Julia Roberts sarà a Sanremo 2027? Le indiscrezioni trapelate e le intenzioni di Stefano De Martino

Pubblicazione: 07 settembre alle 13:57

Una delle attrici più amate e famose al mondo. È una star internazionale, conosciuta per i suoi iconici ruoli in Notting Hill e Pretty Woman, così come tantissimi altri, e ora il suo nome viene nominato tra le probabili presenze al prossimo Festival di Sanremo. Infatti, per l'edizione 2027, Stefano De Martino, starebbe cercando di ottenere Julia Roberts in un ruolo ancora da rivelare, che sia ospite o co conduttrice.

“Una delle prime donne che Stefano De Martino ha provato a coinvolgere nel suo attesissimo Sanremo è Julia Roberts, ma le trattative sono complesse”. - Selvaggia Lucarelli

, nelladella sua rinomata rubrica. Come detto, non si sa di preciso se la sua presenza sarà relegata a un(come accaduto negli anni passati con John Travolta durante la conduzione di Amadeus) o. In ognuno dei due casi, sarebbe una notizia fantastica, in grado di far convergere la modernità e la freschezza in un Festival che si prepara già a cambiamenti significativi.

La possibilità di avere la Roberts rappresenterebbe un record fino a ora mai raggiunto. L'attrice non ha mai presenziato a nessuna precedente edizione di Sanremo, nonostante si vociferasse nell'ormai lontano 2012 che era già stata tentata l'impresa.

La direzione artistica della prossima edizione di Sanremo da parte di Stefano De Martino si preannuncia già rivoluzionaria e diversa da tutte quelle viste fino a ora. Lo stesso De Martino lo aveva annunciato, dichiarando che nel 2027 vedremo un festival diverso, pronto ad abbracciare il passato, ma guardare innanzitutto al futuro. Non è un caso che tra le presenze sul palco si sia già parlato della reunion dei Maneskin, nonostante non ci sia ancora un'effettiva ufficialità. Esattamente come per la Roberts. Un'idea e delle trattative in corso, ma soprattutto tantissima speranza che De Martino possa garantirsi il primato di avere una tale star internazionale a Sanremo 2027.