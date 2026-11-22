Ballando con le Stelle, il profumo-gate diventa uno show: i maestri ballano con le boccette in mano
A Ballando con le Stelle il profumo-gate tra Mariotto e Barbara d'Urso diventa una gag: i maestri scendono in pista con le boccette durante la sigla.
A Ballando con le Stelle la polemica si è trasformata in uno spettacolo. Il cosiddetto "profumo-gate", che ha coinvolto Guillermo Mariotto e Barbara d'Urso, ha trovato un epilogo inaspettato durante la sigla del programma, i maestri di ballo sono entrati in scena agitando alcune boccette di profumo, trasformando la vicenda in una gag ironica.
Dopo giorni di attenzione e tensioni, i professionisti del programma hanno scelto di affrontare la questione con l'ironia. Durante la sigla, i maestri sono comparsi con le boccette in mano, accompagnando il gesto con passi coordinati e sorrisi complici. Una trovata che ha portato direttamente in pista il caso, trasformando la polemica in un momento di intrattenimento.
A intervenire è stata anche Milly Carlucci, che ha commentato la situazione con poche parole: "Siamo una grande famiglia". Una dichiarazione che ha accompagnato il tentativo di chiudere la vicenda e riportare l'attenzione sul programma, lasciando spazio a un clima più disteso dopo una settimana particolarmente movimentata.
Il profumo-gate si è trasformato in un nuovo momento televisivo destinato a far discutere, dimostrando quanto Ballando con le Stelle riesca a portare anche le vicende fuori dalla pista al centro dello spettacolo. La gag dei maestri ha dato alla polemica una conclusione ironica, aggiungendo un altro episodio alla stagione del varietà di Rai 1.