Luca Favilla rompe il silenzio: perché non ci sarà a Ballando con le Stelle 2026? La verità

Pubblicazione: 25 settembre alle 15:44

Il conto alla rovescia per il ritorno di Ballando con le Stelle 2026 è ufficialmente iniziato, ma tra i fan del celebre dance show condotto da Milly Carlucci su Rai 1 serpeggia un forte malumore. Il motivo? L'assenza a sorpresa di uno dei maestri più amati, stimati e seguiti dal pubblico televisivo: Luca Favilla. Nelle ultime edizioni del programma, il ballerino professionista si era distinto per talento, professionalità e grande empatia con i suoi partner famosi, conquistando traguardi importanti come il podio al fianco di Federica Nargi e l'intenso percorso con Martina Colombari.

Proprio per questo motivo, vederlo escluso dalla formazione ufficiale della nuova edizione ha spinto migliaia di follower a scatenarsi sul web alla ricerca di risposte. Di fronte al moltiplicarsi di ipotesi, supposizioni e indiscrezioni apparse sul web, lo stesso. Attraverso i suoi canali social ufficiali, il ballerino ha voluto fare chiarezza una volta per tutte, spegnendo sul nascere le voci di corridoio.

Con una comunicazione diretta e trasparente, Favilla ha smentito categoricamente le motivazioni circolate nelle ultime ore: "Prima che testate giornalistiche di dubbia provenienza comincino a fare articoli strambi... è spuntata l'ipotesi che non fossi nel cast per via del bimbo o per lavoro. Niente di ciò è vero". Una precisazione netta che spazza via i rumor legati a presunti impegni professionali collaterali o a scelte personali, confermando che la sua mancata partecipazione non dipende da una sua rinuncia volontaria.

Luca Favilla storia ig-foto instagram@lucafavilla

L'esclusione di un volto così rappresentativo ha inevitabilmente diviso il pubblico, lasciando l'amaro in bocca a chi sperava di rivederlo sulla pista da ballo più famosa d'Italia. Sebbene i giochi per il cast di questa edizione siano ormai fatti e la scaletta della trasmissione sia definita, l'affetto dei telespettatori nei confronti di Luca Favilla non è di certo diminuito. Resta ora da capire quali saranno i prossimi passi del ballerino romano, pronto a intraprendere nuovi capitoli professionali lontani, almeno per ora, dalle telecamere di Rai 1.