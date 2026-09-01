I Måneskin tornano insieme a Sanremo 2027: Stefano De Martino annuncia la reunion più attesa

Pubblicazione: 01 settembre alle 08:00

I Måneskin stanno per tornare insieme, e per farlo hanno scelto probabilmente il palco più simbolico possibile: quello del Festival di Sanremo. Dopo mesi di indiscrezioni, progetti solisti e inevitabili domande sul futuro della band, è arrivata la conferma che Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio si ritroveranno all'Ariston in occasione di Sanremo 2027. A dare l'annuncio è stato Stefano De Martino, conduttore e direttore artistico della prossima edizione del Festival, durante un'intervista concessa a TV Sorrisi e Canzoni.

I Måneskin saranno tra gli ospiti della 77esima edizione, in programma dal. Ma premiamo che, per il momento, il resto rimane avvolto dal mistero. Difatti non è stato ancora spiegato in quale serata vedremo la band, quanto spazio avrà durante il Festival o quali brani porterà sul palco. Ma nonostante questo, la certezza è che, almeno per una sera,dopo un lungo periodo nel quale ognuno ha seguito la propria strada. E proprio questonon hanno mai comunicato uno scioglimento.

Dal 2024, tuttavia, l'attività del gruppo si è progressivamente fermata mentre i suoi componenti hanno cominciato a dedicarsi ai rispettivi progetti personali, alimentando periodicamente le voci secondo cui l'avventura della band potesse essere arrivata alla conclusione. A catalizzare gran parte dell'attenzione è stato naturalmente Damiano David. Il cantante ha intrapreso una vera carriera solista, allontanandosi almeno musicalmente dall'immagine costruita insieme ai Måneskin e pubblicando nel 2025 il suo primo album senza la band, Funny Little Fears.

Un progetto accompagnato da un tour internazionale e da una nuova fase artistica che ha inevitabilmente fatto aumentare gli interrogativi sul futuro del gruppo. Ma anche Victoria De Angelis ha costruito un percorso parallelo, concentrandosi sempre di più sulla musica elettronica e sull'attività da DJ. Thomas Raggi ed Ethan Torchio, nel frattempo, hanno continuato a lavorare individualmente sulla musica. Quattro percorsi differenti che, almeno per una sera, torneranno quindi a incrociarsi. Ed ovviamente Sanremo non è un luogo casuale. Difatti è proprio sul palco dell'Ariston che nel 2021 la storia dei Måneskin ha cambiato definitivamente dimensione.

Lae riuscì a vincere la manifestazione davanti a Francesca Michielin e Fedez ed Ermal Meta. Quella vittoria spalancò loro le porte dell', dove poche settimane più tardi. Da quel momento iniziò una scalata internazionale difficilmente immaginabile soltanto pochi mesi prima. Classifiche mondiali, tour internazionali, grandi festival, collaborazioni e palchi sempre più prestigiosi trasformaronoda fenomeno italiano a

All'Ariston erano poi tornati già nel 2022, questa volta da ospiti e campioni in carica, in una serata diventata anche una celebrazione dell'incredibile anno vissuto dopo la vittoria. Ma nel 2027 il significato sarà inevitabilmente diverso. Il ritorno a Sanremo arriverà infatti dopo la pausa più lunga vissuta dal gruppo dall'esplosione del successo internazionale. Per questo l'esibizione non sarà soltanto una nuova ospitata, ma rappresenterà il primo vero momento pubblico in cui i quattro torneranno a presentarsi insieme come Måneskin. In tutto questo precisiamo che, in realtà, la reunion non arriva completamente a sorpresa.

Stefano De Martino, fonte: YouTube

Già lo scorso maggio Fiorello aveva praticamente anticipato tutto durante La Pennicanza su Rai Radio2. Lo showman aveva raccontato di aver incontrato Ethan Torchio agli Internazionali d'Italia di tennis e di avergli chiesto direttamente se le voci sul ritorno del gruppo fossero vere. Secondo il racconto di Fiorello, la risposta ricevuta non lasciava molto spazio ai dubbi: i Måneskin sarebbero tornati insieme e la reunion sarebbe avvenuta proprio a Sanremo 2027. Ma all'epoca mancava una conferma ufficiale. Nei giorni successivi anche altre indiscrezioni avevano indicato la reunion come uno dei primi grandi obiettivi di Stefano De Martino per il suo Festival.

Stefano De Martino, fonte: YouTube

LaPresse aveva raccontato di un lavoro già in corso per riportare insieme il gruppo e aveva sottolineato anche un collegamento interessante: tra i collaboratori del. Ma come abbiamo accennato poco sopra nell'articolo, ora è stato lo stesso De Martino a togliere ogni dubbio.potrebbero non essere l'unico grande nome scelto per dare una dimensione internazionale al suo primo Sanremo. Nell'intervista a TV Sorrisi e Canzoni,, senza però svelarne per il momento l'identità.

Da settimane, ad esempio, circola il nome di Dua Lipa, che secondo alcune indiscrezioni potrebbe addirittura tornare all'Ariston con un ruolo più importante rispetto a una semplice esibizione. La cantante era già stata ospite del Festival nel 2020, durante la prima edizione guidata da Amadeus, ma al momento non esiste una conferma ufficiale della sua presenza nel 2027. Quello dei Måneskin, invece, è ormai il primo grande colpo annunciato del Festival di Stefano De Martino. Resta soprattutto da capire cosa succederà dopo. Sanremo sarà soltanto una reunion speciale organizzata per una sera oppure rappresenterà l'inizio di una nuova fase della band?

Per ora nessuno dei quattro ha annunciato un nuovo album, un tour o una ripresa stabile dell'attività dei Måneskin. Ed è proprio questo il dettaglio che rende il ritorno ancora più interessante. Dopo due anni nei quali le loro strade sembravano essersi progressivamente allontanate, Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio hanno scelto di ritrovarsi esattamente nel luogo dal quale era cominciata la loro conquista del mondo. Nel febbraio 2027, cinque anni dopo l'ultima apparizione insieme all'Ariston e sei dopo la vittoria con “Zitti e buoni”, i Måneskin torneranno quindi sul palco di Sanremo, condotto da Stefano De Martino. Se sarà soltanto una notte o l'inizio di qualcosa di molto più grande, lo scopriremo probabilmente soltanto dopo.