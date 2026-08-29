Monica Guerritore riparte da Ballando con le Stelle dopo mesi difficili: il suo ritorno ha un sapore speciale

Pubblicazione: 29 agosto alle 08:15

"Allora, ci diamo appuntamento? Io ci sarò a Ballando con le Stelle. E tu?" Con queste parole semplici ma cariche di significato, Monica Guerritore ha annunciato la sua partecipazione alla ventunesima edizione del dancing show di Rai 1. Un annuncio che arriva a poche settimane dalla conclusione di un percorso terapeutico che l'attrice ha affrontato con discrezione e determinazione, rendendo questa notizia ancora più emozionante per il pubblico che la segue da anni.

L'è laconfermata per la prossima stagione dello show condotto da, in partenza a ottobre. Come da tradizione, l'annuncio è arrivato attraverso un video pubblicato sul profilo, dove Guerritore appare nella serenità della sua casa, con quel carisma magnetico che l'ha sempre contraddistinta. Il video ha immediatamente conquistato migliaia di like e commenti entusiasti: "Ho i brividi solo così", ha scritto un utente, mentre un altro ha commentato semplicemente "Che bello", parole che rappresentano il sentimento collettivo

Per Monica Guerritore non si tratta della prima volta sulla pista più famosa d'Italia. I telespettatori più affezionati ricorderanno infatti che lo scorso novembre l'attrice era già stata ospite di Milly Carlucci nei panni di "Ballerina per una notte". In quell'occasione aveva presentato a passo di danza il suo progetto cinematografico dedicato all'immensa Anna Magnani, interpretata nel film Anna del 2025, di cui è stata anche regista. Un omaggio sentito a una delle più grandi attrici del cinema italiano, reso ancora più toccante dalla performance di Guerritore sul palco.

L'attrice non ha mai nascosto una certa timidezza nei confronti delle giurie televisive, ma evidentemente l'entusiasmo travolgente della conduttrice è riuscito a compiere quello che si può definire un piccolo miracolo. Il passaggio da ballerina per una notte a concorrente ufficiale rappresenta infatti un salto importante, che richiede impegno, costanza e la capacità di mettersi in gioco settimana dopo settimana davanti a milioni di telespettatori.

L'annuncio della partecipazione di Guerritore assume un significato ancora più profondo alla luce del percorso personale che l'attrice ha affrontato negli ultimi mesi. A f, attraverso un toccante post su Instagram, aveva condiviso con i suoi follower la conclusione di, iniziato ad aprile presso ilsotto la guida del professor Enrico Cortesi. Sei cicli di terapia che aveva scelto di affrontare nel massimo riserbo, continuando a lavorare ai suoi progetti professionali e indossando una parrucca sul set e negli impegni pubblici.

La diagnosi era arrivata precocemente grazie alla prevenzione e ai controlli regolari, dopo la scoperta di un valore fuori norma. Per Guerritore non era la prima volta: già nel 2006 aveva affrontato e vinto una battaglia simile. Anche questa volta ha scelto di vivere le cure lontana dai riflettori, rendendo pubblica la notizia solo a terapie ultimate per lanciare un messaggio di fiducia e speranza a chi si trova ad affrontare lo stesso percorso. "Ora è tutto rientrato", aveva scritto nel post, sottolineando il ruolo fondamentale della diagnosi precoce e il supporto affettivo ricevuto dal marito e dalle figlie durante i momenti più difficili.

"Fiera figlia di una madre indomita", aveva commentato orgogliosa la figlia Maria Lavia. Con il suo arrivo, il cast messo a punto da Milly Carlucci per la nuova edizione continua a prendere forma, confermandosi variegato ed equilibrato. Insieme a Guerritore scenderanno in pista Alessandro Matri, ex calciatore e compagno di Federica Nargi, Aurora Ramazzotti, il rocker Eugenio Finardi, Noemi Bocchi, compagna di Francesco Totti, Jimmy Ghione, storico inviato di Striscia la Notizia, l'attore Riccardo Rossi, l'attrice Anna Safroncik e la giornalista Rai Manuela Moreno. Un mix di personalità diverse, ciascuna pronta a mettersi in gioco con la propria storia e il proprio bagaglio di esperienze.