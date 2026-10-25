Mara Venier pronta a lasciare Domenica In dopo 18 anni: “Questa sarà la mia ultima, anche se nessuno mi crederà”

Pubblicazione: 25 ottobre alle 16:30

Mara Venier potrebbe essere davvero pronta a dire addio a Domenica In, il programma che l'ha accompagnata per gran parte della sua carriera e che l'ha resa uno dei volti più amati della televisione italiana. Dopo anni di annunci, ripensamenti e ritorni, la conduttrice è tornata a parlare del proprio futuro, lasciando intendere che questa volta la decisione potrebbe essere definitiva. E a sorprendere non è soltanto la volontà di lasciare la trasmissione di Rai 1, ma anche la sincerità con cui ha ammesso di sapere che, probabilmente, nessuno le crederà.

A raccontarlo è stata la stessa, che in occasione delha rilasciato una lunga intervista al settimanale Gente, ripercorrendo alcuni dei momenti più importanti della propria vita e soffermandosi sul rapporto con il lavoro.che continua a darle energia e soddisfazioni, ma che oggi sembra convivere con un desiderio sempre più forte: dedicare maggiore attenzione a se stessa e alla propria famiglia,

La conduttrice ha infatti spiegato che l'attuale stagione potrebbe rappresentare il suo ultimo impegno alla guida dello storico contenitore domenicale, arrivato alla sua cinquantesima edizione. Un annuncio che ricorda inevitabilmente quelli degli anni precedenti, quando Venier aveva già manifestato l'intenzione di lasciare il programma, salvo poi cambiare idea e tornare davanti alle telecamere. Questa volta, però, la presentatrice sembra voler mettere le cose in chiaro, pur concedendosi una battuta sulla prevedibile reazione del pubblico:

"Ma dopo 18 anni di conduzione questa sarà la mia ultima Domenica In. Lo dico anche se so che non ci crederà nessuno". - Mara Venier

Mara Venier, fonte: Rai

Parole che lasciano poco spazio ai dubbi sulle sue intenzioni attuali, anche se non rappresentano ancora una conferma ufficiale del suo addio da parte della Rai. La stessa Venier ha spiegato di aver accettato di tornare alla conduzione anche quest'anno perché il programma continua a rappresentare una parte fondamentale della sua vita. "Quest'anno ho accettato perché lavorare a questo programma mi fa stare bene, mi fa tirar fuori la grinta, dopo tanti anni riesce ancora a emozionarmi. E, poi, l'affetto del pubblico è davvero prezioso", ha raccontato, sottolineando quanto il rapporto con gli spettatori sia ancora importante.

Lasciare, tuttavia, non significherebbe necessariamente abbandonare la televisione. La conduttrice ha infatti chiarito di non immaginare un futuro completamente lontano dal lavoro, ma di voler trovare un equilibrio diverso tra gli impegni professionali e la vita privata. "Farò qualcos'altro, non dico che starò a casa. Vorrei avere più tempo per me, da dedicare alla famiglia", ha spiegato,"lavorare è terapeutico". Dietro questa volontà di rallentare si nascondono anche le difficoltà affrontate negli ultimi anni, segnati soprattutto dai

Nell'intervista, Venier ha ricordato il periodo in cui l'uomo è stato ricoverato a causa di una pancreatite acuta, arrivando a rischiare la vita. Un'esperienza che ha lasciato un segno profondo nella conduttrice, portandola a riflettere sulle proprie priorità e sull'importanza del tempo trascorso accanto alle persone amate. Nonostante le condizioni del marito siano migliorate, Mara ha ammesso che la paura vissuta in quei giorni non è mai scomparsa del tutto. "Anche se il peggio è passato, dentro di me il pensiero e la paura restano", ha confessato, raccontando come dietro il sorriso mostrato ogni domenica in televisione si nascondano anche preoccupazioni e fragilità.

Mara Venier, fonte: YouTube

Proprio Nicola Carraro continua a essere uno dei suoi spettatori più attenti. La conduttrice ha rivelato che il marito segue regolarmente Domenica In da casa e che, durante la diretta, le invia messaggi con complimenti, osservazioni e qualche critica. Un'abitudine che dimostra quanto il lavoro di Mara sia ancora parte integrante della loro quotidianità. Intanto, la trasmissione prosegue regolarmente su Rai 1, mentre resta da capire se questa sarà davvero l'ultima stagione della sua storica conduttrice. Negli anni, Venier è riuscita a trasformare Domenica In in un appuntamento profondamente legato alla propria personalità, rendendo difficile immaginare il programma senza di lei.