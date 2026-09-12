Affari Tuoi, Herbert sfida tutti per difendere il contropacco: la gag con De Martino fa il giro del web

Pubblicazione: 12 settembre alle 09:34

Introdotto in questa nuova stagione, il contropacco ha già trovato un inconsapevole paladino in Herbert, che anche nella puntata di venerdì 11 settembre non rinuncia a difenderlo dalle critiche. Come sempre è Stefano De Martino a guidare il gioco, alle prese con una serata nella quale fortuna, decisioni difficili e colpi di scena si intrecciano alla consueta componente spettacolare. Ma, prima ancora che la partita di Dalila entri nel vivo, è il botta e risposta tra il conduttore e Herbert a regalare uno dei momenti più divertenti della serata.

Quando De Martino introduce il contropacco, non perde l'occasione per ricordare quanto questa novità non sembri essere particolarmente amata dal pubblico. Una provocazione che Herbert raccoglie immediatamente. Il pacchista,, racconta di aver letto sui social commenti tutt'altro che entusiasti. Ma il punto, secondo lui, è un altro: fuori dagli studi nessuno sembra avere qualcosa da ridire.

La discussione assume così i contorni di una piccola faida televisiva. Herbert sostiene scherzosamente di non aver mai ricevuto critiche per strada e si domanda perché, se il pubblico è davvero così contrario al contropacco, nessuno glielo faccia notare di persona. La risposta di De Martino arriva con la consueta ironia: "Perché non ti riconoscono." Il destino sembra però voler mettere alla prova Herbert. Il primo pacco scelto da Dalila, concorrente lombarda accompagnata dalla sorella Karen, è proprio quello che contiene il contropacco.

Stefano de Marino ad Affari Tuoi - Fonte: Rai

Herbert non si arrende e rilancia con una presentazione volutamente assurda. Entra così in scena Giovanni, protagonista di uno sketch nel quale viene definito, con tanto di voce fuori campo, come un gigantesco uomo invisibile. L'altezza dichiarata è talmente esagerata da rendere la situazione volutamente surreale. De Martino sembra quasi arrendersi davanti alla piega presa dalla trasmissione, mentre Herbert continua imperterrito nella sua opera di promozione. Il contropacco, insomma, può anche essere contestato dal pubblico, ma almeno in studio ha trovato qualcuno disposto a combattere per la sua causa.

Dopo il siparietto,. Dalila arriva al gioco con il pacco numero 5 e affronta le prime chiamate cercando di mantenere un equilibrio tra prudenza e coraggio. L'inizio sembra incoraggiante: tra i primi pacchi eliminati compaiono soprattutto cifre basse, ma il tabellone viene presto ridimensionato dalla presenza di premi importanti. Il Dottore prova quindi a mettere alla prova la concorrente con una prima propostaÈ una cifra che garantirebbe un risultato concreto, ma Dalila decide di non fermarsi. Insieme alla sorella sceglie di proseguire, accettando inevitabilmente il rischio che accompagna ogni decisione di

La partita prende così una direzione imprevedibile. Arrivano eliminazioni pesanti, compresi premi molto importanti, ma Dalila continua a credere nel proprio pacco. Quando il Dottore propone anche il cambio, la concorrente preferisce ancora una volta restare fedele al numero 5. Con il passare dei turni, il tabellone si assottiglia e le possibilità diventano sempre più delicate. Il valore dei premi rimasti rende ogni chiamata potenzialmente decisiva.

Herbet Ballerina in un momento di Affari tuoi - Fonte: Rai

Dopo aver perso anche i 100mila euro, Dalila si ritrova davanti a un'offerta decisamente più bassa, pari a 5mila euro. Anche in questo caso sceglie di continuare. La situazione arriva quindi al momento più delicato: restano pochissime possibilità e tra queste compare ancora il premio massimo da 200mila euro. Il Dottore tenta nuovamente di convincere la concorrente a fermarsi, ma Dalila non vuole rinunciare alla possibilità di un colpo di fortuna.

Nemmeno gli 8mila euro successivamente messi sul tavolo riescono a farle cambiare idea. Poi arriva l'ultimo cambio, quello che può trasformare completamente il risultato della serata. Dalila è combattuta: il suo pacco numero 5 non le ha mai trasmesso una particolare sicurezza e anche la sorella cerca di farle valutare con attenzione la decisione. Alla fine, però, prevaleDalila passa quindi al pacco numero 10. Ed è proprio qui che arriva la beffa conclusiva.

Nel nuovo pacco non ci sono i 200mila euro, ma l'esibizione di Martina. Il premio da 20mila euro, invece, era rimasto proprio nel pacco numero 5, quello che Dalila aveva deciso di abbandonare all'ultimo momento. Una conclusione che lascia inevitabilmente l'amaro in bocca, soprattutto considerando che fino a quel momento la concorrente aveva continuato a fidarsi della propria scelta iniziale.