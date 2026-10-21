Mara Venier compie 76 anni e guarda al suo passato con parole sorprendenti: “Ero bruttina, magra e timida”

Pubblicazione: 21 ottobre alle 09:15

Mara Venier compie 76 anni e per festeggiare ha deciso di fare qualcosa di molto diverso dal solito. Nessuna fotografia patinata, nessuno scatto davanti a una torta e nemmeno un'immagine dei suoi successi televisivi: la conduttrice di Domenica In ha infatti scelto invece di tornare indietro nel tempo, pubblicando sui social una fotografia della sua infanzia accompagnata da parole che raccontano un lato di lei che il pubblico conosce molto meno. Il 20 ottobre 2026, Mara Venier ha festeggiato il suo 76esimo compleanno, un traguardo che ha voluto celebrare con un messaggio rivolto direttamente alla bambina che era un tempo.

Nello scatto condiviso su Instagram appare infatti una piccola Mara, in un'immagine lontanissima dagli studi televisivi e dai riflettori che l'hanno accompagnata per gran parte della sua vita. Ma a colpire maggiormente sono soprattutto le parole che la presentatrice ha deciso di dedicare a se stessa. "Mi chiamavano Maretta. Ero bruttina, magra, timida...",, ricordando il soprannome con cui veniva chiamata durante l'infanzia.

Una confessione semplice, quasi disarmante, che assume un significato particolare se confrontata con la donna che gli italiani hanno imparato a conoscere nel corso degli anni. Perché oggi Mara Venier è sinonimo di spontaneità, sicurezza e capacità di entrare immediatamente in sintonia con le persone, ma da bambina, stando alle sue stesse parole, era molto diversa. Il messaggio, però, non si ferma a quel ricordo, visto che la conduttrice ha voluto anche rivolgere un augurio alla piccola Maretta, quasi a creare un dialogo tra il passato e il presente.

"Buon compleanno Maretta mia e mi raccomando 'avanti tutta'", ha aggiunto, scegliendo un'espressione che sembra racchiudere buona parte della sua filosofia di vita. Un invito a non fermarsi, a continuare a guardare avanti e a non perdere quella determinazione che l'ha accompagnata attraverso una carriera lunga diversi decenni. Del resto, la storia di Mara Venier non è stata soltanto quella di una conduttrice diventata uno dei volti più riconoscibili della televisione italiana. Nata a Venezia il 20 ottobre 1950, Mara Povoleri, questo il suo vero nome, ha attraversato esperienze personali e professionali molto diverse prima di trovare il successo che l'ha resa la celebre "signora della domenica".

Mara Venier, fonte: YouTube

Dopo gli inizi nel mondo del cinema, la svolta televisiva è arrivata tra la fine degli anni. Il suo nome è diventato progressivamente inseparabile da, il programma di Rai 1 che ha contribuito a trasformarla in una presenza familiare per milioni di spettatori. Una popolarità costruita non soltanto, ma soprattutto grazie a un modo di stare davanti alle telecamere che ha sempre lasciato spazio alle emozioni.non ha mai nascosto completamente le proprie fragilità e, nel corso degli anni, ha condiviso con il pubblico anche alcuni dei passaggi più difficili della sua vita.

Proprio per questo, la scelta di festeggiare i 76 anni con una fotografia d'infanzia sembra andare oltre la semplice nostalgia. È un modo per ricordare il punto di partenza di un percorso che, probabilmente, quella bambina timida non avrebbe mai immaginato. E tra i tanti auguri arrivati alla conduttrice, non poteva mancare quello di una delle persone più importanti della sua vita: il marito Nicola Carraro. Il produttore cinematografico ha lasciato sotto il post un messaggio breve ma particolarmente affettuoso: "Sei unica! Auguri mio amor", accompagnando la dedica con un cuore rosso. Mara Venier e Nicola Carraro sono sposati dal 2006 e il loro rapporto è diventato negli anni uno dei legami più conosciuti del mondo dello spettacolo italiano.

Anche sui social, la coppia non ha mai rinunciato a condividere momenti di tenerezza e complicità, spesso accompagnati dall'ironia che caratterizza entrambi. Quello del 2026 è quindi un compleanno che Mara ha deciso di celebrare senza grandi proclami, scegliendo di mettere al centro non la celebrità che è diventata, ma la bambina che era prima di tutto questo. E forse è proprio qui che si trova il significato più bello della sua dedica: dopo una vita trascorsa sotto gli occhi del pubblico, Mara Venier, ripartita di recente con il botto con Domenica In, ha scelto di rivolgere gli auguri a quella piccola Maretta che si considerava bruttina e timida, ma che aveva ancora davanti a sé una storia intensa e piena di sorprese da vivere.