Ballando con le stelle, Noemi Bocchi replica a Mariotto dopo la lite: “Ci facciamo un mazzo tanto”

Pubblicazione: 26 ottobre alle 16:48

Lo scontro tra Giovanni Pernice e Guillermo Mariotto a Ballando con le stelle continua a far discutere, ma questa volta a riaccendere la polemica sono direttamente i protagonisti. Dopo il durissimo botta e risposta andato in onda durante la puntata di sabato 24 ottobre, il ballerino e Noemi Bocchi sono tornati sull'accaduto, commentando le parole del giudice e spiegando cosa non abbia funzionato nel confronto. E se la compagna di Francesco Totti ha preferito affidarsi all'ironia, Pernice non ha nascosto il proprio disappunto, ribadendo che le valutazioni della giuria dovrebbero concentrarsi esclusivamente su quanto accade sulla pista da ballo.

Le nuove dichiarazioni sono arrivate durante la puntata di, quando il programma condotto da Caterina Balivo ha trasmesso un servizio realizzato subito dopo l'esibizione della coppia. Un'occasione per ascoltare le impressioni dei diretti interessati, a poche ore da uno dei momenti più discussi dell'ultima puntata dello show di Milly Carlucci. A prendere per prima, che ha commentato con evidente sarcasmo il trattamento ricevuto dopo una settimana di preparazione particolarmente impegnativa.

"Cosa frullava nella mia testa? Io dico... tutta la settimana noi ci facciamo un mazzo tanto, perdiamo tutto quello che abbiamo nel corpo per poi sentire quelle cose belle", ha dichiarato la concorrente, lasciando trasparire tutta la propria amarezza dietro il tono ironico. Bocchi ha poi spiegato come preferisca affrontare le critiche senza alimentare ulteriormente le discussioni, lasciando al proprio maestro il compito di intervenire quando necessario. "Io ascolto, arrivo a casa, penso e poi ci pensa Giovanni", ha aggiunto.

Ai nostri microfoni Noemi Bocchi e Giovanni Pernice, che sabato scorso a #BallandoConLeStelle hanno registrato il punteggio più alto della serata #LVB https://t.co/4sFIbuP7mr — La Volta Buona (@voltabuonarai) October 26, 2026

Decisamente più diretto Giovanni Pernice, che ha voluto chiarire ancora una volta il motivo della propria reazione nei confronti di Mariotto. Secondo il ballerino, il problema non sarebbe rappresentato da un eventuale giudizio negativo, quanto piuttosto dalla scelta del giurato di concentrarsi su aspetti estranei alla performance. "Tu capisci che non c'è una connessione tra la settimana che abbiamo fatto, e in cui ci siamo spaccati con tutte le prese, e il suo commento", ha spiegato Pernice all'inviato della trasmissione. Il maestro ha quindi ricordato la battuta pronunciata da Mariotto durante la diretta, quando il giudice aveva fatto riferimento a Francesco Totti dopo aver assistito a una delle figure acrobatiche eseguite da Noemi Bocchi.

"Invece di dire che il ballo è bello dice 'Ho capito perché Francesco ha deciso di mettersi con te'. Noi ci impegniamo tutta la settimana. Bisogna focalizzarsi su ciò che è il ballo non sul resto",. Parole che confermano come il ballerino non abbia cambiato posizione rispetto a quanto accaduto sabato sera. La tensione era esplosa proprio dopo il, una performance particolarmente apprezzata dalla giuria e capace di mettere in evidenza i progressi compiuti da Bocchi nel corso delle ultime settimane. Nonostante i complimenti ricevuti, il commento di, infastidito dal riferimento alla relazione sentimentale della sua allieva.

Il confronto si era rapidamente trasformato in un acceso litigio, con il ballerino arrivato a dichiarare che il voto del giudice non avrebbe avuto alcuna importanza. "Il tuo voto non ci interessa, dacci zero, è uguale per noi", aveva affermato Pernice durante la trasmissione. Una frase che aveva fatto perdere la pazienza a Mariotto, pronto a replicare accusando il maestro di essere maleducato e fuori luogo. Il giudice gli aveva quindi intimato ripetutamente di tacere, mentre gli altri protagonisti cercavano di riportare l'attenzione sulla gara.

Noemi Bocchi a Ballando con le stelle, fonte: YouTube

A intervenire nella discussione era stato anche Alberto Matano, che aveva difeso il diritto di Mariotto di esprimere le proprie valutazioni, contestando soprattutto le precedenti affermazioni di Pernice sulle competenze del giurato. Lo scontro, del resto, non rappresenta un episodio isolato. Già nella puntata precedente i due avevano avuto un confronto particolarmente acceso, dopo che Mariotto aveva criticato una delle esibizioni della coppia. Pernice aveva risposto mettendo in discussione le conoscenze tecniche del giudice, dando inizio a una polemica che sembra destinata a proseguire.