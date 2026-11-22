Pubblicazione: 22 novembre alle 13:26

Dietro i sorrisi e le coreografie sempre più convincenti a Ballando con le Stelle, Andy Diaz nasconde un passato di privazioni che in pochi conoscono. Nella puntata del 21 novembre, l'atleta cubano ha deciso di aprirsi, raccontando un'infanzia segnata dalla povertà estrema a L'Avana, dove anche il sale per condire il riso era un lusso inaccessibile. Il ricordo più toccante riguarda proprio sua madre e quel riso in bianco che rappresentava spesso l'unico pasto della giornata.

"La vita a Cuba è molto difficile dal punto di vista economico e del bisogno, ci sono stati dei periodi in cui mangiavamo poco. Io mangiavo perché ero piccolo, ma c'erano momenti in cui mamma e papà non mangiavano per giorni. Mia mamma mi faceva il riso ma non c'era il sale, lei mi diceva che faceva male, per giustificarsi, ma la verità era che non avevamo il sale". - Andy Diaz

Andy Diaz balla a Ballando con le stelle, fonte: Rai

, Diaz riesce a guardare indietro con maggiore consapevolezza. "Ora mi rendo conto che quelli erano i veri problemi, ora che sono qua, che mangio, che ho le medicine, che ho le cose base, che posso andare al supermercato e comprare la carta igienica", ha spiegato l'atleta. Un riferimento apparentemente banale, quello alla carta igienica, ma che rende perfettamente l'idea di quanto anche i beni di prima necessità fossero difficili da reperire nella sua vita precedente.

La testimonianza di Andy Diaz ha aggiunto profondità a una figura che il pubblico di Ballando con le Stelle stava imparando a conoscere soprattutto per le sue qualità atletiche e la sua progressione in pista. Settimana dopo settimana, infatti, il miglioramento del concorrente è stato evidente, con coreografie sempre più complesse eseguite con un'attitudine che lo ha reso uno dei volti più interessanti di questa edizione.



Ma dietro l'eleganza dei passi di danza c'è la storia di chi ha conosciuto la fame vera, quella che ti fa andare a letto con lo stomaco vuoto, quella che costringe i genitori a rinunciare al cibo per giorni pur di nutrire i figli. Una storia di resilienza che rende ancora più significativa la presenza di Andy sul palco più seguito della televisione italiana, dove ogni esibizione rappresenta non solo una sfida artistica ma anche la celebrazione di un riscatto personale, lontano anni luce dai casi di profumo gate che fanno tanto scalpore.





: quella di un paese dove l'accesso ai beni essenziali non è garantito, dove le famiglie devono fare i conti quotidianamente con scarsità e privazioni. E dove l'amore di una madre si manifesta anche attraverso piccole bugie dette per proteggere un figlio dalla consapevolezza della propria condizione.