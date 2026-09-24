Eurovision 2027: una nazione ci ripensa, parteciperanno e il boicottaggio contro Israele salta

Pubblicazione: 24 settembre alle 10:40

I Paesi Bassi saranno di nuovo in gara all'Eurovision Song Contest nel 2027. L'annuncio, arrivato il 23 settembre da parte della NPO, l'organizzazione che coordina il servizio pubblico radiotelevisivo olandese, segna un cambio di rotta significativo dopo il boicottaggio dell'edizione 2026. Ma non aspettatevi un semplice ritorno alla normalità: la partecipazione olandese ripartirà con una formula completamente rinnovata, che segna una netta rottura con il passato.





Poster Eurovision, fonte: Rai

che AVROTROS, una delle emittenti del servizio pubblico dei Paesi Bassi e fino ad allora responsabile della partecipazione nazionale all'Eurovision,. Era il 24 agosto 2026 quando AVROTROS comunicava ufficialmente che non avrebbe partecipato all'Eurovision Song Contest 2027, restituendo alla NPO la responsabilità di decidere sul futuro della presenza olandese nel concorso.che, nelle condizioni attuali,Nel comunicato venivano richiamate le tensioni geopolitiche in Medio Oriente, lae le preoccupazioni per la libertà di stampa. Un attacco frontale all'European Broadcasting Union, l'EBU, accusata di non aver introdotto modifiche sufficienti alle regole per garantire il recupero del carattere indipendente e neutrale del concorso.

Il boicottaggio del 2026 non era stato un caso isolato. Insieme ai Paesi Bassi, altre quattro nazioni avevano scelto di ritirarsi dalla competizione: Islanda, Spagna, Irlanda e Slovenia. Una defezione collettiva che aveva messo sotto pressione l'EBU e costretto l'organizzazione a riflettere sulla gestione delle tensioni geopolitiche all'interno di un evento che ha come slogan "United by Music". L'Irlanda ha già fatto sapere che non parteciperà neanche all'edizione 2027, mantenendo ferma la propria posizione di protesta.





. Secondo quanto dichiarato dalla NPO, l'EBU avrebbe compiuto "passi importanti" sul fronte delle. Cambiamenti che, stando alle parole dell'organizzazione olandese, sarebbero arrivati anche grazie alche avevano espresso posizioni critiche. Un risultato ottenuto, in altre parole, proprio grazie alla pressione esercitata dal boicottaggio.. La permanenza dell'Irlanda fuori dalla competizione e il silenzio di altre nazioni che avevano boicottato l'edizione 2026 dimostrano che il dibattito è tutt'altro che risolto., sarà un banco di prova importante per capire se le modifiche promesse dall'EBU saranno sufficienti a riportare serenità in un evento che sempre più spesso si trova a fare i conti con la complessità del mondo contemporaneo.