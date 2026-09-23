Dua Lipa sempre più vicina a Sanremo 2027? Stefano De Martino avrebbe fatto una nuova mossa

Pubblicazione: 23 settembre alle 08:15

Stefano De Martino non sembra intenzionato a lasciare nulla al caso per il suo primo Festival di Sanremo e mentre il lavoro sulle canzoni in gara è già entrato nel vivo, il conduttore e direttore artistico starebbe portando avanti anche una delle trattative più ambiziose per l'edizione 2027: quella per riportare Dua Lipa sul palco dell'Ariston. E nelle ultime ore sarebbe arrivato un nuovo passo avanti.

Difatti secondo un'indiscrezione del giornalistaavrebbe approfittato della presenza della popstar a Milano per organizzare un incontro riservato insieme a, consulente musicale e figura centrale nella costruzione del prossimo Festival.si trovava infatti nel capoluogo lombardo, dove ha assistito alla Traviata al Teatro alla Scala. Una presenza che non sarebbe passata inosservata, soprattutto considerando che già da diverse settimane il nome della cantante britannica circola con insistenza tra quelli desiderati da De Martino.

Secondo la ricostruzione, proprio in quei giorni sarebbero stati intensificati i contatti, con De Martino che sarebbe arrivato a Milano da Napoli e l'obiettivo sarebbe stato quello di sedersi finalmente allo stesso tavolo con Dua Lipa. A favorire il contatto avrebbero contribuito anche alcune conoscenze comuni, tra cui lo stilista Giuliano Calza e Gilda Ambrosio, entrambi legati alla popstar e all'ambiente frequentato dal conduttore.

Stefano De Martino, fonte: Rai

È ovviamente bene precisare che, al momento, è fondamentale mantenere una certa cautela, visto che la presenza di Dua Lipa a Sanremo 2027 non è stata annunciata ufficialmente dalla Rai e non risulta ancora chiuso alcun accordo. Le indiscrezioni sulla trattativa, tuttavia, non nascono oggi. Difatti già alla fine di agosto Adnkronos aveva riferito che De Martino stava lavorando per avere Dua Lipa non semplicemente come superospite, ma addirittura come co-conduttrice di una delle cinque serate.

Le trattative venivano descritte già allora come ben avviate,. Resta da capire quale potrebbe essere effettivamente il ruolo della cantante qualora l'operazione andasse in porto. Le indiscrezioni delle ultime settimane hanno oscillato tra una presenza da ospite internazionale eal fianco di De Martino. Proprio l'ipotesi della co-conduzione renderebbe il ritorno della popstar all'Ariston

Dua Lipa conosce infatti già il Festival, poiché nel 2020 era stata ospite dell'edizione condotta da Amadeus, quando aveva portato sul palco Don't Start Now accompagnata da una coreografia con otto ballerine. Sei anni dopo, il rapporto sempre più stretto della cantante con l'Italia potrebbe giocare a favore di un ritorno. C'è anche un altro dettaglio che alimenta le indiscrezioni: al momento Dua Lipa non avrebbe concerti programmati durante le date del Festival, previsto al Teatro Ariston dal 16 al 20 febbraio 2027. Non è naturalmente una conferma, ma almeno sul fronte dell'agenda non emergerebbe per ora un ostacolo evidente.

Stefano De Martino, fonte: Rai

Nel frattempo De Martino ha iniziato ufficialmente a mostrare le carte del suo primo Sanremo. Il 21 settembre, proprio a Milano, ha presentato il regolamento dell'edizione 2027, confermando tra le altre cose la presenza di 24 Big in gara e alcune novità nel meccanismo del Festival. Dua Lipa, del resto, non sarebbe l'unico grande nome nella lista dei desideri del nuovo direttore artistico. De Martino ha ammesso pubblicamente di stare lavorando anche alla possibilità di riportare insieme i Måneskin sul palco dell'Ariston, pur precisando che al momento non c'è nulla di definitivo. “Ci sto lavorando, mi piacerebbe molto”, aveva dichiarato nelle scorse settimane.