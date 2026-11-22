Morto Massimo Martelli, la tv italiana piange il suo autore: da Sanremo a Quelli che il calcio, una carriera speciale
La televisione italiana piange Massimo Martelli, autore di programmi come Sanremo e Quelli che il calcio. Il ricordo e le parole commosse dei colleghi.
Il mondo della televisione italiana piange Massimo Martelli, autore televisivo, sceneggiatore e regista scomparso a Bologna, la città in cui era nato nel 1957. Considerato uno degli architetti invisibili dello spettacolo italiano, ha contribuito alla realizzazione di alcuni dei programmi più amati dal pubblico, lasciando un segno importante nella televisione e nella radio.
Tra i progetti più significativi della sua carriera figura Bar Sport, adattamento televisivo dell'opera di Stefano Benni. Martelli aveva raccontato di aver ricevuto diverse proposte per realizzarlo, inizialmente rifiutate, fino a trovare l'approccio narrativo giusto. A convincere Benni era stato anche Per non dimenticare, il suo lavoro sulla strage del 2 agosto, costruito attraverso le vicende individuali per raccontare una storia collettiva. Una sensibilità che ha caratterizzato gran parte della sua produzione, sempre attenta alle persone e alle loro esperienze.
Il suo impegno non si è limitato all'intrattenimento. La collaborazione con Michele Serra per l'iniziativa Una piazza per l'Europa, a Roma, ha mostrato anche la sua attenzione verso i temi civili e il ruolo della cultura nella società. Negli ultimi anni aveva ricoperto l'incarico di direttore artistico del Festival del Cinema più Piccolo del Mondo, organizzato a Castelnuovo dell'Abate, nella provincia di Siena, una manifestazione che valorizza il cinema lontano dai grandi circuiti.
Con la morte di Martelli, Bologna perde uno dei suoi figli creativi e la televisione italiana un autore capace di dare forma a racconti destinati a lasciare il segno. Il suo contributo resta nei programmi che ha firmato, nelle storie che ha saputo valorizzare e nel ricordo di chi ha avuto la fortuna di lavorare al suo fianco.