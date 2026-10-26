Diletta Leotta pronta a sbarcare su Rai 1? Retroscena bomba: ecco dove la vedremo in tv
Grandi manovre in corso tra la Rai e Diletta Leotta: secondo le ultime indiscrezioni, la conduttrice potrebbe presto approdare sulla rete ammiraglia. Tutti i dettagli.
Il calciomercato della televisione italiana non si ferma mai, e questa volta a far tremare i palinsesti è un’indiscrezione bomba che riguarda uno dei volti più amati e fotografati del piccolo schermo. Secondo quanto rivelato da Giuseppe Candela all'interno della sua celebre rubrica per il settimanale Chi, ci sarebbero grandi manovre in corso tra la Rai e Diletta Leotta. La celebre conduttrice e volto di punta del racconto sportivo, secondo il noto giornalista Alberto Dandolo, potrebbe ben presto fare il grande salto e debuttare sui canali della televisione di Stato.
Si parla di un corteggiamento discreto ma costante, volto a portare la verve e la popolarità di Diletta su Rai1, magari in prima serata o all'interno di progetti di infotainment capaci di valorizzarne la forte impronta social e mediatica. Del resto, la Rai è costantemente alla ricerca di volti forti in grado di trainare il pubblico generalista e di intercettare anche le fette di pubblico più giovani, da sempre molto vicine alla conduttrice.
Negli ultimi mesi il nome di Diletta Leotta è stato spesso al centro del toto-nomine televisivo, tra rifiuti eccellenti a show di prima fascia e nuove sfide professionali. Un eventuale sbarco su Rai1 segnerebbe un punto di svolta fondamentale nella sua carriera, sancendo il passaggio definitivo dalla nicchia della tv sportiva a un ruolo di primo piano nell'intrattenimento generalista nazionale.