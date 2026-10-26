Tale e Quale Show, ansia per Elettra Lamborghini: “Sto male da mesi”. Addio alla giuria?

Pubblicazione: 26 ottobre alle 12:55

I fan più attenti lo avevano già notato nelle ultime apparizioni sul piccolo schermo: dietro l'energia travolgente e l'inconfondibile ironia di Elettra Lamborghini si nascondeva qualcosa di insolito. La cantante e conduttrice, attualmente impegnata sia su Rai2 alla guida di Boss in incognito sia nel ruolo di giurata nell'amato varietà di Rai1 Tale e Quale Show, ha deciso di fare chiarezza con la sua community, svelando un momento di profonda difficoltà personale e fisica.

Attraverso una serie di storie pubblicate sul suo profilo Instagram, l'artista si è messa a nudo, spiegando i motivi del suo recente cambio d'umore e rispondendo alle centinaia di messaggi di affetto ricevuti dai follower. Con la consueta trasparenza che la contraddistingue, la showgirl ha confermato le preoccupazioni del pubblico: "So che molti di voi l'hanno notato perchéMa sì, purtroppo da ormai qualche mese sto avendo dei seri problemi fisici che non fanno che peggiorare."

Elettra ha spiegato come la situazione stia condizionando non solo le sue giornate, ma anche il suo stato d'animo. Nonostante i tentativi di mascherare il malessere con un sorriso di facciata, la sofferenza sta diventando sempre più complessa da gestire. Senza scendere nei dettagli specifici della patologia o del disturbo che la sta colpendo, la giurata ha ammesso che la stanchezza fisica e mentale ha raggiunto livelli critici.

La confessione ha immediatamente fatto scattare l'allarme tra gli spettatori del programma condotto da Carlo Conti. Nel suo sfogo, infatti, la Lamborghini ha confessato di aver pensato più volte di tirare il freno a mano e mettere in pausa ogni attività lavorativa: "Non vi nego che sto pensando costantemente di annullare tutti gli impegni…" Un’affermazione che ha subito alimentato i rumor su un suo possibile addio alla giuria di Tale e Quale Show. Tuttavia, la cantante ha subito voluto rassicurare, almeno parzialmente, chi la segue con affetto.

Nonostante la tentazione di fermarsi, l'intenzione è quella di fare il possibile per onorare i contratti e le responsabilità prese prima del peggioramento delle sue condizioni: "Ho preso i miei impegni e cercherò di portarli a termine nella maniera migliore possibile." Non si conoscono al momento ulteriori dettagli clinici,del problema di salute. L'obiettivo primario resta quello di concludere la stagione televisiva garantendo comunque la sua presenza al tavolo dei giudici al fianco dei colleghi, pur dovendo dosare con estrema cautela le proprie energie.

Sui social è già scattata una vera e propria gara di solidarietà e affetto: migliaia di utenti e colleghi del mondo dello spettacolo stanno inviando messaggi di pronto recupero, sperando di rivedere presto l'esplosiva showgirl al 100% della forma.