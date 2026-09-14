Stefano De Martino, terremoto ad Affari Tuoi: le novità non convincono e scatta l’allarme ascolti
Il nuovo Affari Tuoi di Stefano De Martino stenta a decollare. Tra ascolti in calo e la concorrenza spietata de La Ruota della Fortuna, in Rai scoppia il caso.
Il ritorno di Affari Tuoi nel prime time di Rai1 doveva essere la consacrazione definitiva per Stefano De Martino, ma le prime battute della nuova stagione stanno restituendo un quadro decisamente diverso dalle aspettative. Nonostante l'entusiasmo della vigilia e il restyling apportato al game show dei pacchi, il verdetto dell'auditel appare impietoso: il pubblico non sembra aver gradito i recenti cambiamenti. Tra scelte stilistiche discusse e la spietata concorrenza di Canale 5, negli studi Rai inizia a serpeggiare più di un malumore.
Una formula rinnovata che però, agli occhi di una parte dei telespettatori, non starebbe portando quella ventata di freschezza sperata, risultando al contrario farraginosa e poco coinvolgente. Il vero nodo della questione resta però legato ai numeri. Fin dal debutto, Affari Tuoi ha dovuto fare i conti con un trend tutt'altro che positivo. Partito con un promettente 22,4% di share nella serata d'esordio, il programma ha registrato una rapida flessione, scendendo prima al 20,5% per poi toccare un minimo del 18,9%. Nelle puntate successive gli ascolti si sono assestati attorno alla soglia del 20,6%-20,9%, senza tuttavia mostrare quello scatto d'orgoglio necessario per conquistare la leadership della fascia access prime time.
A approfittare di questo momento di sbandamento è stata La Ruota della Fortuna guidata da Gerry Scotti su Canale 5. Il game show di Mediaset sta infatti raccogliendo consensi crescenti, riuscendo sistematicamente a battere la concorrenza del primo canale Rai. I risultati di questa prima fase di stagione stanno facendo riflettere i vertici di Viale Mazzini. Secondo indiscrezioni e voci di corridoio, il calo di audience avrebbe generato una certa preoccupazione nella dirigenza della TV di Stato. Il timore è che l'effetto stanchezza sul format possa ripercuotersi anche sul profilo dell'amato conduttore campano.