Domenica In torna su Rai 1, Mara Venier riparte col botto: Laura Pausini guida una puntata ricca di ospiti

Pubblicazione: 27 settembre alle 09:00

Domenica In è pronta a tornare su Rai 1 e Mara Venier ha deciso di iniziare la nuova stagione con un nome decisamente importante. Domenica 27 settembre, a partire dalle 14, il programma riaprirà infatti le porte degli Studi Fabrizio Frizzi di Roma con Laura Pausini come super ospite della prima puntata. Per Mara Venier sarà la diciottesima edizione alla guida dello storico programma domenicale e la nona consecutiva, ma questa volta non sarà completamente sola: al suo fianco ci saranno Tommaso Cerno ed Enzo Miccio, chiamati a partecipare a una formula che proverà a rinnovare in parte Domenica In senza rinunciare alle tradizionali interviste della conduttrice.

E sarà proprioa inaugurare la nuova stagione con una lunga intervista insieme a Mara Venier. La cantante arriva ain un momento particolarmente ricco della sua carriera, visto che il suo nuovo progettoè stato pubblicato anche nella versione spagnola Yo Canto 2, che ha ottenuto una nomination ai Latin Grammy, mentre in radio è arrivato Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, la sua reinterpretazione del brano di Raf. Ma soprattutto si avvicina il ritorno dal vivo. Duranteparlerà infatti dei prossimi progetti e del nuovo tour mondiale, destinato a riportarla sui palchi italiani e internazionali.

Un ritorno particolarmente atteso che trasformerà il suo incontro con Mara Venier in uno dei momenti centrali della prima puntata. Ma Laura Pausini non sarà l'unico grande nome del pomeriggio. In studio arriveranno anche Raoul Bova e Luca Argentero, entrambi protagonisti della nuova stagione televisiva di Rai 1. La loro presenza permetterà a Domenica In di aprire una finestra sulle fiction in arrivo e sui rispettivi nuovi progetti. Ci sarà spazio anche per Myrta Merlino, che sarà ospite insieme al compagno Marco Tardelli. Per la giornalista sarà l'occasione per raccontarsi in una veste differente rispetto a quella alla quale il pubblico televisivo è abituato.

Mara Venier, fonte: Rai

Tra gli ospiti annunciati figura inoltre Aldo Cazzullo, mentre musica e spettacolo avranno un peso ancora maggiore rispetto alle ultime edizioni. La stagione 2026-2027 porterà infatti alcuni cambiamenti nella struttura di Domenica In, con le interviste faccia a faccia di Mara Venier che continueranno a rappresentare uno dei punti centrali della trasmissione, ma verranno affiancate da momenti musicali, performance, coreografie e nuovi spazi dedicati all'attualità. Tommaso Cerno sarà coinvolto soprattutto proprio in quest'ultima parte, mentre Enzo Miccio porterà all'interno del programma il mondo della moda e del costume.

Traci sarà inoltre un collegamento settimanale con una famiglia italiana.il programma raggiungerà una località differente per entrare nelle case degli italiani e raccontare uno dei riti più tradizionali del fine settimana:. A occuparsi di questi collegamenti sarà, che visiterà di volta in volta una famiglia diversa. Cambierà anche qualcosa sul fronte musicale. Lae la trasmissione punterà maggiormente, mentre la nuova sigla sarà affidata ad Andrea Sannino e Franco Ricciardi.

Una partenza, quindi, con la quale Rai 1 sembra voler mettere immediatamente sul tavolo tutte le novità della nuova edizione. L'appuntamento con la prima puntata di Domenica In è fissato per domenica 27 settembre alle 14 su Rai 1. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming su RaiPlay. E per Mara Venier il ritorno non poteva probabilmente iniziare con un'ospite più rappresentativa: sarà Laura Pausini ad aprire ufficialmente una stagione che proverà a cambiare qualcosa nella formula di Domenica In senza rinunciare a ciò che l'ha resa uno degli appuntamenti più longevi della televisione italiana.