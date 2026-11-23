Pubblicazione: 23 novembre alle 10:39

La puntata di Affari Tuoi andata in onda domenica 22 novembre 2026 su Rai 1, condotta da Stefano De Martino, ha regalato al pubblico un mix di risate, imprevisti scenici e un finale ad alta tensione. Al centro della serata non c'è stata soltanto la corsa ai pacchi, ma anche i siparietti dello studio e il legame speciale tra il conduttore, il concorrente e sua madre.

Uno dei momenti più commentati suiin una coreografia improvvisata ispirata all'immaginario dei pirati. Lei nei panni di una piratessa, lui in una versione personalizzata e ironica di Jack Sparrow: il passo a due ha strappato subito sorrisi in studio, ma durante una presa la ballerina è scivolata finendo a terra. L'imprevisto ha acceso l'ironia degli spettatori, tra chi ha elogiato il costume di Martina e chi ha scherzato sul coraggio della danzatrice nell'affidarsi alle prese del collega.

Fortunatamente senza conseguenze, Miliddi si è rialzata in fretta e ha ripreso a ballare con il sorriso, trasformando la caduta in uno degli episodi più leggeri della serata. A giocare per il Veneto è stato Mauro, arrivato da Bassano del Grappa (figlio unico cresciuto in un palazzo con nove cugini) insieme alla madre Ivana. Proprio lei si è rivelata uno dei volti più simpatici della puntata: è stata Ivana a spingere il figlio a partecipare al programma soprattutto per incontrare Stefano De Martino, che non si è sottratto ad abbracci e attenzioni nei suoi confronti, confermando la sintonia con il pubblico.

Sul piano del gioco, Mauro ha iniziato con il pacco numero 20 e ha subito portato a casa il Superpremio Opel, una Opel Frontera. Nel corso della gara ha accettato il cambio per il pacco numero 7 — lasciando nel numero 20 appena 20 euro — e, seguendo i consigli della madre, ha respinto le offerte del Dottore fino a quando i pacchi rossi, compreso quello da 300mila euro, sono usciti dal tabellone.

Con tre pacchi blu ancora in gioco e lo zero trovato nel pacco numero 7, la partita sembrava ormai compromessa. A ribaltare tutto è arrivata però la: dopo aver tentato senza fortuna con la, Mauro ha puntato sullaal secondo tentativo, indovinando la scelta decisiva. Il bilancio finale parla così di una doppia soddisfazioneconquistata in precedenza. Un epilogo che ha ripagato la tenacia di Mauro e ha regalato a mamma Ivana una serata indimenticabile tra l'entusiasmo dello studio e l'incontro con Stefano De Martino.