Pubblicazione: 22 novembre alle 18:06

Il mondo della televisione italiana piange la scomparsa di Massimo Martelli, regista, sceneggiatore e autore televisivo morto a 69 anni. Una figura che, pur lavorando prevalentemente dietro le quinte, ha contribuito alla realizzazione di alcuni dei programmi più amati dal pubblico, dal Festival di Sanremo a Quelli che il calcio. La notizia della sua morte, avvenuta nella notte tra il 21 e il 22 novembre 2026, ha suscitato numerosi messaggi di cordoglio da parte di amici e colleghi e tra i più emozionanti c'è quello di Ambra Angiolini, che ha scelto di salutarlo attraverso un ricordo personale legato a un momento particolarmente difficile per il Paese.

L'attrice ha pubblicato sui social, accompagnandola con parole che riportano indietro al Concertone del Primo Maggio 2020, organizzato durante il lockdown. Quell'anno, a causa dell'emergenza sanitaria, la tradizionale manifestazione musicale aveva dovuto rinunciare al pubblico e alla consueta atmosfera di festa di piazza San Giovanni, a Roma. Proprio in quella situazione surreale,che l'attrice non ha mai dimenticato. I due stavano raggiungendo in taxi una piazza San Giovanni completamente deserta, quando il regista aveva deciso di rassicurarla riguardo a un discorso che avevano preparato insieme e che non aveva ricevuto l'approvazione.

Nel suo messaggio, Ambra Angiolini ha ricordato quel momento con affetto e una punta di ironia: “L'avevamo appena fatta grossa, era il Concertone in lockdown e tu, mentre raggiungevamo una piazza S. Giovanni vuota, hai preso il discorso non approvato che avevamo scritto noi e mi hai detto: ‘Tranquilla, noi leggiamo questo’”. Un aneddoto che racconta il carattere di Martelli, capace di affrontare anche le situazioni più complicate con leggerezza e determinazione. L'attrice ha poi aggiunto: “Eravamo in taxi e ci siamo messi a ridere. Buon viaggio amico mio. Stesso taxi, stesso coraggio e stesso sorriso… mi raccomando”.

Un addio che non si limita a ricordare il professionista, ma restituisce soprattutto il ritratto di un amico, di una persona con cui condividere momenti di tensione, risate e decisioni coraggiose. Ed è proprio questa dimensione umana a emergere dai numerosi messaggi pubblicati nelle ore successive alla notizia della sua scomparsa. Nato a Bologna il 27 giugno 1957, Massimo Martelli aveva costruito una carriera lunga diversi decenni nel mondo dello spettacolo italiano e dopo gli studi al DAMS, aveva iniziato a lavorare come autore televisivo, collaborando con alcuni dei protagonisti più importanti della televisione e della musica nazionale.

Il suo nome, ma anche a trasmissioni come Anima mia, Quelli che il calcio, Radio2 Social Club e al Concertone del Primo Maggio. Nel corso degli anni aveva lavorato accanto a Fabio Fazio, Claudio Baglioni, Amadeus e Fiorello, contribuendo alla scrittura e alla realizzazione di programmi che hanno segnato intere stagioni televisive. Martelli aveva inoltre portato il proprio talento anche al cinema. Nel, seguito da Muzungu nel 1999, mentre nel 2011 aveva firmato la regia di Bar Sport, adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di Stefano Benni, con Claudio Bisio tra i protagonisti.

Proprio Claudio Bisio è stato tra i primi a esprimere pubblicamente il proprio dolore. L'attore e comico ha ricordato il lungo rapporto professionale e personale che li aveva uniti attraverso cinema, televisione e radio, sottolineando quanto fosse difficile accettare una perdita così improvvisa. “Non si fa in tempo a gioire per qualcosa che ti arriva la mazzata. Un amico con cui ho percorso un bel pezzo della mia vita se n'è andato”, ha scritto Bisio, ricordando anche la loro più recente collaborazione nell'organizzazione di una manifestazione a Roma dedicata all'Europa.

Massimo Martelli, fonte: YouTube

Alle sue parole si sono aggiunte quelle di Gianni Morandi, che ha voluto ringraziare Martelli per i tanti momenti condivisi, ricordandone la simpatia, l'amicizia e il sorriso affettuoso. Anche il mondo della Rai ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa di un autore che aveva contribuito in maniera significativa alla storia dell'intrattenimento televisivo. Ma tra i numerosi messaggi, quello di Ambra Angiolini conserva un significato particolare.