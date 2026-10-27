Ballando con le stelle, gelo tra Simona Ventura e Barbara d'Urso: tensione altissima dietro le quinte?

Pubblicazione: 27 ottobre alle 17:32

Le tensioni tra Simona Ventura e Barbara d'Urso a Ballando con le stelle potrebbero essere molto più profonde di quanto mostrato finora davanti alle telecamere. Dopo le frecciatine e gli scontri che hanno caratterizzato le ultime puntate del programma di Rai 1, emerge infatti un nuovo retroscena su quello che accadrebbe dietro le quinte, dove il rapporto tra le due conduttrici sarebbe diventato particolarmente complicato. A raccontarlo è il giornalista Giuseppe Candela su Dagospia, secondo il quale la situazione sarebbe ormai caratterizzata da silenzi, sguardi poco amichevoli e persino saluti mancati. Ma a sorprendere maggiormente è un episodio che sarebbe avvenuto dopo l'ultima diretta, quando Ventura avrebbe cercato di ridimensionare la tensione senza ottenere la reazione sperata.

La rivalità tra le due protagoniste della televisione italiana non è certamente una novità, visto che negli annihanno attraversato momenti di forte distanza, seguiti da tentativi di riavvicinamento che sembravano aver definitivamente superato le incomprensioni del passato. Il loro ritrovarsi nello stesso programma, soprattutto considerando le personalità forti di entrambe. Tuttavia, le ultime puntate dihanno riportato alla luce tensioni che, almeno stando alle indiscrezioni, non si limiterebbero più agli scambi di battute in diretta.

Secondo quanto raccontato da Giuseppe Candela su Dagospia, la tregua tra le due conduttrici sarebbe ormai terminata, e a contribuire al peggioramento dei rapporti sarebbero state soprattutto alcune osservazioni pronunciate da Ventura durante il programma, interpretate da d'Urso come frecciatine nei suoi confronti. Il giornalista descrive un'atmosfera particolarmente fredda nel backstage, dove le due protagoniste eviterebbero persino di rivolgersi la parola. Non si tratterebbe, dunque, soltanto di una rivalità televisiva costruita per intrattenere il pubblico, ma di una situazione che potrebbe aver avuto ripercussioni anche nei rapporti personali.

Barbara d'Urso a Ballando con le Stelle, fonte: Rai

Il dettaglio più sorprendente riguarda però quanto sarebbe successo dopo la puntata di sabato 24 ottobre. Sempre secondo la ricostruzione di Candela, Simona Ventura avrebbe provato ad avvicinare Barbara d'Urso per ridimensionare le tensioni nate durante la trasmissione. “Stai al gioco Barbara, non te la prendere”, le avrebbe detto la conduttrice, cercando apparentemente di farle capire che le provocazioni televisive non dovevano essere interpretate come attacchi personali.

Ma la risposta dia e, sempre stando all'indiscrezione,avrebbe proseguito per la propria strada senza fermarsi a chiarire, accompagnata da una sua amica e dal social media manager. Un episodio che, se confermato, racconterebbe. È comunque importante sottolineare che si tratta di una ricostruzione giornalistica e non di un confronto confermato direttamente dalle protagoniste. Al momento, infatti,hanno chiarito pubblicamente quanto sarebbe accaduto nel backstage.

Le tensioni viste in televisione, invece, sono documentate e hanno già attirato l'attenzione degli spettatori. Durante la puntata del 24 ottobre, uno dei momenti più discussi è arrivato dopo l'esibizione di Ornella Muti e Pasquale La Rocca, quando Barbara d'Urso ha espresso il proprio giudizio sulla performance della coppia. Pur apprezzando l'esibizione, la giurata ha evidenziato alcuni aspetti tecnici da migliorare, suggerendo ai concorrenti di mettersi alla prova anche con balli differenti. A quel punto è intervenuta Simona Ventura, che ha invitato la collega a esprimere quello che pensava realmente, lasciando intendere che il suo giudizio non fosse del tutto sincero.

Barbara d'Urso a Ballando con le stelle, fonte: Rai

La situazione si è ulteriormente complicata quando anche Francesca Fialdini è intervenuta nella discussione, provocando una reazione particolarmente decisa da parte di Barbara. “Credo che qualcuno sia ossessionato da me!”, ha dichiarato d'Urso, visibilmente infastidita dalle continue osservazioni sul suo comportamento. La conduttrice ha quindi fatto notare che le sue critiche vengono spesso accolte in maniera diversa rispetto a quelle rivolte agli altri concorrenti, lamentando un'attenzione eccessiva nei suoi confronti. Non era la prima volta che Ventura punzecchiava la collega.

Già nelle precedenti puntate, infatti, aveva ironizzato sulla possibile gelosia di, il maestro con cui aveva condiviso il percorso ae che adesso accompagna. In un'altra occasione, Ventura aveva invece scherzato sulla presunta difficoltà di d'Urso a prendersi in giro, alimentando ulteriormente il confronto tra le due. Dietro questa rivalità, però, ci sarebbe anche una storia lunga oltre vent'anni. Come ricostruito da Vanity Fair, i rapporti tra, fin dai tempi in cui entrambe rappresentavano due dei volti più importanti della televisione italiana.

Uno dei primi momenti di forte contrapposizione risale al 2004, quando Ventura conduceva il Festival di Sanremo e d'Urso era al timone del Grande Fratello su Canale 5. Proprio quell'anno, il reality riuscì a superare il Festival negli ascolti televisivi, dando vita a un confronto mediatico particolarmente acceso tra le due trasmissioni. Negli anni successivi non sono mancati altri episodi di tensione, alimentati anche dalle indiscrezioni sulla vita privata e dalle dichiarazioni rilasciate dalle due conduttrici.

Simona Ventura a Belve, fonte: Rai

Eppure, nel 2023 sembrava essere arrivato un riavvicinamento importante. Durante la Festa del Cinema di Roma, Ventura e d'Urso si erano mostrate insieme davanti ai fotografi, lasciando intendere che le incomprensioni del passato fossero state finalmente superate. La stessa Ventura aveva parlato pubblicamente della possibilità di fare pace, mentre Barbara aveva successivamente ricordato il sostegno ricevuto dalla collega in un momento particolarmente delicato della propria carriera. Un rapporto che sembrava quindi aver trovato un nuovo equilibrio, almeno fino alle recenti puntate di Ballando con le stelle.