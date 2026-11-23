Pubblicazione: 23 novembre alle 08:15

Le domande scomode sono diventate il suo marchio di fabbrica, ma non tutti sembrano apprezzare la libertà con cui le pone. Francesca Fagnani è stata protagonista della puntata di Domenica In del 22 novembre 2026, durante la quale ha raccontato alcuni retroscena del suo lavoro a Belve, riservando anche una frecciata agli uffici stampa dei personaggi famosi. Ospite di Mara Venier, la giornalista non ha nascosto le difficoltà che possono nascere quando si cerca di ottenere un'intervista senza condizioni, spiegando perché i troppi limiti imposti prima di una conversazione rischiano di danneggiare proprio chi dovrebbero proteggere.

Tutto è cominciato quandoha sottolineato quantoriescano spesso ad aprirsi davanti alle telecamere, raccontando aspetti della propria vita che difficilmente emergerebbero in altre trasmissioni. Una considerazione che ha offertoparticolarmente delicato nel mondo della comunicazione televisiva. “Non bisogna dare troppo retta agli uffici stampa”, ha dichiarato la conduttrice, aggiungendo che “ci mettono troppi paletti”.

Secondo Fagnani, infatti, cercare di stabilire preventivamente quali argomenti possano essere affrontati e quali debbano essere evitati non rappresenta necessariamente un vantaggio per l'ospite. Al contrario, un'eccessiva protezione può rendere l'intervista meno spontanea e penalizzare la persona che si vorrebbe tutelare. La giornalista ritiene che chi accetta di sedersi davanti a lei sia perfettamente in grado di decidere autonomamente quanto raccontare, anche quando le domande diventano particolarmente personali.

Francesca Fagnani, fonte: YouTube

Una posizione che riflette il metodo di lavoro adottato a Belve, dove le conversazioni possono prendere direzioni impreviste e gli ospiti si trovano spesso a confrontarsi con episodi del proprio passato che preferirebbero non approfondire. Ma Fagnani ha ammesso che anche lei, qualche volta, prova a trattenersi prima di pronunciare una domanda particolarmente scomoda. Durante le interviste le capita di pensare che sarebbe meglio evitare un determinato argomento, salvo poi cedere alla curiosità e affrontarlo comunque.

Il momento più interessante, però,. Quando rivede le puntate per lavorare al montaggio, infatti,, quanto quelle che non ha avuto la prontezza di formulare. A farla pentire sono soprattutto le occasioni in cui, magari perché il collegamento le è venuto in mente soltanto in un secondo momento. E proprio la preparazione rappresenta uno degli aspetti meno conosciuti del suo lavoro.

Fagnani ha rivelato di scrivere abitualmente tra le 85 e le 120 domande per ogni intervista, raccogliendole in un'agendina che utilizza da anni e che ormai porta i segni del tempo. Naturalmente, soltanto una parte dei quesiti viene effettivamente posta durante la registrazione. Il resto serve a conoscere meglio la storia dell'intervistato e ad avere la possibilità di cambiare direzione quando emerge un dettaglio inatteso. La conduttrice ha ricordato che anche per l'intervista a Mara Venier aveva preparato ben 112 domande, un particolare che ha divertito la padrona di casa, già passata in passato sulla celebre poltrona di Belve.

Francesca Fagnani, fonte: Rai

L'incontro è stato anche l'occasione per anticipare alcuni dettagli della nuova stagione del programma, che debutterà martedì 24 novembre 2026 in prima serata su Rai 2. Tra gli ospiti della prima puntata figurano Francesco Totti, Pierfrancesco Favino e Gemma Galgani, protagonisti di tre interviste che promettono di attirare l'attenzione del pubblico. Proprio parlando dell'ex capitano della Roma, Francesca Fagnani ha lasciato intendere che il pubblico potrebbe scoprire un lato decisamente diverso di Totti. La giornalista ha raccontato di aver avuto grande libertà durante la registrazione e di essere rimasta particolarmente soddisfatta del risultato.

“È stato generosissimo”,, sottolineando che l'ex calciatore le ha permesso di affrontare. Ma c'è un altro dettaglio che ha voluto condividere con Mara Venier:, tanto da farla ridere moltissimo durante la conversazione. Un'anticipazione che alimenta ulteriormente la curiosità attorno all'intervista, soprattutto considerando l'attenzione che continua a circondare la vita sentimentale dell'ex calciatore dopo la separazione da. Durante la chiacchierata, Mara Venier ha affrontato anche il tema del, argomento sul quale erano circolate diverse indiscrezioni nelle ultime settimane.

La giornalista ha confermato la propria presenza nell'azienda, pur senza entrare nel dettaglio dei progetti successivi alla nuova stagione di Belve. Secondo le indiscrezioni, si è limitata a ricordare gli appuntamenti già previsti, senza chiarire definitivamente cosa accadrà nel 2027. Non sono mancati, infine, alcuni momenti più leggeri. Fagnani e Mara Venier hanno ricordato il quartiere romano nel quale erano abituate a incontrarsi, lasciandosi andare a qualche battuta sui loro appuntamenti privati e sulla necessità di organizzare finalmente una cena insieme. Tra ricordi, risate e confidenze professionali, la partecipazione di Francesca Fagnani a Domenica In ha così offerto uno sguardo particolare sul dietro le quinte di Belve.

E soprattutto ha ribadito una convinzione della conduttrice: un'intervista funziona davvero quando chi pone le domande è libero di farle e chi risponde può scegliere, senza imposizioni, quanto raccontare di sé. Intanto, mentre cresce l'attesa per la nuova stagione, continuano a circolare interrogativi sul futuro di Belve e della stessa Francesca Fagnani in Rai. Le indiscrezioni su un possibile addio della giornalista al programma hanno infatti alimentato il dibattito, anche se al momento non è arrivata alcuna conferma ufficiale. Un'incertezza che rende ancora più interessante il ritorno della trasmissione, destinata ancora una volta a far discutere per le sue interviste senza filtri.