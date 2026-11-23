Affari Tuoi, caduta in pista per Martina Miliddi e colpo di scena con Ivana: quanto ha vinto Mauro
Cosa è successo ad Affari Tuoi il 22 novembre 2026: il siparietto piratesco di Martina Miliddi ed Herbert, il colpo di scena con Ivana e la doppia vincita.
La puntata di Affari Tuoi andata in onda domenica 22 novembre 2026 su Rai 1, condotta da Stefano De Martino, ha regalato al pubblico un mix di risate, imprevisti scenici e un finale ad alta tensione. Al centro della serata non c'è stata soltanto la corsa ai pacchi, ma anche i siparietti dello studio e il legame speciale tra il conduttore, il concorrente e sua madre.
Fortunatamente senza conseguenze, Miliddi si è rialzata in fretta e ha ripreso a ballare con il sorriso, trasformando la caduta in uno degli episodi più leggeri della serata. A giocare per il Veneto è stato Mauro, arrivato da Bassano del Grappa (figlio unico cresciuto in un palazzo con nove cugini) insieme alla madre Ivana. Proprio lei si è rivelata uno dei volti più simpatici della puntata: è stata Ivana a spingere il figlio a partecipare al programma soprattutto per incontrare Stefano De Martino, che non si è sottratto ad abbracci e attenzioni nei suoi confronti, confermando la sintonia con il pubblico.
Sul piano del gioco, Mauro ha iniziato con il pacco numero 20 e ha subito portato a casa il Superpremio Opel, una Opel Frontera. Nel corso della gara ha accettato il cambio per il pacco numero 7 — lasciando nel numero 20 appena 20 euro — e, seguendo i consigli della madre, ha respinto le offerte del Dottore fino a quando i pacchi rossi, compreso quello da 300mila euro, sono usciti dal tabellone.