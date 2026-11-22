Pubblicazione: 22 novembre alle 10:50

A Ballando con le Stelle la polemica si è trasformata in uno spettacolo. Il cosiddetto "profumo-gate", che ha coinvolto Guillermo Mariotto e Barbara d'Urso, ha trovato un epilogo inaspettato durante la sigla del programma, i maestri di ballo sono entrati in scena agitando alcune boccette di profumo, trasformando la vicenda in una gag ironica.

Tutto è nato da alcune dichiarazioni di Mariotto, storico giurato della trasmissione, che hanno provocato la reazione di Barbara d'Urso. Le parole dello stilista hanno alimentato un confronto mediatico che, nel giro di pochi giorni, ha coinvolto il pubblico e acceso le discussioni sui social. Una vicenda diventata uno degli argomenti più commentati della settimana.

Dopo giorni di attenzione e tensioni, i professionisti del programma hanno scelto di affrontare la questione con l'ironia. Durante la sigla, i maestri sono comparsi con le boccette in mano, accompagnando il gesto con passi coordinati e sorrisi complici. Una trovata che ha portato direttamente in pista il caso, trasformando la polemica in un momento di intrattenimento.

A intervenire è stata anche Milly Carlucci, che ha commentato la situazione con poche parole: "Siamo una grande famiglia". Una dichiarazione che ha accompagnato il tentativo di chiudere la vicenda e riportare l'attenzione sul programma, lasciando spazio a un clima più disteso dopo una settimana particolarmente movimentata.

. Un passaggio che ha alimentato ulteriori interrogativi sulla sua uscita dalla trasmissione, anche se non ci sono elementi sufficienti per collegare direttamente la decisione alla polemica con Mariotto. La coincidenza temporale ha comunque contribuito ad attirare l'attenzione.

Il profumo-gate si è trasformato in un nuovo momento televisivo destinato a far discutere, dimostrando quanto Ballando con le Stelle riesca a portare anche le vicende fuori dalla pista al centro dello spettacolo. La gag dei maestri ha dato alla polemica una conclusione ironica, aggiungendo un altro episodio alla stagione del varietà di Rai 1.