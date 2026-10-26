Ballando con le Stelle, la figlia di Ornella Muti attacca Selvaggia Lucarelli sul cachet della madre

Pubblicazione: 26 ottobre alle 08:45

La polemica sul presunto cachet di Ornella Muti a Ballando con le Stelle si arricchisce di un nuovo capitolo, e questa volta a intervenire è una persona particolarmente vicina all'attrice. Naike Rivelli, figlia della protagonista del programma di Milly Carlucci, ha deciso di prendere posizione sui social, rispondendo alle indiscrezioni circolate negli ultimi giorni e rivolgendo una critica diretta a Selvaggia Lucarelli. Una presa di posizione che arriva dopo il confronto tra due ricostruzioni molto diverse sul compenso della madre e che sposta l'attenzione dalle cifre alle parole della giornalista.

Tutto è cominciato quando, attraverso la propria newsletter ValeTutto, ha raccontato alcuni retroscena economici legati alla partecipazione di. Secondo la sua ricostruzione, l'attrice percepirebbe 40.000 euro per ogni puntata, ai quali si aggiungerebbero ulteriori. Un compenso complessivo che arriverebbe quindi ad almeno, una cifra particolarmente elevata che ha immediatamente attirato l'attenzione.

Le indiscrezioni, però, sono state successivamente contestate online, che ha pubblicato una versione differente. Secondo Fanpage, il cachet di Ornella Muti sarebbe in realtà di 27.000 euro a puntata, una somma comprensiva delle spese e della quota destinata all'agenzia che rappresenta l'attrice. La differenza tra le due ricostruzioni è considerevole: 17.000 euro per ogni appuntamento televisivo. Fanpage ha inoltre sostenuto che il trucco e il parrucco sarebbero affidati alle maestranze Rai, senza quindi la necessità di un compenso aggiuntivo per uno staff esterno.

Il mega cachet di Ornella Muti a Ballando, Marco Bellocchio e i problemi col film su Marchionne, chi ha venduto di più con i libri su Garlasco, il gossipparo e i numerosi processi a suo carico. Ne ho scritto qui: https://t.co/4GKjR9FENX — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) October 23, 2026

Una versione che non ha convinto Selvaggia Lucarelli. La giornalista ha infatti ribadito la propria ricostruzione, dando vita a un confronto con Gennaro Marco Duello, autore dell'articolo pubblicato da Fanpage. Lucarelli ha contestato soprattutto il modo in cui sarebbero state interpretate le diverse voci del compenso, sostenendo che la cifra complessiva da lei indicata comprendesse elementi non considerati nella ricostruzione della testata. Per sostenere la propria posizione, ha inoltre condiviso un video nel quale Ornella Muti viene truccata in un ambiente che sembrerebbe essere la sua abitazione.

“Ma tu credi a Selvaggia Lucarelli? Che invece di parlare delle battaglie degli agricoltori, parla dei cachet della mamma a Ballando con le Stelle senza dietrologia alcuna!” - Naike Rivelli

Ornella Muti a Ballando con le stelle, fonte: YouTube

Ad accompagnare le immagini, una battuta ironica: “Il famoso trucco Rai prima della puntata nei famosi camerini Rai”. Un riferimento evidente alla ricostruzione secondo cuidel programma per la propria preparazione. Ma proprio mentre il confronto tracontinuava ad alimentare la discussione,ha deciso di intervenire personalmente. Laha risposto su Instagram a una follower che aveva manifestato la propria delusione per il presunto compenso attribuito all'attrice. La sua replica, però, non si è concentrata soltanto sulle cifre.ha chiamato direttamente in causa, mettendo in discussione le indiscrezioni diffuse dalla giornalista e criticando la scelta di dedicare attenzione al cachet della madre.

Parole che segnano un nuovo passaggio nella vicenda. Naike, infatti, non si limita a difendere Ornella Muti, ma sposta la discussione su un terreno differente, chiamando in causa anche le questioni che, a suo giudizio, meriterebbero maggiore attenzione. Il riferimento alle battaglie degli agricoltori non è casuale e riflette un tema al quale Rivelli ha dedicato spazio anche nella propria attività sui social. La sua risposta assume così il significato di una critica alle priorità del dibattito mediatico, oltre che di una contestazione delle cifre circolate. Resta però un elemento fondamentale: il compenso effettivamente percepito da Ornella Muti non è stato confermato pubblicamente dalla Rai.

Al momento esistono due ricostruzioni giornalistiche differenti, mentre l'intervento di Naike Rivelli esprime una posizione critica nei confronti delle indiscrezioni, senza fornire una cifra alternativa verificabile. Non sarebbe quindi corretto considerare definitivamente accertata una delle due versioni soltanto sulla base delle dichiarazioni circolate. Nel frattempo, Ornella Muti continua la propria partecipazione a Ballando con le Stelle, dove gareggia in coppia con Pasquale La Rocca. L'attrice è stata protagonista anche di altri momenti discussi nel corso delle ultime puntate, dimostrando come la sua presenza nel programma riesca ad attirare l'attenzione ben oltre le esibizioni sulla pista.