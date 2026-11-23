Francesco Totti a Belve, sbaglia le domande sugli acronimi SPQR e LGBT: il video virale è esilarante
Francesco Totti a Belve non conosce il significato di SPQR: "Mo pure il latino mi chiedi". L'intervista cult con Francesca Fagnani tra gaffe, emozioni e rivelazioni.
L'ottavo Re di Roma torna in televisione, ma questa volta senza scarpini ai piedi e senza lo scudo giallorosso a proteggerlo. Francesco Totti si siede sullo sgabello di Belve, il programma cult di Rai 2 condotto da Francesca Fagnani, e si racconta come non aveva mai fatto prima. L'appuntamento è fissato per martedì 24 novembre alle 21.25, nella prima puntata dell'ottava stagione che segna il ritorno del format più pungente della televisione italiana.
Il momento che ha già fatto il giro dei social riguarda un test di romanità al quale Francesca Fagnani sottopone l'ex capitano. La giornalista gli chiede di sciogliere l'acronimo SPQR, quello stesso che Totti porta tatuato sulla pelle come simbolo indelebile della sua appartenenza alla Città Eterna. La risposta è surreale: l'ex numero dieci inizia con un tentativo incerto, "società...", per poi perdersi completamente. Quando Fagnani prova ad aiutarlo, Totti chiosa con la battuta destinata a diventare virale: "Mo pure il latino mi chiedi".
Ma il divertimento non finisce qui. La conduttrice rincara la dose e chiede all'ex calciatore di sciogliere l'acronimo LGBTQIA+. La risposta di Totti è ancora più esilarante: "LGBT? Non so tecnologico io" e tra le risate della Fagnani, continua "Ma che è il telefonino? 18 plus?". Un momento di televisione genuina che ha strappato risate anche alla stessa Fagnani, visibilmente divertita nonostante il suo ruolo da intervistatrice impassibile.
Oltre ai momenti leggeri, l'intervista entra nel vivo delle questioni più personali e dolorose della vita di Francesco Totti. L'ex calciatore si emoziona fino alle lacrime ricordando suo padre, figura centrale della sua esistenza e della sua carriera. "Non gli ho mai detto ti voglio bene" confessa con gli occhi lucidi, in uno dei passaggi più toccanti della serata. Alla domanda di Fagnani su cosa gli manchi di più, Totti risponde senza esitazione: "L'abbraccio. Sono cose che non fai e poi quando vengono a mancare le persone che sono il fulcro di tutto ti senti perso e solo. Senza di lui è un'altra vita". L'intervista affronta inevitabilmente anche la fine del matrimonio con Ilary Blasi, argomento che ha monopolizzato le cronache rosa negli ultimi anni.
L'ottava stagione di Belve, prodotta da Our Films, promette di mantenere alta la tradizione di un programma diventato punto di riferimento per chi cerca interviste senza filtri e momenti di televisione autentica. Oltre a Totti, nella prima puntata si alterneranno Pierfrancesco Favino e Gemma Galgani, garantendo una serata ricca di emozioni e rivelazioni.