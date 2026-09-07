Il giovane Montalbano tra nozze e un morto in mare: anticipazioni della puntata di stasera

Pubblicazione: 07 settembre alle 08:00

I preparativi per il matrimonio procedono, l'abito da cerimonia aspetta ancora di essere scelto, e Livia non può essere a Vigata proprio nei giorni dell'anniversario del fidanzamento. Per Salvo Montalbano, il giovane commissario interpretato da Michele Riondino, il rapporto con la sua compagna rappresenta un equilibrio precario tra amore e libertà, vicinanza e distanza. Ma il dovere chiama, come sempre, e questa volta lo fa dal mare.





Michele Riondino nei panni de Il giovane Montalbano, fonte: Rai

, andato in onda per la prima volta nel settembre 2015 e, contenuti nelle raccolte Morte in mare aperto e altre indagini del giovane Montalbano e Una cena speciale da Capodanno in giallo. La puntata rappresenta uno degli appuntamenti più intensi della serie, dove la trama gialla si intreccia con quella sentimentale in un crescendo di tensione e rivelazioni.. È Matteo Cosentino, armatore locale, a comunicare che su uno dei suoi pescherecci giace il cadavere di un uomo. Quando Montalbano arriva sul posto, la scena sembra parlare chiaro: Franco Arnone, motorista dell'equipaggio, è stato ucciso da un colpo di pistola. L'arma appartiene a Tano Cipolla, uno dei pescatori a bordo, che racconta disperato la sua versione dei fatti., ma un'onda improvvisa ha fatto perdere l'equilibrio a Tano e il colpo è partito accidentalmente.

Un incidente, dunque. Almeno sulla carta. Ma Montalbano non è tipo da accontentarsi delle spiegazioni più semplici, soprattutto quando qualcosa nel racconto stride, quando i dettagli non tornano, quando lo sguardo di chi parla tradisce più di quanto le parole confessino. E così, mentre Mimì Augello lo accompagna alla ricerca del vestito giusto per le nozze, nella mente del commissario iniziano a formarsi domande. Perché un pescatore dovrebbe portare una pistola in mare? Quali rapporti legavano Tano alla sua bellissima moglie Michela? E soprattutto, cosa nascondono davvero gli affari dei pescherecci di Cosentino?





e Sarah Felberbaum nei panni di Livia, figurano Alessio Vassallo, Andrea Tidona, Fabrizio Pizzuto, Beniamino Marcone, Adriano Chiaramida e altri volti noti della serie. La regia riesce a bilanciare con maestria il noir investigativo e il dramma sentimentale, restituendo un ritratto del giovane Montalbano ancora in formazione, alle prese con le contraddizioni di un amore che si rafforza nella distanza e si complica nella prossimità.. Morte in mare aperto rappresenta un episodio discreto nella produzione complessiva, anche se alcuni hanno notato come la trama sentimentale tenda a volte a prevaricare quella investigativa, comprimendo gli spazi del giallo a favore dei tormenti amorosi. Eppure è proprio in questo equilibrio instabile, in questa continua oscillazione tra crimine e cuore, che Il giovane Montalbano trova la sua cifra distintiva, trasformando ogni caso in un tassello della formazione umana e professionale del commissario più amato della televisione italiana.