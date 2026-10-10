Guillermo Mariotto attacca Barbara d’Urso dopo il tango di Ornella Muti: “Sono arrabbiato, non doveva farlo”

Pubblicazione: 10 ottobre alle 08:15

La polemica tra Barbara d’Urso e Ornella Muti a Ballando con le Stelle sembrava destinata a esaurirsi dopo il debutto della nuova stagione, ma a distanza di qualche giorno è arrivato un nuovo intervento destinato a far discutere. Questa volta a prendere posizione è stato Guillermo Mariotto, che durante un'ospitata a La Volta Buona non ha nascosto il proprio disappunto nei confronti della collega di giuria, accusandola di aver fatto un paragone fuori luogo tra il proprio tango e quello dell'attrice. C'è però un dettaglio importante: a introdurre quel confronto durante la diretta non era stata Barbara d'Urso.

Tutto è cominciato nella prima puntata di, quandosi è esibita in un tango insieme a, lo stesso maestro che nella precedente edizione aveva accompagnatonel suo percorso da concorrente. Una coincidenza che aveva inevitabilmente attirato l'attenzione, soprattutto considerando il nuovo ruolo della conduttrice, passata dalla pista al tavolo dei giudici.

L'esibizione di Ornella Muti aveva conquistato gran parte della giuria, ma Barbara d'Urso aveva espresso alcune riserve sull'interpretazione dell'attrice. Pur riconoscendone la bellezza e le qualità, la conduttrice aveva spiegato di non aver percepito quella passione che, secondo lei, dovrebbe caratterizzare un tango. Una valutazione che aveva provocato i fischi di parte del pubblico e acceso un confronto con Simona Ventura, intervenuta per difendere la concorrente.

La custode del tesoretto aveva infatti chiesto a Barbara se non fosse un po' gelosa, ricevendo una risposta piuttosto secca, con la d'Urso che aveva ribadito di voler giudicare esclusivamente il ballo, senza lasciarsi coinvolgere da battute o retroscena personali. Un botta e risposta che aveva trasformato una semplice valutazione tecnica in uno dei momenti più discussi della serata. A riaccendere la discussione è stato adesso Guillermo Mariotto, ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, con lo stilista che ha contestato soprattutto il presunto confronto tra il tango interpretato da Barbara d'Urso nel 2025 e quello portato in scena da Ornella Muti, sostenendo che le due performance appartenessero a mondi completamente diversi.

“Non capisco questo paragone tra il tango fatto da una e dall'altra. Il tango della d'Urso era quello della passione partenopea, tipo la passione di Rossella Erra, invece quello della Muti era molto diverso. Quello di Ornella era un tango molto chic, perfetto, impeccabile, con la freddezza di una donna che ti attende per poi divorarti. È un'altra cosa, non si possono proprio paragonare”. - Guillermo Mariotto

ha elogiato apertamente l'eleganza dell'attrice, descrivendo la sua esibizione come raffinata e impeccabile, mentre hacome una prova molto più passionale e intensa. Ma è stato soprattutto il comportamento della collega a infastidirlo.

Lo stilista ha quindi rincarato la dose, mettendo in discussione l'opportunità che un giudice utilizzi la propria esperienza da concorrente per valutare un'altra persona.

“Quello che abbiamo visto adesso è un tango chic, elegante, non c'è proprio paragone. Non doveva paragonarli. Ma come, vai lì, fai il giudice e ti metti a fare i paragoni?! No! Sono arrabbiato”. - Guillermo Mariotto

Le parole di Mariotto hanno però sollevato una questione, perché ricostruendo quanto accaduto durante la prima puntata emerge una dinamica leggermente diversa da quella descritta dallo stilista. A chiedere esplicitamente a Barbara d'Urso un confronto con il passato era stato infatti Alberto Matano, incuriosito dal fatto che la conduttrice avesse ballato proprio con Pasquale La Rocca.

“Non si possono paragonare. Il nostro tango veniva dopo varie puntate, questo è stato fatto alla prima puntata. Ornella poi è bellissima, ha questo primo piano che è stupendo”. Guillermo Mariotto

Matano aveva ricordato il tango interpretato dalla, definendolo ipnotico, e aveva spiegato di voler conoscere il suo giudizio sull'esibizione di Ornella Muti. Barbara, almeno inizialmente, aveva cercato proprio di evitare un paragone diretto, sottolineando che le due performance erano state realizzate

Soltanto successivamente la conduttrice aveva espresso le proprie perplessità sull'interpretazione, spiegando di aver trovato Ornella Muti piuttosto tesa e di non aver sentito la passione che si aspettava. Il giudizio critico c'è stato, dunque, ma non è stata Barbara a proporre spontaneamente il confronto tra i due tanghi. Un particolare che cambia almeno in parte il significato dell'accusa rivolta da Mariotto alla collega. D'altra parte, lo stilista non ha mai nascosto di avere opinioni molto diverse sulle due esibizioni. Già nella scorsa edizione di Ballando con le Stelle, dopo il tango interpretato da Barbara d'Urso e Pasquale La Rocca, Mariotto aveva espresso un giudizio particolarmente severo, criticando l'atmosfera cupa della coreografia e invitando la conduttrice a liberarsi di quella che aveva definito la sua “Santa Barbara”.

“Ma che noia, non mi piace, non siete voi. Liberati di tutta questa Santa Barbara. E tu Pasquale sembri il fantasma dell'opera. Rischiate che gli altri passino avanti e di Barbara si dimenticano tutti”. - Pasquale La Rocca

Di tutt'altro tenore, invece, le parole pronunciate dopo il debutto di Ornella Muti. In quell'occasione Mariotto aveva apprezzato la capacità dell'attrice di costruire un'esibizione misurata, ma efficace, arrivando a definirla “un tango come si deve”.

La vicenda si inserisce inoltre in una stagione che. Barbara d'Urso e Alberto Matano hanno preso il posto di Selvaggia Lucarelli e Fabio Canino, una novità che ha inevitabilmente modificato gli equilibri del programma. Proprio, durante la sua partecipazione a, ha ammesso che l'esordio della nuova formazione aveva provocato una certa agitazione anche tra i giudici più esperti: “Eravamo tutti spaventati, io avevo il cuore in bocca. Sembrava stessimo per andare in onda per la prima volta”.

Nonostante le tensioni, il debutto della nuova edizione ha ottenuto il 25,6% di share, confermando l'attenzione del pubblico nei confronti dello show di Milly Carlucci. Ma, almeno per il momento, a far discutere non sono soltanto le coreografie e i voti assegnati ai concorrenti. Il confronto tra Barbara d'Urso e Ornella Muti continua infatti a produrre nuove polemiche anche lontano dalla pista, e l'intervento di Mariotto dimostra quanto il primo giudizio della conduttrice abbia lasciato il segno. Resta però un particolare che non può essere ignorato: mentre lo stilista rimprovera alla collega di essersi paragonata all'attrice, le immagini della puntata raccontano che Barbara aveva inizialmente cercato proprio di evitare quel confronto. Ed è forse questo il dettaglio più sorprendente dell'intera vicenda.