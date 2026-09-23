Sanremo 2027, De Martino boccia le quote rosa: "L'idea mi stucca, comandano le canzoni"
De Martino boccia le quote rosa a Sanremo 2027: comandano le canzoni. Novità su regolamento, voto online, IA vietata e Serata Performance per l'Eurovision.
Stefano De Martino ha le idee chiare. E non ha paura di dirle. Nella conferenza stampa di presentazione del regolamento di Sanremo 2027, il nuovo direttore artistico e conduttore ha messo subito in chiaro la linea del suo Festival: nessun equilibrio imposto tra uomini e donne, nessun cast costruito a tavolino per età o genere musicale. A decidere saranno i brani. Punto. "Le quote rosa? L'idea un po' mi stucca. Comandano le canzoni", ha dichiarato senza troppi giri di parole, fissando un principio che diventa manifesto: il Festival tornerà a essere una competizione musicale pura, senza altri parametri oltre alla qualità delle proposte.
Gli artisti in gara saranno esattamente 24: 23 Big selezionati dalla direzione artistica e il vincitore di Sanremo Giovani, ammesso di diritto alla competizione. E resteranno 24, assicura De Martino, nonostante chiunque possa pensare che il numero verrà allargato strada facendo, come è accaduto in passato. "Saranno 24 gli artisti in gara e resteranno 24 nonostante chiunque mi dica che poi allargherò il cast", ha ribadito con fermezza. Tutti si esibiranno già nelle prime due serate: niente più divisione del cast a metà tra martedì e mercoledì. Una scelta che permette al pubblico di entrare subito nel vivo della gara, ascoltando tutte le proposte fin da subito.
La costruzione della lista dei Campioni è già cominciata. De Martino racconta di aver trascorso gli ultimi mesi tra festival e concerti, cercando anche progetti meno abituati al grande pubblico televisivo. "Ho scoperto un sacco di musica nuova girando per festival e concerti", ha raccontato, con l'entusiasmo di chi ha davvero scavato nel panorama italiano contemporaneo. In particolare, il direttore artistico ha trovato "tanti artisti italiani nuovi" e molte proposte interessanti "tra i cantautori e la musica indie che non sono ancora arrivati e che proveremo a portare".