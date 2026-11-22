Pubblicazione: 22 novembre alle 13:08

Monica Guerritore è la grande protagonista della domenica pomeriggio di Rai 1. L'attrice, reduce dal secondo posto conquistato a Ballando con le Stelle con 68 punti nella puntata di sabato sera, si racconta senza filtri nel salotto di Domenica In, dove Mara Venier le dedica un'intervista-ritratto che ha commosso il pubblico in studio e a casa. Tra applausi prolungati e momenti di profonda emozione, la Guerritore ha ripercorso non solo i trionfi di una carriera straordinaria divisa tra cinema, teatro e televisione, ma soprattutto il coraggio di mostrarsi fragile dopo una battaglia durissima contro la malattia.





MONICA GUERRITORE IN TV, fonte: Rai

, quando un controllo periodico ha evidenziato un valore anomalo del marcatore oncologico CA125, uno degli indicatori utilizzati in ambito oncologico per monitorare eventuali. Una scoperta che ha imposto un cambio di rotta immediato e radicale:in sei cicli di chemioterapia, affrontando mesi intensi di cure, effetti collaterali e la necessità di convivere con la paura e l'incertezza.. L'attrice ha annunciato sui social, condividendo con i suoi follower un messaggio di speranza e gratitudine verso il personale medico che l'ha seguita. Ma quella del 2026 non è stata la prima volta che Monica Guerritore si è trovata ad affrontare un tumore:. Una doppia battaglia che rende la sua testimonianza ancora più significativa e il suo coraggio ancora più ispirante per tutte le donne che stanno affrontando o hanno affrontato un percorso oncologico.

A settembre è arrivata poi una sfida inattesa: la partecipazione a Ballando con le Stelle, il talent show condotto da Milly Carlucci. Molti si sono chiesti come l'attrice avrebbe potuto reggere i ritmi massacranti delle prove, le esibizioni in diretta, la pressione della competizione. Eppure Monica Guerritore, in coppia con il maestro Luca Urso, ha stupito tutti puntata dopo puntata, conquistando il pubblico non solo con la qualità delle sue performance di ballo, ma soprattutto con la forza e l'autenticità del suo messaggio.





"Ho scelto di togliere oggi la parrucca che mi ha accompagnato tutti questi mesi per dare la fragilità che è la mia. Dopo tanto tempo vedersi così non è facile, ma poteva essere giusta per altre donne". - Monica Guerritore

e le bandane che aveva indossato durante i mesi delle cure, presentandosi davanti alle telecamere di Rai 1 con i suoi. Un gesto di straordinario coraggio, una scelta che ha trasformato la pista da ballo in un palcoscenico di verità e vulnerabilità. La sua esibizione è stata accolta da una standing ovation del pubblico e della giuria, in un crescendo di emozione che ha travalicato il semplice giudizio tecnico sulla coreografia.

Ma l'intervista non ha parlato solo di malattia e rinascita. Monica Guerritore ha ripercorso anche le tappe fondamentali della sua carriera artistica, dai grandi palcoscenici teatrali condivisi per anni con Gabriele Lavia fino ai successi cinematografici che l'hanno resa una delle attrici più amate e rispettate del panorama italiano. Il rapporto professionale e personale con Lavia, le difficoltà vissute dopo la separazione, l'amore profondo per la figlia Lucia: ogni passaggio del racconto ha restituito il ritratto di una donna capace di trasformare ogni ferita in forza scenica, ogni caduta in opportunità di rinascita.



L'esperienza a Ballando con le Stelle, in questo senso, assume un significato che va oltre la sfida del ballo. Puntata dopo puntata, Monica Guerritore sta dimostrando che la fragilità non è il contrario della forza, ma ne è piuttosto la manifestazione più autentica. Il suo percorso nello show sta accompagnando migliaia di donne che affrontano battaglie simili, offrendo loro un modello di coraggio concreto, visibile, replicabile. Non a caso l'attrice è oggi tra le protagoniste più amate del programma e tra i nomi indicati come possibili vincitori.