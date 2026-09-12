Affari Tuoi, Herbert sfida tutti per difendere il contropacco: la gag con De Martino fa il giro del web
Nella puntata di venerdì 11 settembre il nuovo elemento del gioco torna protagonista, ma è Herbert a rubare la scena con una difesa ironica e surreale del suo “amato” contropacco.
Introdotto in questa nuova stagione, il contropacco ha già trovato un inconsapevole paladino in Herbert, che anche nella puntata di venerdì 11 settembre non rinuncia a difenderlo dalle critiche. Come sempre è Stefano De Martino a guidare il gioco, alle prese con una serata nella quale fortuna, decisioni difficili e colpi di scena si intrecciano alla consueta componente spettacolare. Ma, prima ancora che la partita di Dalila entri nel vivo, è il botta e risposta tra il conduttore e Herbert a regalare uno dei momenti più divertenti della serata.
La discussione assume così i contorni di una piccola faida televisiva. Herbert sostiene scherzosamente di non aver mai ricevuto critiche per strada e si domanda perché, se il pubblico è davvero così contrario al contropacco, nessuno glielo faccia notare di persona. La risposta di De Martino arriva con la consueta ironia: "Perché non ti riconoscono." Il destino sembra però voler mettere alla prova Herbert. Il primo pacco scelto da Dalila, concorrente lombarda accompagnata dalla sorella Karen, è proprio quello che contiene il contropacco.
Herbert non si arrende e rilancia con una presentazione volutamente assurda. Entra così in scena Giovanni, protagonista di uno sketch nel quale viene definito, con tanto di voce fuori campo, come un gigantesco uomo invisibile. L'altezza dichiarata è talmente esagerata da rendere la situazione volutamente surreale. De Martino sembra quasi arrendersi davanti alla piega presa dalla trasmissione, mentre Herbert continua imperterrito nella sua opera di promozione. Il contropacco, insomma, può anche essere contestato dal pubblico, ma almeno in studio ha trovato qualcuno disposto a combattere per la sua causa.
La partita prende così una direzione imprevedibile. Arrivano eliminazioni pesanti, compresi premi molto importanti, ma Dalila continua a credere nel proprio pacco. Quando il Dottore propone anche il cambio, la concorrente preferisce ancora una volta restare fedele al numero 5. Con il passare dei turni, il tabellone si assottiglia e le possibilità diventano sempre più delicate. Il valore dei premi rimasti rende ogni chiamata potenzialmente decisiva.
Dopo aver perso anche i 100mila euro, Dalila si ritrova davanti a un'offerta decisamente più bassa, pari a 5mila euro. Anche in questo caso sceglie di continuare. La situazione arriva quindi al momento più delicato: restano pochissime possibilità e tra queste compare ancora il premio massimo da 200mila euro. Il Dottore tenta nuovamente di convincere la concorrente a fermarsi, ma Dalila non vuole rinunciare alla possibilità di un colpo di fortuna.
Nel nuovo pacco non ci sono i 200mila euro, ma l'esibizione di Martina. Il premio da 20mila euro, invece, era rimasto proprio nel pacco numero 5, quello che Dalila aveva deciso di abbandonare all'ultimo momento. Una conclusione che lascia inevitabilmente l'amaro in bocca, soprattutto considerando che fino a quel momento la concorrente aveva continuato a fidarsi della propria scelta iniziale.