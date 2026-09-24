Eurovision 2027: una nazione ci ripensa, parteciperanno e il boicottaggio contro Israele salta
Alcuni Paesi tornano all'Eurovision 2027 dopo il boicottaggio per Israele. Nuova governance e team indipendente per la selezione dell'artista olandese.
I Paesi Bassi saranno di nuovo in gara all'Eurovision Song Contest nel 2027. L'annuncio, arrivato il 23 settembre da parte della NPO, l'organizzazione che coordina il servizio pubblico radiotelevisivo olandese, segna un cambio di rotta significativo dopo il boicottaggio dell'edizione 2026. Ma non aspettatevi un semplice ritorno alla normalità: la partecipazione olandese ripartirà con una formula completamente rinnovata, che segna una netta rottura con il passato.
Le motivazioni del ritiro erano chiare e dirette: l'emittente sosteneva che, nelle condizioni attuali, la manifestazione non potesse più essere considerata sufficientemente neutrale. Nel comunicato venivano richiamate le tensioni geopolitiche in Medio Oriente, la grave situazione umanitaria a Gaza e le preoccupazioni per la libertà di stampa. Un attacco frontale all'European Broadcasting Union, l'EBU, accusata di non aver introdotto modifiche sufficienti alle regole per garantire il recupero del carattere indipendente e neutrale del concorso.
Il boicottaggio del 2026 non era stato un caso isolato. Insieme ai Paesi Bassi, altre quattro nazioni avevano scelto di ritirarsi dalla competizione: Islanda, Spagna, Irlanda e Slovenia. Una defezione collettiva che aveva messo sotto pressione l'EBU e costretto l'organizzazione a riflettere sulla gestione delle tensioni geopolitiche all'interno di un evento che ha come slogan "United by Music". L'Irlanda ha già fatto sapere che non parteciperà neanche all'edizione 2027, mantenendo ferma la propria posizione di protesta.
Il ritorno dei Paesi Bassi non chiude però la questione del rapporto tra Eurovision e tensioni geopolitiche. La permanenza dell'Irlanda fuori dalla competizione e il silenzio di altre nazioni che avevano boicottato l'edizione 2026 dimostrano che il dibattito è tutt'altro che risolto. L'Eurovision del 2027, che si terrà a Burgas, in Bulgaria, tra l'11 e il 15 maggio, sarà un banco di prova importante per capire se le modifiche promesse dall'EBU saranno sufficienti a riportare serenità in un evento che sempre più spesso si trova a fare i conti con la complessità del mondo contemporaneo.