La volta buona, novità nella nuova stagione: studio, assenze e il nuovo arrivo scelto da Caterina Balivo

Pubblicazione: 07 settembre alle 14:43

Il conto alla rovescia è terminato. Da oggi, lunedì 7 settembre, La volta buona torna su Rai1 con la sua quarta stagione e Caterina Balivo è pronta a riprendere il posto al centro del suo salotto televisivo. L'appuntamento resta quello ormai familiare: dal lunedì al venerdì, dalle 14:05 alle 16:00, con una formula che punta ancora sull'incontro, sulle storie personali, sull'intrattenimento e sui protagonisti dello spettacolo.

A prima vista potrebbe sembrare una ripartenza nel segno della più assoluta continuità. E in parte è proprio così. La Balivo non ha intenzioneche ha ormai trovato una propria identità nel pomeriggio della rete ammiraglia. Ma dietro le quinte qualcosa si è mosso e il nuovo capitolo porta con sé alcune novità che non sono passate inosservate, soprattutto per chi segue da vicino il programma.

Uno dei punti fermi della nuova stagione è proprio ciò che non cambia. Il celebre divano arancione rimane al suo posto: "Il divano arancione non si tocca, le persone hanno bisogno di punti fissi” Ha chiosato la conduttrice. Del resto, il programma ha costruito la propria riconoscibilità proprio attraverso quell'atmosfera da salotto nella quale gli ospiti possono raccontarsi, parlare di televisione, musica, costume, relazioni e vicende personali.

Caterina Balivo, inoltre, sembra voler mantenere ben distinta La volta buona da quella televisione costruita sull'eccesso e sulla contrapposizione. In vista della nuova stagione ha ribadito la volontà di proporre un intrattenimento leggero ma non superficiale, evitando di trasformare ogni argomento in una gara a chi alza maggiormente la voce.

La novità che probabilmente verrà percepita maggiormente dal pubblico riguarda però la componente musicale.. La sua rappresenta, perché negli ultimi anni la sua presenza era diventata parte integrante del salotto di Caterina Balivo. Ma attenzione a parlare di un addio definitivo. La conduttrice ha spiegato che Mezzancella porterà la propria esperienza altrove, lasciando però aperta la porta a future apparizioni nel programma. L'idea è quella di continuare a considerarlo parte della grande famiglia della trasmissione, anche se con un ruolo diverso.

A raccogliere il testimone sarà Emanuele Fasano, musicista che il pubblico di Rai1 ha già avuto modo di conoscere. Il suo percorso televisivo è iniziato diversi anni fa, quando un'esibizione al pianoforte in una stazione ferroviaria divenne virale, attirando l'attenzione del grande pubblico. Fasano è poi arrivato sul palco del Festival di Sanremo nel 2017, consolidando una notorietà che oggi trova una nuova occasione proprio nel programma di Caterina Balivo. La curiosità è che la conduttrice lo avrebbe notato personalmente durante un incontro alla stazione Termini, rimanendo colpita dal suo talento.

Il nuovo musicista, dunque, non rappresenta soltanto una sostituzione tecnica. Porta con sé una storia televisiva particolare e un modo diverso di occupare quello spazio musicale che nel programma ha sempre avuto una funzione importante: accompagnare i momenti più leggeri, sottolineare le emozioni e contribuire all'atmosfera del salotto.

E poi c'è un altro dettaglio, apparentemente piccolo ma indicativo del rapporto che Balivo ha con il suo programma:. Durante le prove generali la conduttrice ha mostrato sui social alcuni momenti del dietro le quinte, lasciando intravedere. Tra luci, musica e tecnici al lavoro, Balivo si è concentrata persino su un elemento decorativo: una grande foglia che, evidentemente, non risultava perfettamente sistemata.