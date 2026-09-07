Affari Tuoi, prima puntata ricca di novità: nuovo studio, Tommasino e il debutto del Contropacco, cosa è successo

Pubblicazione: 07 settembre alle 16:15

Affari Tuoi è tornato dalle vacanze, inaugurando la nuova stagione con la prima puntata, domenica 6 settembre. Stefano De Martino non ha deluso le aspettative: ha cambiato qualcosa senza snaturare il meccanismo che ha trasformato il gioco dei pacchi in uno degli appuntamenti più seguiti dell'access prime time. La prima puntata ha subito messo in mostra il nuovo corso, tra un ambiente completamente rinnovato, una nuova mascotte a quattro zampe e una curiosa aggiunta alla gara.

Il ritorno del programma è stato però. La trasmissione ha lasciatoper trasferirsi negli stud, una scelta che modifica soprattutto la cornice scenografica. Il nuovo spazio è stato progettatoe possibilità di adattare rapidamente l'ambiente alle diverse esigenze dello show. L'obiettivo dichiarato è ampliare progressivamente la componente spettacolare, anche attraverso ospiti e appuntamenti speciali.

A inaugurare la nuova stagione è stato naturalmente il conduttore, accolto dal pubblico con un applauso particolarmente caloroso: "Buonasera dagli studi di via Mecenate in Milano. Comincia una nuova puntata di Affari Tuoi: saluto tutti, il pubblico in studio, a casa, i pacchisti. Siamo mancati quanto, un mese? Siamo ritornati" Le sue parole. Accanto a lui sono rimasti due volti ormai familiari della trasmissione: Herbert Ballerina e Martina Miliddi. Una continuità importante, perché il programma sembra voler intervenire soprattutto sulla confezione e sull'intrattenimento, senza mettere in discussione la squadra che ha accompagnato De Martino nella precedente stagione.

E proprio Herbert Ballerina ha avuto un ruolo centrale nella prima puntata, presentando una delle novità più curiose dell'edizione: il Contropacco. Che cos'è il Contropacco? Sostanzialmente introduce una parentesi comica all'interno della partita. In determinati momenti, il gioco può interrompersi per lasciare spazio a Herbert Ballerina, chiamato a proporre una performance, una gag o un breve monologo. Nella prima puntata l'esordio è stato decisamente teatrale: il comico ha coinvolto in studio il sosia di Renato Zero, costruendo una gag che strizzava l'occhio anche all'imminente stagione televisiva e musicale. Il Contropacco, insomma, non modifica radicalmente le regole del gioco: aggiunge piuttosto un piccolo spettacolo dentro lo spettacolo. Ed è probabilmente questo il suo obiettivo principale, aumentare la varietà della puntata senza interferire troppo con la gara.

Il momento più tenero della serata ha riguardato invece il passaggio di testimone tra le due mascotte. Dopo l'uscita di scena di Gennarino, è arrivatoil nuovo cane protagonista di Affari Tuoi. Il cucciolo, che ha circa un anno, è legato a Gennarino da un curioso rapporto di parentela:. De Martino lo ha presentato al pubblico con una sorta di carta d'identità, prima di accoglierlo affettuosamente in studio.

Il conduttore non ha però dimenticato il predecessore, dedicandogli un saluto affettuoso e ricordando che Gennarino stava seguendo la trasmissione da casa. Tra le conferme c'è anche Martina Miliddi, protagonista del consueto spazio dedicato alla danza. La ballerina è tornata in scena con un'esibizione sulle note di September degli Earth, Wind & Fire, indossando un abito ricco di paillettes.

A sorpresa, però, la performance si è trasformata in un piccolo numero di coppia con Herbert Ballerina. I due hanno giocato con una coreografia ispirata a Il tempo delle mele, tra movimenti volutamente esagerati, prese e situazioni comiche. È uno degli esempi più evidenti di come il programma voglia sfruttare i suoi personaggi fissi anche al di là della semplice funzione all'interno della gara.

Sul fronte del gioco, il primo concorrente della nuova stagione è stato Alessandro, dal Piemonte, accompagnato dal fratello Giampiero. Hae si è trovato al centro di una partita tutt'altro che fortunata. La sua professione, particolarmente curiosa, ha subito attirato l'attenzione: lavora come autista per un'azienda che trasporta materiale naturale su un mezzo dalla caratteristica forma di coccodrillo. Una storia perfetta per lo spirito di Affari Tuoi, dove spesso le vicende personali dei concorrenti diventano parte integrante dello spettacolo.

Ma la partita non gli ha regalato il lieto fine. Dopo aver eliminato progressivamente diverse possibilità, Alessandro si è affidato alla Regione Fortunata, l'ultima chance per provare a ribaltare una gara ormai compromessa. Il tentativo, però, non è andato a buon fine e il concorrente ha chiuso la sua esperienza senza portare a casa alcun premio.