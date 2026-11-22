Pubblicazione: 22 novembre alle 10:27

Il mondo della televisione italiana piange Massimo Martelli, autore televisivo, sceneggiatore e regista scomparso a Bologna, la città in cui era nato nel 1957. Considerato uno degli architetti invisibili dello spettacolo italiano, ha contribuito alla realizzazione di alcuni dei programmi più amati dal pubblico, lasciando un segno importante nella televisione e nella radio.

Nel corso della sua carriera ha lavorato a format diventati parte della storia del piccolo schermo,. Il suo percorso professionale ha attraversato anche grandi appuntamenti collettivi come il Festival di Sanremo e il Concertone del Primo Maggio, manifestazioni alle quali ha contribuito con la sua scrittura e la sua visione autoriale.

Tra i progetti più significativi della sua carriera figura Bar Sport, adattamento televisivo dell'opera di Stefano Benni. Martelli aveva raccontato di aver ricevuto diverse proposte per realizzarlo, inizialmente rifiutate, fino a trovare l'approccio narrativo giusto. A convincere Benni era stato anche Per non dimenticare, il suo lavoro sulla strage del 2 agosto, costruito attraverso le vicende individuali per raccontare una storia collettiva. Una sensibilità che ha caratterizzato gran parte della sua produzione, sempre attenta alle persone e alle loro esperienze.

Il suo impegno non si è limitato all'intrattenimento. La collaborazione con Michele Serra per l'iniziativa Una piazza per l'Europa, a Roma, ha mostrato anche la sua attenzione verso i temi civili e il ruolo della cultura nella società. Negli ultimi anni aveva ricoperto l'incarico di direttore artistico del Festival del Cinema più Piccolo del Mondo, organizzato a Castelnuovo dell'Abate, nella provincia di Siena, una manifestazione che valorizza il cinema lontano dai grandi circuiti.

. Lo sceneggiatore e conduttore Piero Galeotti ha scritto: "Ciao Massimo, avremo tempo di raccontare il tuo talento, la tua generosità, la tua umanità. Adesso devo fare i conti con la tua insopportabile mancanza". Anche l'autore televisivo Federico Taddia ha condiviso il proprio dolore, ricordando i progetti che avevano ancora in programma e le conversazioni rimaste in sospeso: "Che strazio, Massimo. Che me ne faccio di quel quaderno dei progetti già metà pieno?".

Con la morte di Martelli, Bologna perde uno dei suoi figli creativi e la televisione italiana un autore capace di dare forma a racconti destinati a lasciare il segno. Il suo contributo resta nei programmi che ha firmato, nelle storie che ha saputo valorizzare e nel ricordo di chi ha avuto la fortuna di lavorare al suo fianco.