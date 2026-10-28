Sanremo Giovani 2026, svelati i primi 15 cantanti scelti da Stefano De Martino: spuntano nomi sorprendenti

Pubblicazione: 28 ottobre alle 08:15

La corsa verso il Festival di Sanremo 2027 è ufficialmente cominciata e i primi nomi promettono già diverse sorprese. Stefano De Martino ha annunciato i 15 artisti selezionati per Sanremo Giovani 2026, dando il via a una competizione che vedrà protagonisti cantanti emergenti, ex concorrenti di talent show e volti già conosciuti dal pubblico televisivo. Tra loro figurano Petit, Albe, Plasma, Selma e Lea Gavino, ma il percorso per conquistare un posto sul palco dell'Ariston sarà tutt'altro che semplice.

La selezione è arrivata dopo le audizioni dal vivo organizzatedella sede Rai di via Asiago, a Roma. Qui la commissione musicale presieduta da Stefano De Martino ha ascoltato i candidati, individuando i quindici artisti ammessi alla fase successiva della competizione. La particolarità di questa edizione riguarda soprattutto il nuovo regolamento: soltantoriuscirà ad accedere al. Prima di arrivare a quel momento, però, i concorrenti dovranno affrontare ulteriori selezioni, mentre altri artisti entreranno in gara attraverso Area Sanremo.

Tra i nomi che attirano maggiormente l'attenzione c'è Selma, cantante originaria di Benevento già conosciuta per aver vinto Dalla strada al palco. Attualmente impegnata anche a Tale e Quale Show, l'artista partecipa a Sanremo Giovani con il brano Io sognerò. La sua presenza è particolarmente interessante perché la cantante sta affrontando contemporaneamente due esperienze televisive molto diverse: da una parte le imitazioni del programma di Rai 1, dall'altra la possibilità di presentare la propria musica su uno dei palcoscenici più importanti d'Italia.

Non mancano gli ex protagonisti di Amici. Tra i selezionati figurano infatti Albe, Petit e Plasma, tre artisti che hanno già avuto l'opportunità di farsi conoscere dal pubblico attraverso il talent di Maria De Filippi. Per loro Sanremo Giovani rappresenta una nuova occasione per proseguire il percorso musicale e conquistare una platea ancora più ampia. Dal mondo di X Factor arrivano invece Les Votives e Rob, mentre un'altra presenza che potrebbe sorprendere il pubblico è quella di Lea Gavino. Conosciuta soprattutto come attrice, la giovane artista ha deciso di mettersi nuovamente alla prova nella musica, presentando il brano L'ennesima canzone.

Albe – Vuoi o non vuoi

Basim – Distanza

Dubrazil – Por Favor

Florinda – Senza 'E Te

Frambo – Non disturbare

Gallas – Fermo

Lea Gavino – L'ennesima canzone

Les Votives – Non importa

Neartica – Foto mossa

Occhi – La guerra dei bottoni

Petit – Sei tu

Plasma – Energia meccanica

Rob – Non imparo mai

Santamarea – Tutto questo mare dentro

Selma – Io sognerò

Tra i gruppi selezionati, formazione palermitana che ha già ottenuto un importante riconoscimento vincendo Musicultura. Ma quali sono tutti i cantanti scelti dalla commissione? Ecco l'elenco completo dei, con i rispettivi brani:

A valutare i giovani artisti è una commissione composta da diversi professionisti del mondo musicale e dello spettacolo. Oltre a Stefano De Martino, presidente e direttore artistico di Sanremo Giovani, ne fanno parte Noemi, Fabio Volo, Carlo Pastore, il maestro Pino Perris, Ema Stokholma e Claudio Fasulo, vicedirettore dell'Intrattenimento Prime Time Rai. Il conduttore ha accolto con entusiasmo l'esito delle prime audizioni, sottolineando l'importanza di offrire nuove opportunità ai giovani talenti.

“Un debutto straordinario per le prime audizioni live: una scarica di talento ed energia che dimostra quanto la nuova generazione musicale abbia bisogno di spazi e occasioni come Sanremo Giovani”. - Stefano De Martino

I quindici nomi annunciati, tuttavia, non sono ancora quelli dei finalisti. La competizione proseguirà infatti con ulteriori selezioni e con il percorso parallelo di Area Sanremo, che permetterà ad altri giovani artisti di contendersi l'accesso alla serata conclusiva. Al termine di questa fase verranno individuati sei finalisti complessivi: tre provenienti da Sanremo Giovani e tre da Area Sanremo. Saranno loro a partecipare alla serata decisiva di Sarà Sanremo, in programma venerdì 11 dicembre 2026, in prima serata su Rai 1.

La nuova formula prevede che soltanto uno dei sei finalisti ottenga l'accesso al, rendendo la competizione ancora più selettiva rispetto al passato. La 77ª edizione della manifestazione è prevista dal, con Stefano De Martino alla conduzione e alla direzione artistica. Per il presentatore si tratta di un appuntamento particolarmente importante, che segnerà una nuova fase della sua carriera televisiva. Intanto, per Petit, Albe, Selma, Lea Gavino e tutti gli altri protagonisti,. Quindici artisti hanno superato il primo ostacolo, ma soltanto tre di loro arriveranno alla finale attraverso Sanremo Giovani. E alla fine, considerando anche, sarà uno solo a conquistare l'opportunità di esibirsi sul palco dell'Ariston.

Intanto, mentre prende forma la competizione dedicata ai giovani, cresce anche la curiosità per i cantanti che potrebbero partecipare al Festival di Sanremo 2027. Nelle scorse settimane, infatti, All Music Italia ha diffuso una lista di 26 possibili Big, tra cui Marco Mengoni, Geolier, Emma, Tananai, Loredana Bertè, Ghali e The Kolors. Si tratta naturalmente di indiscrezioni, senza alcuna conferma ufficiale da parte della Rai, ma i nomi circolati hanno già acceso il dibattito tra gli appassionati. La possibile lista dei cantanti di Sanremo 2027 ha fatto discutere anche per un'assenza particolarmente commentata dai fan.