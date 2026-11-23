Pubblicazione: 23 novembre alle 20:08

L'ottavo Re di Roma torna in televisione, ma questa volta senza scarpini ai piedi e senza lo scudo giallorosso a proteggerlo. Francesco Totti si siede sullo sgabello di Belve, il programma cult di Rai 2 condotto da Francesca Fagnani, e si racconta come non aveva mai fatto prima. L'appuntamento è fissato per martedì 24 novembre alle 21.25, nella prima puntata dell'ottava stagione che segna il ritorno del format più pungente della televisione italiana.





nelle ore precedenti alla messa in ondadi quello che si preannuncia come uno degli episodi più memorabili della trasmissione. Totti alterna momenti di profonda commozione adimostrando ancora una volta quella spontaneità disarmante che lo ha reso un'icona ben oltre i confini del campo da calcio.al quale Francesca Fagnani sottopone l'ex capitano. La giornalista gli chiede di sciogliere, quello stesso checome simbolo indelebile della sua appartenenza alla Città Eterna. La risposta è surreale: l'ex numero dieci, "società...", per poi perdersi completamente. Quando Fagnani prova ad aiutarlo,: "Mo pure il latino mi chiedi".

Ma il divertimento non finisce qui. La conduttrice rincara la dose e chiede all'ex calciatore di sciogliere l'acronimo LGBTQIA+. La risposta di Totti è ancora più esilarante: "LGBT? Non so tecnologico io" e tra le risate della Fagnani, continua "Ma che è il telefonino? 18 plus?". Un momento di televisione genuina che ha strappato risate anche alla stessa Fagnani, visibilmente divertita nonostante il suo ruolo da intervistatrice impassibile.



