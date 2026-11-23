Pubblicazione: 23 novembre alle 08:45

La corsa verso Sanremo 2027 entra nel vivo e le ultime selezioni hanno già riservato sorprese difficili da immaginare. Dopo due weekend di audizioni dal vivo, Stefano De Martino e la Commissione Musicale di Sanremo Giovani 2026 hanno scelto i sei artisti che accederanno alla finale dell'11 dicembre, quando verrà assegnato un unico posto nella categoria Campioni del prossimo Festival. Ma a far discutere non sono soltanto i nomi di chi è riuscito a superare le selezioni: tra gli esclusi figurano infatti la vincitrice di X Factor 2025 e diversi protagonisti di Amici, alcuni dei quali erano considerati tra i concorrenti più riconoscibili della competizione.

La decisione è arrivata al termine delle audizioni organizzate a Sanremo, durante le quali sono stati valutati 30 giovani artisti, suddivisi equamente tra Sanremo Giovani e Area Sanremo. A esaminare le esibizioni è stata la commissione presieduta dal direttore artistico, affiancato da, dal maestro. Il regolamento prevede che tre finalisti provengano dal percorso di Sanremo Giovani e altri tre da Area Sanremo, ma la vera novità di questa edizione riguarda il premio finale.

A differenza delle formule precedenti, soltanto un concorrente riuscirà a conquistare l'accesso diretto alla gara principale del Festival. I sei finalisti di Sanremo Giovani 2026 sono Florinda, Petit, Santamarea, Lens, Nausica e l'Inganno e Primogenito. Una selezione che comprende artisti già conosciuti dal pubblico televisivo, ma anche progetti indipendenti e nuove realtà della musica italiana. Tra i nomi più riconoscibili spicca Petit, nome d'arte di Salvatore Moccia, diventato popolare grazie alla ventitreesima edizione di Amici di Maria De Filippi.

Stefano De Martino, fonte: YouTube

Il giovane cantante romano, nato nel 2005, aveva già tentato l'accesso al Festival attraverso Sanremo Giovani nel 2025, senza però riuscire a raggiungere l'ultima fase. Questa volta avrà una nuova occasione per conquistare il palco dell'Ariston, presentando il brano Sei tu. Accanto a lui, tra gli artisti selezionati attraverso Sanremo Giovani, troviamo Florinda, cantautrice napoletana con una formazione musicale al Conservatorio San Pietro a Majella, e i Santamarea, gruppo siciliano che nel 2023 ha conquistato Musicultura e nel 2026 è arrivato tra i finalisti della Targa Tenco nella categoria Opera prima.

Il percorso di Area Sanremo ha invece premiato. Il primo arriva dalla scena musicale indipendente, mentre dietro il secondo progetto si nasconde, arpista e polistrumentista già conosciuta dagli spettatori di X Factor 2019, quando aveva partecipato al talent nella squadra di Sfera Ebbasta. Primogenito, nome d'arte del cantautore romano Gabriele Tosti, ha invece già avuto modo di esibirsi al Concertone del Primo Maggio e ha pubblicato nel 2026 l'EP Affogare in acque amiche.

Ma se questi sei artisti possono festeggiare, per altri concorrenti il sogno di arrivare al Festival si è interrotto proprio sul più bello. L'esclusione più sorprendente riguarda Rob, vincitrice di X Factor 2025, che non è riuscita a conquistare uno dei posti disponibili per la finale. Un risultato inatteso soprattutto considerando la visibilità ottenuta dalla cantante durante il talent di Sky e il successo raggiunto soltanto un anno prima. Non è andata meglio a eroCaddeo, secondo classificato nella stessa edizione di X Factor, che dovrà rinunciare alla possibilità di contendersi l'accesso al Festival di Sanremo 2027.

🎶 Sono stati scelti i sei finalisti di 'Sarà Sanremo'. Si restringe così a sei nomi la corsa verso l'unico posto disponibile tra i Campioni del Festival di Sanremo 2027. Si sono concluse a Sanremo le audizioni live di Sanremo Giovani 2026 e la commissione musicale presieduta dal direttore artistico Stefano De Martino ha scelto i sei finalisti che l'11 dicembre si sfideranno in prima serata su Rai1 a 'Sarà Sanremo'. A contendersi la vittoria saranno Florinda, Petit e Santamarea per il percorso di Sanremo Giovani, insieme a Lens, Nausica e l'Inganno e Primogenito provenienti da Area Sanremo 📸: ANSA / MATTEO CORNER — RTL 102.5 (@rtl1025) November 22, 2026

La lista degli esclusi comprende anche Kimono, già vincitrice di X Factor nel 2019, e i Les Votives, formazione che aveva raggiunto il secondo posto nell'edizione 2024 del programma. Le sorprese, però, non finiscono qui. Anche Albe e Plasma, entrambi conosciuti grazie ad Amici, sono rimasti fuori dalla finale. Una selezione che dimostra come la precedente partecipazione a un talent televisivo e la popolarità conquistata sui social non siano sufficienti per assicurarsi un posto nella fase conclusiva della manifestazione. A prevalere sono state infatti le valutazioni artistiche della commissione, chiamata a scegliere soltanto sei progetti tra quelli ascoltati durante le audizioni.

ha commentato con soddisfazione il risultato delle selezioni, sottolineando l'importanza dicome occasione per scoprire nuove voci e nuove personalità musicali. Il direttore artistico ha evidenziato soprattutto la varietà delle proposte arrivate fino alla finale e l'opportunità che attende gli artisti selezionati. L'appuntamento decisivo è fissato per, quandoandrà in onda in prima serata su Rai 1 dal. I sei concorrenti si esibiranno davanti allaper conquistare l'unico posto disponibile nella categoria Campioni. La serata avrà inoltre un'importanza particolare per l'intero Festival. Stefano De Martino annuncerà anche i nomi dei 23 Campioni selezionati per Sanremo 2027, completando così il quadro dei protagonisti della prossima edizione.

La selezione dei sei finalisti rappresenta quindi soltanto il primo grande verdetto di questa nuova fase della manifestazione. Se da una parte alcuni artisti già conosciuti dal pubblico sono stati esclusi, dall'altra emergono nuove possibilità per chi cerca di costruire il proprio percorso musicale lontano dalle grandi vetrine televisive. Il prossimo 11 dicembre, però, non ci sarà spazio per tutti: soltanto uno dei sei finalisti potrà festeggiare l'ingresso tra i Campioni del Festival di Sanremo 2027. E proprio questa nuova formula promette di rendere la sfida ancora più combattuta, con una posta in gioco particolarmente importante per il futuro dei giovani artisti.