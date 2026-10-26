Tale e Quale Show, ansia per Elettra Lamborghini: “Sto male da mesi”. Addio alla giuria?
Elettra Lamborghini rompe il silenzio sui social e svela seri problemi di salute: cosa succede al suo futuro nella giuria di Tale e Quale Show.
I fan più attenti lo avevano già notato nelle ultime apparizioni sul piccolo schermo: dietro l'energia travolgente e l'inconfondibile ironia di Elettra Lamborghini si nascondeva qualcosa di insolito. La cantante e conduttrice, attualmente impegnata sia su Rai2 alla guida di Boss in incognito sia nel ruolo di giurata nell'amato varietà di Rai1 Tale e Quale Show, ha deciso di fare chiarezza con la sua community, svelando un momento di profonda difficoltà personale e fisica.
Elettra ha spiegato come la situazione stia condizionando non solo le sue giornate, ma anche il suo stato d'animo. Nonostante i tentativi di mascherare il malessere con un sorriso di facciata, la sofferenza sta diventando sempre più complessa da gestire. Senza scendere nei dettagli specifici della patologia o del disturbo che la sta colpendo, la giurata ha ammesso che la stanchezza fisica e mentale ha raggiunto livelli critici.
La confessione ha immediatamente fatto scattare l'allarme tra gli spettatori del programma condotto da Carlo Conti. Nel suo sfogo, infatti, la Lamborghini ha confessato di aver pensato più volte di tirare il freno a mano e mettere in pausa ogni attività lavorativa: "Non vi nego che sto pensando costantemente di annullare tutti gli impegni…" Un’affermazione che ha subito alimentato i rumor su un suo possibile addio alla giuria di Tale e Quale Show. Tuttavia, la cantante ha subito voluto rassicurare, almeno parzialmente, chi la segue con affetto.
Sui social è già scattata una vera e propria gara di solidarietà e affetto: migliaia di utenti e colleghi del mondo dello spettacolo stanno inviando messaggi di pronto recupero, sperando di rivedere presto l'esplosiva showgirl al 100% della forma.