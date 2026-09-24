Il nuovo notaio di Affari Tuoi manda in tilt il web: "Più bello di De Martino, portiamolo a Sanremo"

Pubblicazione: 24 settembre alle 14:05

Gli affezionati di Affari Tuoi sono abituati ai colpi di scena. Pacchi galeotti, offerte del Dottore che ti lasciano col fiato sospeso, concorrenti che rifiutano cifre da capogiro per poi tornare a casa con 50 euro. Ma l'ultima puntata ha regalato un fuori programma che nessuno si aspettava: a fare notizia non è stata la sorte della concorrente, bensì una presenza inedita che ha improvvisamente surriscaldato l'atmosfera in studio e, soprattutto, sui social. Tra un pacco azzurro e una battuta del Dottore, gli sguardi del pubblico a casa si sono posati tutti su una figura che di solito resta nell'ombra della burocrazia televisiva: il nuovo notaio. Un ingresso in scena folgorante per un volto la cui identità è ancora avvolta nel mistero, ma il cui impatto immediato sul web lascia già immaginare che sia destinato a diventare un fenomeno mediatico inaspettato.





"Perché lo stavate nascondendo? È più bello di Stefano De Martino": sui social esplode l'entusiasmo per il nuovo notaio di "Affari Tuoi" - Il Fatto Quotidiano https://t.co/vSTEKswTfD pic.twitter.com/spETEnUyG6 — FQMagazine (@FQMagazineit) September 23, 2026

La partita vedeva protagonista Sabrina, solare militare della Guardia Costiera arrivata dalla Sardegna insieme al fidanzato Pierluigi. La concorrente si trovava davanti a una scelta cruciale:. In ballo c'erano 100 euro certi oppure il valore ignoto celato dal misterioso pacco nero. È stato a questo punto che, rompendo una consuetudine ormai consolidata del programma.Stefano De Martino non si è fatto pregare. Con la sua verve ammiccante e il tempismo comico che lo contraddistingue,del pubblico per raggiungerlo a centro studio. L'impatto visivo è stato immediato e devastante per i cuori degli spettatori da casa:che non è sfuggito all'occhio clinico del conduttore."Hai capito che notaio che c'abbiamo? Guardate che bel notaio", ha esclamato De Martino, lanciandosi subito in un interrogatorio serrato davanti alle telecamere: "Ma lei è sposato? Suo padre che lavoro fa?". Il giovane professionista milanese: "Sì, sono sposato. Mio padre faceva il notaio". Una dinastia di famiglia, insomma, che aggiunge ulteriore fascino alla figura.

Stefano De Martino, debutta un ‘rivale’ ad Affari Tuoi: “È più bello”, ecco chi è https://t.co/eECfUs9DZn — Donna Glamour (@DonnaGlamour) September 23, 2026

in seguito al trasferimento della produzione Rai a Milano , sostituendo il precedente professionista romano. Di lui non si conosce ancora neppure il nome di battesimo, solo la provenienza milanese e la tradizione familiare.Se in studio il siparietto si è chiuso tra le risate, sui social si è scatenata una vera e propria tempesta.per la new entry del programma di Rai 1. Il pubblico femminile (e non solo) si è diviso tra chi difende la leadership estetica del conduttore e chi proclama già il sorpasso dell'anno."Perché lo stavate nascondendo? È più bello di Stefano De Martino", scrive qualcuno senza mezzi termini. Altri cercano il compromesso diplomatico: "Oscurare Stefano è un po' troppo, ma è bellinetto pure il notaio".: "È bello ma De Martino lo è di più", "Stefano insuperabile, anche se il notaio non è da meno".

, ma non sono mancati accostamenti d'autore."uscito da Il paradiso delle Signore", con quell'aria retrò che ricorda un'Italia d'altri tempi. Altri hanno trovato somiglianze cinematografiche: "Il notaio dà vibes di un giovane Kim Rossi Stuart", un paragone che ha fatto il giro del web conferendo al misterioso professionista un'aura da divo del grande schermo.. De Martino quest'anno ha trovato una concorrenza più agguerrita del previsto, con La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti che gli contende il primato degli ascolti. Un dettaglio non da poco che potrebbe spingere il conduttore e gli autori a caccia di nuovi espedienti e volti per rinfrescare e rilanciare il format del gioco dei pacchi.