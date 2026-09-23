Doc nelle tue mani, Luca Argentero cambia idea sul suo abbandono e dà speranze ai fan

Pubblicazione: 23 settembre alle 11:36

Il camice bianco di Andrea Fanti potrebbe non essere appeso definitivamente nell'armadio del Policlinico Ambrosiano. A pochi giorni dal ritorno in prima serata su Rai 1 della quarta stagione di Doc nelle tue mani, previsto per giovedì primo ottobre, Luca Argentero ha lasciato una porta più che socchiusa sulla sua permanenza nella serie che lo ha consacrato come uno dei volti più amati della fiction italiana. Un cambio di rotta rispetto alle dichiarazioni ufficiali che, fino a poche settimane fa, sembravano tracciare un addio già scritto. In un'intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, Argentero ha rivelato che il suo futuro nella serie non è stato ancora deciso una volta per tutte.

"Alla fine della quarta stagione, che darà risposte, chiuderà capitoli e lascerà aperte possibilità, ci siederemo attorno a un tavolo con gli sceneggiatori per capire dove vogliamo fare andare questa storia. Se si farà la quinta stagione, io sarò contentissimo di esserci". - Luca Argentero

Cristina Marino e Luca Argentero in Doc-Nelle tue mani

, a parlare apertamente dell', confermando chenel ruolo del dottor Fanti. "Questa che vedrete a ottobre sarà l'ultima volta: come aveva già accennato, Luca Argentero ha preferito fermarsi con Doc", aveva dichiarato l'Ammirati. La fiction,e l'introduzione di "una linea crime importante", un po' come accaduto ad altre serie Rai di successo come Che Dio ci aiuti e Un passo dal cielo.

Ma cosa ha spinto Argentero a riconsiderare la sua posizione? L'attore non ha offerto un sì definitivo alla quinta stagione, ma ha chiarito di essere disponibile a proseguire l'avventura a una condizione precisa: che esistano le giuste premesse narrative per farlo. La decisione finale arriverà soltanto dopo la conclusione della quarta stagione, quando attore e sceneggiatori si confronteranno sul futuro della serie e sulla direzione da dare al personaggio. Le nuove puntate avranno quindi un ruolo decisivo: dovranno dare alcune risposte, chiudere capitoli importanti ma, allo stesso tempo, lasciare aperte nuove possibilità narrative credibili e coerenti con l'evoluzione del personaggio.



Andrea Fanti non nasce dalla pura fantasia. Il personaggio è ispirato alla vicenda reale di Pierdante Piccioni, il medico che perse effettivamente la memoria in seguito a un incidente e dalla cui storia ha preso forma la serie televisiva. Questo aggancio con la realtà, unito alla prova interpretativa di Argentero, ha permesso al primario dell'Ambrosiano di conquistare un posto speciale nel cuore del pubblico sin dalle prime stagioni.





, porterà con sé diverse. Il ritorno sul set è stato particolarmente felice per Argentero, che questa volta ha potuto lavorare al fianco di Cristina Marino, sua moglie nella vita reale e attrice nella fiction. "Abbiamo già lavorato insieme su altri set. È brillante e ho preteso molto. Sono contento del risultato e spero che piaccia anche al pubblico", ha spiegato l'attore con evidente soddisfazione.. La risposta, come ha lasciato intendere Argentero, dipenderà da come questa stagione riuscirà a chiudere alcuni capitoli lasciando però aperte possibilità narrative credibili per il futuro.