Stefano De Martino chiarisce sui Maneskin a Sanremo 2027: "La porta è aperta"
Stefano De Martino parla delle voci di corridoio che parlavano della presenza dei Maneskin a Sanremo 2027.
Sanremo 2027 è già al centro delle indiscrezioni, anche se il Festival è ancora lontano. A far discutere è soprattutto il possibile ritorno dei Måneskin sul palco dell'Ariston, legato alla loro eventuale reunion. Stefano De Martino aveva parlato della possibilità di averli al Festival, ma le sue parole sono state rapidamente interpretate come una conferma.
"Sui Maneskin è uscito uno spoiler, ma non c’è conferma. Non so se si riuniranno di nuovo, ma so che ci stanno lavorando e se si dovessero riunire hanno il mio invito all’Ariston. La porta è aperta a tutti, abbiamo le porte spalancate, idee e desiderata come ospiti ce ne sono tante, ma si devono conciliare con le esigenze degli ospiti e del Festival, non c’è nulla di fatto al momento". - Stefano De Martino
La questione dei Måneskin nasce da una dichiarazione di Stefano De Martino che, in un'intervista a TV Sorrisi e Canzoni, aveva detto: "Ci sto lavorando, mi piacerebbe molto!". Il significato della frase era quello di esprimere il desiderio di avere la band a Sanremo, non di annunciarne ufficialmente la presenza.
Nel giro di poco tempo, però, la dichiarazione è stata trasformata sul web in una sorta di conferma: da qui sono nate le notizie secondo cui i Måneskin sarebbero già destinati a tornare sul palco dell'Ariston nel 2027. Il punto fondamentale, dunque, è distinguere un desiderio da un annuncio ufficiale. Al 4 settembre 2026, la partecipazione dei Måneskin a Sanremo 2027 non è confermata.
De Martino, del resto, ha lasciato aperta una porta molto precisa: se i Måneskin dovessero riunirsi, il suo invito all'Ariston sarebbe già sul tavolo. Non si tratterebbe quindi necessariamente di una partecipazione alla gara: dalle sue parole emerge soprattutto la volontà di accoglierli sul palco nel momento in cui la band dovesse ripartire.
Parallelamente, De Martino sta definendo anche la struttura della competizione. Una delle idee emerse è quella di avere 24 cantanti nella categoria dei Big. Il numero sarebbe legato direttamente all'organizzazione delle cinque serate: secondo il progetto illustrato dal conduttore, i 24 artisti si esibirebbero tutti già nelle serate di martedì e mercoledì e tornerebbero poi sul palco anche nelle ultime due serate. Il toto-nomi è comunque già partito. Tra gli artisti italiani accostati al Festival sono comparsi Tiziano Ferro, Emma, Elodie, Blanco e Mahmood, ma nessuno di questi nomi risulta ufficialmente confermato nel cast di Sanremo 2027.
Ed è proprio in questo secondo ambito che i Måneskin rappresentano, almeno per ora, uno dei nomi più importanti. La loro eventuale reunion renderebbe Sanremo 2027 un palcoscenico particolarmente naturale per il ritorno della band, ma è importante non trasformare questa possibilità in una certezza.