Pubblicazione: 23 novembre alle 19:43

Pochi giorni fa sembrava tutto deciso. Salmo aveva chiuso la porta a Sanremo 2027 con determinazione. Non aveva bisogno di inseguire consensi facili o di piegarsi alle logiche del mainstream. Aveva risposto a chi lo spingeva verso l'Ariston con un netto "non è proprio mia intenzione", ribadendo che la sua dimensione è il live, non le classifiche o i numeri costruiti a tavolino. Eppure, qualcosa è cambiato.





"Mi è piaciuto che sia andato a trovare chi gli interessava per dirglielo di persona. Non l'ha fatto mai nessuno". - Salmo

, il rapper sardosignificativo sulla sua possibile partecipazione alla 77esima edizione del Festival. E lo ha fatto raccontando un incontro che sa di cinema: una cena estiva a Pittulongu, il mare della sua Sardegna come sfondo, e di fronte Stefano De Martino, il nuovo direttore artistico che tutti guardano con curiosità mista a scetticismo.

Il conduttore, reduce dal successo clamoroso di Affari Tuoi e ora alla guida della kermesse più attesa della tv italiana, ha portato al rapper un regalo inaspettato: un libro di fotografia. Un dettaglio che Salmo cita con piacere, perché dice qualcosa di più di un semplice omaggio formale. Dice che c'è stata attenzione, studio, la volontà di capire chi hai davanti prima di proporgli qualcosa.

"Stefano De Martino mi piace tanto. L'ho visto con il fuoco negli occhi. il fuoco negli occhi. È più piccolo di me e vuole fare la rivoluzione. Soprattutto, è un artista. Non nego che mi piacerebbe far parte di questa edizione, più che di Sanremo in generale. Far parte di un progetto di un giovane che è nel suo momento più alto e ha deciso di portare una sua rivoluzione. Per un Sanremo di Carlo Conti non sarebbe stata la stessa cosa". - Salmo

Stefano De Martino ad Affari Tuoi , fonte: Rai

Certo, l'eventuale partecipazione non è scontata. Salmo pone una condizione precisa, non negoziabile: la canzone. "Deve essere quella giusta, deve rappresentarmi e avere una storia dietro. Però non andrei per voler vincere", spiega. Non cerca la vittoria, non vuole partecipare per accontentare un pubblico che non gli appartiene o per rilanciarsi presso le nuove generazioni, come qualcuno gli aveva suggerito. Vuole esserci solo se ha qualcosa da dire, se il brano è all'altezza della sua identità artistica, se sente che vale la pena.



