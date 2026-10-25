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Ballando con le Stelle, Pernice gela Mariotto: "Il tuo voto non conta", la reazione furiosa del giudice

A Ballando con le Stelle esplode lo scontro tra Giovanni Pernice e Guillermo Mariotto dopo l’esibizione di Noemi Bocchi: la lite e il voto da 39 punti.

di Federica Verdoliva
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Nuovo confronto acceso a Ballando con le Stelle tra Giovanni Pernice e Guillermo Mariotto. Durante la puntata del 24 ottobre, il maestro di danza e il giudice sono tornati a scontrarsi dopo le tensioni della settimana precedente. A far discutere sono state le osservazioni di Mariotto sulla performance di Noemi Bocchi e le successive provocazioni di Pernice. Il botta e risposta si è trasformato in una lite davanti alle telecamere, con il giurato che ha perso la pazienza. Nel frattempo, Alberto Matano è intervenuto nuovamente per difendere il collega della giuria.

Il confronto si inserisce in una tensione già emersa nella puntata precedente, quando Pernice aveva criticato duramente il giudice, mettendone in dubbio la competenza in materia di ballo. Alberto Matano è tornato sull'argomento, spiegando di non condividere il modo in cui il maestro si era rivolto a Mariotto, presente nel programma da 21 anni. "Io non capisco questa polemica, io ho solo detto una cosa che rivendico, ossia non è giusto né gentile dire a una persona che sta qui da 21 anni che non capisce niente", ha dichiarato il conduttore, confermando la propria posizione.

La scintilla è scattata durante il commento alla performance di Noemi Bocchi e del suo maestro. Mariotto ha introdotto nel giudizio un riferimento a Francesco Totti, collegandolo a un elemento della coreografia, la spaccata eseguita dalla concorrente. Pernice lo ha interrotto, chiedendogli quale fosse il legame tra quel paragone e il ballo appena visto. Il giudice ha risposto con una battuta tagliente, invitandolo a tacere, mentre il ballerino ha difeso la necessità di valutare soprattutto gli aspetti tecnici della danza. "Sono trent'anni che studio ballo", ha sottolineato, contrapponendo la propria esperienza alla libertà interpretativa del giurato. Mariotto ha ribattuto che il programma è una competizione televisiva e non una scuola di danza, sostenendo che proprio la spaccata di Noemi gli avesse fatto pensare a Totti.

Il botta e risposta è proseguito quando Pernice ha chiesto direttamente a Mariotto se l'esibizione gli fosse piaciuta. Il giudice, che ha spiegato di aver apprezzato il ballo e di aver persino pensato di assegnare alla coppia il massimo dei voti, ha reagito con irritazione: "Ma riesci a stare zitto? Io stavo per farvi 10 e invece tu". La risposta del maestro ha ulteriormente alimentato lo scontro: "E non me lo dare, va bene così. Il tuo voto non ci interessa, dacci zero, è uguale per noi". A quel punto Mariotto ha accusato Pernice di presunzione, definendolo maleducato e fuori luogo e ripetendogli di tacere. Il ballerino ha cercato di replicare per spiegare la propria posizione, ma il giudice lo ha interrotto più volte, impedendo alla discussione di tornare su toni più distesi.

La polemica non ha compromesso il risultato della coppia in gara. Nonostante il confronto tra il maestro e uno dei giudici, Pernice e Bocchi hanno ricevuto apprezzamenti dagli altri componenti della giuria e totalizzato 39 punti, il punteggio più alto raggiunto fino a quel momento nell'edizione. La vicenda riporta al centro dell'attenzione il rapporto tra valutazione tecnica e intrattenimento televisivo, da un lato Pernice chiede che il giudizio rimanga concentrato sulla danza, dall'altro Mariotto rivendica un approccio più libero e personale. Il loro scontro ha finito per spostare l'attenzione dalla coreografia alle tensioni in studio.

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