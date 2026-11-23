Salmo fa dietrofront su Sanremo 2027, ora vuole partecipare: "Mi piacerebbe farne parte"
Salmo riapre a Sanremo 2027 dopo l'incontro con De Martino. Il rapper sardo aspetta la canzone giusta fino all'ultimo giorno utile per partecipare al Festival.
Pochi giorni fa sembrava tutto deciso. Salmo aveva chiuso la porta a Sanremo 2027 con determinazione. Non aveva bisogno di inseguire consensi facili o di piegarsi alle logiche del mainstream. Aveva risposto a chi lo spingeva verso l'Ariston con un netto "non è proprio mia intenzione", ribadendo che la sua dimensione è il live, non le classifiche o i numeri costruiti a tavolino. Eppure, qualcosa è cambiato.
"Mi è piaciuto che sia andato a trovare chi gli interessava per dirglielo di persona. Non l'ha fatto mai nessuno". - Salmo
Il conduttore, reduce dal successo clamoroso di Affari Tuoi e ora alla guida della kermesse più attesa della tv italiana, ha portato al rapper un regalo inaspettato: un libro di fotografia. Un dettaglio che Salmo cita con piacere, perché dice qualcosa di più di un semplice omaggio formale. Dice che c'è stata attenzione, studio, la volontà di capire chi hai davanti prima di proporgli qualcosa.
"Stefano De Martino mi piace tanto. L'ho visto con il fuoco negli occhi. il fuoco negli occhi. È più piccolo di me e vuole fare la rivoluzione. Soprattutto, è un artista. Non nego che mi piacerebbe far parte di questa edizione, più che di Sanremo in generale. Far parte di un progetto di un giovane che è nel suo momento più alto e ha deciso di portare una sua rivoluzione. Per un Sanremo di Carlo Conti non sarebbe stata la stessa cosa". - Salmo
Certo, l'eventuale partecipazione non è scontata. Salmo pone una condizione precisa, non negoziabile: la canzone. "Deve essere quella giusta, deve rappresentarmi e avere una storia dietro. Però non andrei per voler vincere", spiega. Non cerca la vittoria, non vuole partecipare per accontentare un pubblico che non gli appartiene o per rilanciarsi presso le nuove generazioni, come qualcuno gli aveva suggerito. Vuole esserci solo se ha qualcosa da dire, se il brano è all'altezza della sua identità artistica, se sente che vale la pena.
Il termine ultimo per la consegna dei brani, secondo il regolamento ufficiale, è fissato per lunedì 23 novembre 2026. Se la storia che vuole raccontare trova la forma musicale adeguata, se questa rivoluzione annunciata da De Martino merita di avere anche la sua firma in scaletta. Dalle dichiarazioni nette di pochi giorni fa a questa nuova apertura, il quadro cambia sensibilmente. La partecipazione di Salmo a Sanremo 2027 non è certa, ma nemmeno da considerare archiviata. Resta sospesa in un equilibrio delicato tra esigenza artistica e fascinazione per un progetto che sembra finalmente parlare la lingua dell'autenticità, quella che il rapper sardo riconosce e rispetta.