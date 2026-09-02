Arisa verso Sanremo 2027? La mossa inaspettata che le può riaprire le porte dell' Ariston

Pubblicazione: 02 settembre alle 12:11

Arisa non si sbilancia, ma nemmeno resta con le mani in mano. In vista del Festival di Sanremo 2027, la cantante ha già fatto quello che molti artisti probabilmente stanno pensando di fare in questo momento: prendere contatto con Stefano De Martino, chiamato a guidare e condurre la prossima edizione della kermesse. La conferma è arrivata dalla stessa artista durante un'intervista a Radio Italia, nella quale ha giocato con ironia sulla possibilità di tornare sul palco dell'Ariston.

Il punto, però, è proprio questo:. Il suo contatto con De Martino si tratta in realtà di una sortache si preannuncia particolarmente atteso. Il direttore artistico, infatti, dovrà costruire una selezione che rappresenti generazioni, generi e linguaggi differenti. E Arisa, con la sua lunga storia sanremese,

La domanda sul possibile ritorno a Sanremo è arrivata mentre Arisa raccontava il suo periodo professionale, tra musica dal vivo e nuovi progetti. Di fronte all'ipotesi di essere nuovamente protagonista del Festival, la cantante ha scelto una risposta volutamente enigmatica: "Non mi pronuncio. Non mi pronuncio perchè non mi pronuncio. Sappiate che io sono una ragazza molto intraprendente", le sue parole prima di aggiungere di aver già contattato Stefano De Martino.

La precisazione è importante: non gli avrebbe sottoposto una proposta vera e propria, ma avrebbe cercato di capire quale sia il clima intorno alla prossima edizione. Una telefonata esplorativa, dunque, più che una richiesta formale. Una mossa che racconta anche un lato meno passivo del meccanismo sanremese: Arisa non aspetta necessariamente che sia il Festival a bussare alla sua porta, ma decide di farsi sentire.

La notizia arriva in una fase ancora relativamente preliminare della macchina organizzativa. Il Festival di Sanremo 2027 è in programma dal. Il passaggio di consegne da Carlo Conti è stato ufficializzato proprio sul palco dell'Ariston al termine dell'edizione 2026.

Se Arisa desiderasse davvero tornare in gara nel 2027, avrebbe dalla sua parte un curriculum sanremese particolarmente significativo. La sua storia al Festival è iniziata nel 2009, quando conquistò la vittoria tra le Nuove Proposte con Sincerità, brano che la trasformò rapidamente in uno dei personaggi più famosi della musica italiana. Da allora l'Ariston è diventato una presenza ricorrente nella sua carriera. Nel 2012 arrivò seconda con La notte, uno dei brani più importanti del suo repertorio, mentre nel 2014 raggiunse il risultato più prestigioso vincendo il Festival con Controvento.

Nel 2015, inoltre, Arisa visse Sanremo da un'altra prospettiva: Carlo Conti la volle infatti al fianco di Emma Marrone e Rocío Muñoz Morales nel ruolo di co-conduttrice. È uno dei tanti elementi che rendono il suo rapporto con la manifestazione più articolato rispetto a quello di una semplice concorrente. Negli anni successivi Arisa è tornata più volte all'Ariston, sia in gara sia come ospite. Nel 2016 partecipò con Guardando il cielo, mentre nel 2019 fu nuovamente tra i Big con Mi sento bene.

La partecipazione più recente risale al 2026, quando Arisa è tornata in gara dopo quattro anni di assenza con, conquistando il quarto posto. Nella serata dedicata alle cover ha inoltre interpretato, accompagnata dal Coro del Teatro Regio di Parma, ottenendo il terzo posto nella classifica della serata. È proprio a quell'esperienza che la cantante ha fatto riferimento parlando con Radio Italia. Il ricordo, a giudicare dalle sue parole, è ancora molto positivo: per Arisa tornare a Sanremo dopo quattro anni è stato particolarmente significativo e

Ma Arisa ci sarà davvero nell'edizione 2027? Per ora è impossibile dare una risposta affermativa: la cantante non ha ricevuto alcuna conferma pubblica e, soprattutto, non ha parlato di un brano già presentato alla direzione artistica. La sua stessa intervista lascia volutamente aperta la questione. E a noi non ci resta che attendere.