delle cifre più importanti, ma non ha rinunciato a giocare fino alla fine, riuscendo a portare a casa una somma superiore alle offerte da 20mila euro ricevute nel corso della serata. Un epilogo che dimostra ancora una volta quanto possa cambiare rapidamente una partita di Affari Tuoi, dove una decisione presa negli ultimi minuti può fare la differenza tra una cocente delusione e una vittoria inattesa.