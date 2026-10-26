Ballando con le stelle, Noemi Bocchi replica a Mariotto dopo la lite: “Ci facciamo un mazzo tanto”
Noemi Bocchi e Giovanni Pernice tornano sullo scontro con Guillermo Mariotto a Ballando con le stelle. Le nuove dichiarazioni a La Volta Buona.
Lo scontro tra Giovanni Pernice e Guillermo Mariotto a Ballando con le stelle continua a far discutere, ma questa volta a riaccendere la polemica sono direttamente i protagonisti. Dopo il durissimo botta e risposta andato in onda durante la puntata di sabato 24 ottobre, il ballerino e Noemi Bocchi sono tornati sull'accaduto, commentando le parole del giudice e spiegando cosa non abbia funzionato nel confronto. E se la compagna di Francesco Totti ha preferito affidarsi all'ironia, Pernice non ha nascosto il proprio disappunto, ribadendo che le valutazioni della giuria dovrebbero concentrarsi esclusivamente su quanto accade sulla pista da ballo.
"Cosa frullava nella mia testa? Io dico... tutta la settimana noi ci facciamo un mazzo tanto, perdiamo tutto quello che abbiamo nel corpo per poi sentire quelle cose belle", ha dichiarato la concorrente, lasciando trasparire tutta la propria amarezza dietro il tono ironico. Bocchi ha poi spiegato come preferisca affrontare le critiche senza alimentare ulteriormente le discussioni, lasciando al proprio maestro il compito di intervenire quando necessario. "Io ascolto, arrivo a casa, penso e poi ci pensa Giovanni", ha aggiunto.
Decisamente più diretto Giovanni Pernice, che ha voluto chiarire ancora una volta il motivo della propria reazione nei confronti di Mariotto. Secondo il ballerino, il problema non sarebbe rappresentato da un eventuale giudizio negativo, quanto piuttosto dalla scelta del giurato di concentrarsi su aspetti estranei alla performance. "Tu capisci che non c'è una connessione tra la settimana che abbiamo fatto, e in cui ci siamo spaccati con tutte le prese, e il suo commento", ha spiegato Pernice all'inviato della trasmissione. Il maestro ha quindi ricordato la battuta pronunciata da Mariotto durante la diretta, quando il giudice aveva fatto riferimento a Francesco Totti dopo aver assistito a una delle figure acrobatiche eseguite da Noemi Bocchi.
Il confronto si era rapidamente trasformato in un acceso litigio, con il ballerino arrivato a dichiarare che il voto del giudice non avrebbe avuto alcuna importanza. "Il tuo voto non ci interessa, dacci zero, è uguale per noi", aveva affermato Pernice durante la trasmissione. Una frase che aveva fatto perdere la pazienza a Mariotto, pronto a replicare accusando il maestro di essere maleducato e fuori luogo. Il giudice gli aveva quindi intimato ripetutamente di tacere, mentre gli altri protagonisti cercavano di riportare l'attenzione sulla gara.
A intervenire nella discussione era stato anche Alberto Matano, che aveva difeso il diritto di Mariotto di esprimere le proprie valutazioni, contestando soprattutto le precedenti affermazioni di Pernice sulle competenze del giurato. Lo scontro, del resto, non rappresenta un episodio isolato. Già nella puntata precedente i due avevano avuto un confronto particolarmente acceso, dopo che Mariotto aveva criticato una delle esibizioni della coppia. Pernice aveva risposto mettendo in discussione le conoscenze tecniche del giudice, dando inizio a una polemica che sembra destinata a proseguire.