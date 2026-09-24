Il nuovo notaio di Affari Tuoi manda in tilt il web: "Più bello di De Martino, portiamolo a Sanremo"
Il nuovo notaio di Affari Tuoi fa impazzire il web. L'apparizione nella puntata del 22 settembre scatena i social: confronti con De Martino e richieste di identità.
Gli affezionati di Affari Tuoi sono abituati ai colpi di scena. Pacchi galeotti, offerte del Dottore che ti lasciano col fiato sospeso, concorrenti che rifiutano cifre da capogiro per poi tornare a casa con 50 euro. Ma l'ultima puntata ha regalato un fuori programma che nessuno si aspettava: a fare notizia non è stata la sorte della concorrente, bensì una presenza inedita che ha improvvisamente surriscaldato l'atmosfera in studio e, soprattutto, sui social. Tra un pacco azzurro e una battuta del Dottore, gli sguardi del pubblico a casa si sono posati tutti su una figura che di solito resta nell'ombra della burocrazia televisiva: il nuovo notaio. Un ingresso in scena folgorante per un volto la cui identità è ancora avvolta nel mistero, ma il cui impatto immediato sul web lascia già immaginare che sia destinato a diventare un fenomeno mediatico inaspettato.
Stefano De Martino non si è fatto pregare. Con la sua verve ammiccante e il tempismo comico che lo contraddistingue, ha invitato il professionista a scendere dalla gradinata del pubblico per raggiungerlo a centro studio. L'impatto visivo è stato immediato e devastante per i cuori degli spettatori da casa: fisico asciutto, eleganza d'altri tempi e un fascino discreto che non è sfuggito all'occhio clinico del conduttore.
"Hai capito che notaio che c'abbiamo? Guardate che bel notaio", ha esclamato De Martino, lanciandosi subito in un interrogatorio serrato davanti alle telecamere: "Ma lei è sposato? Suo padre che lavoro fa?". Il giovane professionista milanese ha incassato l'incursione con un sorriso composto e risposte impeccabili: "Sì, sono sposato. Mio padre faceva il notaio". Una dinastia di famiglia, insomma, che aggiunge ulteriore fascino alla figura.
Se in studio il siparietto si è chiuso tra le risate, sui social si è scatenata una vera e propria tempesta. In una manciata di minuti X e Facebook si sono riempiti di frame, screenshot, commenti e infatuazioni collettive per la new entry del programma di Rai 1. Il pubblico femminile (e non solo) si è diviso tra chi difende la leadership estetica del conduttore e chi proclama già il sorpasso dell'anno.
"Perché lo stavate nascondendo? È più bello di Stefano De Martino", scrive qualcuno senza mezzi termini. Altri cercano il compromesso diplomatico: "Oscurare Stefano è un po' troppo, ma è bellinetto pure il notaio". C'è chi invece difende a spada tratta il padrone di casa: "È bello ma De Martino lo è di più", "Stefano insuperabile, anche se il notaio non è da meno".
Il fenomeno del notaio misterioso arriva in un momento particolare per Affari Tuoi. De Martino quest'anno ha trovato una concorrenza più agguerrita del previsto, con La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti che gli contende il primato degli ascolti. Un dettaglio non da poco che potrebbe spingere il conduttore e gli autori a caccia di nuovi espedienti e volti per rinfrescare e rilanciare il format del gioco dei pacchi.