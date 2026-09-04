Stefano De Martino chiarisce sui Maneskin a Sanremo 2027: "La porta è aperta"

Pubblicazione: 04 settembre alle 13:27

Sanremo 2027 è già al centro delle indiscrezioni, anche se il Festival è ancora lontano. A far discutere è soprattutto il possibile ritorno dei Måneskin sul palco dell'Ariston, legato alla loro eventuale reunion. Stefano De Martino aveva parlato della possibilità di averli al Festival, ma le sue parole sono state rapidamente interpretate come una conferma.

"Sui Maneskin è uscito uno spoiler, ma non c’è conferma. Non so se si riuniranno di nuovo, ma so che ci stanno lavorando e se si dovessero riunire hanno il mio invito all’Ariston. La porta è aperta a tutti, abbiamo le porte spalancate, idee e desiderata come ospiti ce ne sono tante, ma si devono conciliare con le esigenze degli ospiti e del Festival, non c’è nulla di fatto al momento". - Stefano De Martino

Il conduttore e direttore artistico ha quindi scelto di. La situazione, però, è tutt'altro che chiusa: la band starebbe lavorando alla possibilità di riunirsi e, in quel caso, l'invito a Sanremo sarebbe già pronto. Intanto De Martino, con l'idea di avere, mentre iniziano a circolare i primi nomi del possibile cast.

La questione dei Måneskin nasce da una dichiarazione di Stefano De Martino che, in un'intervista a TV Sorrisi e Canzoni, aveva detto: "Ci sto lavorando, mi piacerebbe molto!". Il significato della frase era quello di esprimere il desiderio di avere la band a Sanremo, non di annunciarne ufficialmente la presenza.

I Måneskin, fonte: YouTube

Nel giro di poco tempo, però, la dichiarazione è stata trasformata sul web in una sorta di conferma: da qui sono nate le notizie secondo cui i Måneskin sarebbero già destinati a tornare sul palco dell'Ariston nel 2027. Il punto fondamentale, dunque, è distinguere un desiderio da un annuncio ufficiale. Al 4 settembre 2026, la partecipazione dei Måneskin a Sanremo 2027 non è confermata.

C'è però un elemento che rende l'ipotesi tutt'altro che casuale. Nella squadra che sta lavorando alla composizione del cast del Festival c'è infattiMåneskin. La sua posizione crearomana.. Tuttavia, la presenza di una figura che conosce direttamente il percorso professionale della band rende particolarmente interessante l'ipotesi di un loro coinvolgimento, soprattutto nel caso in cui la reunion dovesse concretizzarsi.

De Martino, del resto, ha lasciato aperta una porta molto precisa: se i Måneskin dovessero riunirsi, il suo invito all'Ariston sarebbe già sul tavolo. Non si tratterebbe quindi necessariamente di una partecipazione alla gara: dalle sue parole emerge soprattutto la volontà di accoglierli sul palco nel momento in cui la band dovesse ripartire.

Parallelamente, De Martino sta definendo anche la struttura della competizione. Una delle idee emerse è quella di avere 24 cantanti nella categoria dei Big. Il numero sarebbe legato direttamente all'organizzazione delle cinque serate: secondo il progetto illustrato dal conduttore, i 24 artisti si esibirebbero tutti già nelle serate di martedì e mercoledì e tornerebbero poi sul palco anche nelle ultime due serate. Il toto-nomi è comunque già partito. Tra gli artisti italiani accostati al Festival sono comparsi Tiziano Ferro, Emma, Elodie, Blanco e Mahmood, ma nessuno di questi nomi risulta ufficialmente confermato nel cast di Sanremo 2027.

Come sappiamo i Maneskin ci saranno al 100% ma l'annuncio ufficiale non c'è, è una forzatura del titolo che ha fregato la comunicazione del Festival. All'interno il virgolettato è: "Reunion dei Maneskin? Ci sto lavorando, mi piacerebbe molto". #Sanremo2027 https://t.co/6flRQq293F — Giuseppe Candela (@GiusCandela) September 1, 2026

Il progetto di De Martino, quindi,contemporaneamente: da una parte la costruzione della, con l'ipotesi dei 24 Big e la selezione degli artisti; dall'altra la costruzione dello, attraverso gli eventuali ospiti italiani e internazionali.

Ed è proprio in questo secondo ambito che i Måneskin rappresentano, almeno per ora, uno dei nomi più importanti. La loro eventuale reunion renderebbe Sanremo 2027 un palcoscenico particolarmente naturale per il ritorno della band, ma è importante non trasformare questa possibilità in una certezza.