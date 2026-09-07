Il giovane Montalbano tra nozze e un morto in mare: anticipazioni della puntata di stasera
Morte in mare aperto: il giovane Montalbano indaga su un presunto incidente su un peschereccio. Trama, cast e streaming RaiPlay della puntata con Michele Riondino.
I preparativi per il matrimonio procedono, l'abito da cerimonia aspetta ancora di essere scelto, e Livia non può essere a Vigata proprio nei giorni dell'anniversario del fidanzamento. Per Salvo Montalbano, il giovane commissario interpretato da Michele Riondino, il rapporto con la sua compagna rappresenta un equilibrio precario tra amore e libertà, vicinanza e distanza. Ma il dovere chiama, come sempre, e questa volta lo fa dal mare.
La vicenda si apre con una telefonata al commissariato. È Matteo Cosentino, armatore locale, a comunicare che su uno dei suoi pescherecci giace il cadavere di un uomo. Quando Montalbano arriva sul posto, la scena sembra parlare chiaro: Franco Arnone, motorista dell'equipaggio, è stato ucciso da un colpo di pistola. L'arma appartiene a Tano Cipolla, uno dei pescatori a bordo, che racconta disperato la sua versione dei fatti. Franco aveva chiesto di vedere la pistola, ma un'onda improvvisa ha fatto perdere l'equilibrio a Tano e il colpo è partito accidentalmente.
Un incidente, dunque. Almeno sulla carta. Ma Montalbano non è tipo da accontentarsi delle spiegazioni più semplici, soprattutto quando qualcosa nel racconto stride, quando i dettagli non tornano, quando lo sguardo di chi parla tradisce più di quanto le parole confessino. E così, mentre Mimì Augello lo accompagna alla ricerca del vestito giusto per le nozze, nella mente del commissario iniziano a formarsi domande. Perché un pescatore dovrebbe portare una pistola in mare? Quali rapporti legavano Tano alla sua bellissima moglie Michela? E soprattutto, cosa nascondono davvero gli affari dei pescherecci di Cosentino?
La puntata andrà in onda stasera 7 Settembre 2026 su Rai 1 alle 21:30. Morte in mare aperto rappresenta un episodio discreto nella produzione complessiva, anche se alcuni hanno notato come la trama sentimentale tenda a volte a prevaricare quella investigativa, comprimendo gli spazi del giallo a favore dei tormenti amorosi. Eppure è proprio in questo equilibrio instabile, in questa continua oscillazione tra crimine e cuore, che Il giovane Montalbano trova la sua cifra distintiva, trasformando ogni caso in un tassello della formazione umana e professionale del commissario più amato della televisione italiana.